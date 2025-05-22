Осимхен перейдет в «Челси», а Роналду — вернется в «Реал»! Все трансферные интриги перед стартом клубного ЧМ

Совсем скоро в США стартует клубный чемпионат мира с участием 32 команд — до начала турнира осталось меньше месяца. Обычно в большинстве европейских лиг трансферное окно открывается только 1 июля, но на этот раз будет иначе — клубы смогут продавать и покупать игроков в период с 1 по 10 июня, после чего окно будет закрыто на шесть дней и снова откроется 16 июня.

После первого дедлайна клубы по-прежнему смогут подписывать игроков в статусе свободных агентов. Кроме того, в регламенте клубного чемпионата мира предусмотрено положение, позволяющее командам заменить игроков в заявке, если их контракты естественным образом истекают в период с 27 июня по 3 июля.

Естественно, напрашивается вопрос: не получится ли так, что некоторые игроки проведут сезон в одном клубе, а на клубном ЧМ будут играть уже за другой? Более того, неужели кому-то предложат краткосрочный контракт ради участия в предстоящем турнире?

Кевин Де Брейне — один из тех, кто уже в ближайшие дни может сменить клуб. Правда, капитан «Манчестер Сити» выразил сомнения по поводу участия в турнире, поскольку боится получить травму и таким образом испортить себе шансы на полноценный переход в другой клуб после истечения контракта с «Манчестер Сити».

Но и без Де Брейне хватает тех, кто может сменить команду в ближайшие несколько недель.

УЕФА (Европа)

Участники клубного ЧМ: «Реал» Мадрид, «Атлетико» Мадрид, «Манчестер Сити», «Челси», «Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «Пари Сен-Жермен», «Ювентус», «Интер», «Порту», «Бенфика», «Зальцбург».

«Реал» Мадрид

Дин Хёйсен: «Реал» уже подтвердил подписание Хёйсена за 59 миллионов евро и заявил, что он доступен для участия в клубном чемпионате мира. «Мадрид» действовал максимально быстро, чтобы опередить конкурентов в борьбе за игрока после его прорывного сезона в Премьер-лиге.

Трент Александер-Арнольд: его переход в «Реал» еще официально не подтвержден, но все идет к тому, что он перейдет в «Королевский клуб» на правах свободного агента. Тем не менее, если «Реал» захочет, чтобы правый защитник сборной Англии сыграл в июньских матчах, ему придется договариваться с «Ливерпулем» и выплатить компенсацию за досрочное расторжение контракта, который истекает 30 июня.

Трент Александер-Арнольд globallookpress.com

Альваро Каррерас: «Реал» ищет нового левого защитника, и ряд источников подтверждают интерес к Каррерасу — воспитаннику академии клуба, который затем ушел в «Манчестер Юнайтед», но по-настоящему раскрылся лишь после перехода в «Бенфику» в 2024 году.

Криштиану Роналду: ходят слухи, что Роналду может на короткое время вернуться в «Реал» специально для участия в летнем турнире, однако это маловероятно. Сообщается, что один из бразильских клубов сделал ему предложение, но высокая зарплата португальца станет проблемой для любого потенциального работодателя.

Родриго: несмотря на огромный талант, Родриго может оказаться лишним в атакующей линии «Реала», которая выглядит не слишком сбалансированной. Его отсутствие в заявке команды в мае вызвало разговоры о возможном летнем трансфере. Среди заинтересованных — «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

«Атлетико» Мадрид

Джонни Кардосо: по некоторым данным, полузащитник «Бетиса» является главной трансферной целью «Атлетико», поскольку Диего Симеоне хочет усилить центр поля игроком оборонительного плана. Однако у хавбека сборной США прописана клаусула в размере 80 миллионов евро, и переговоры могут затянуться. Кроме того, у «Тоттенхэма» есть приоритетное право на подписание американца.

Дарвин Нуньес globallookpress.com

Дарвин Нуньес: Анхель Корреа попрощался с «Метрополитано» на прошлой неделе — он отправляется в мексиканский клуб «Тигрес». Неопределенность с будущим Гризманна заставляет «Атлетико» искать нового нападающего. По слухам, Нуньес — в числе главных кандидатов. Его силовой стиль игры хорошо вписывается в философию Симеоне. Также рассматриваются кандидатуры Душана Влаховича из «Ювентуса» и Джонатана Дэвида из «Лилля».

Матиас Оливера: по данным СМИ, «Атлетико» заинтересован в левом защитнике «Наполи» и сборной Уругвая Матиасе Оливере, чья жесткая манера игры идеально подходит под требования Симеоне.

«Челси»

Дариу Эссугу: «Челси» еще в марте подписал Эссугу за 22 миллиона евро в рамках двойной сделки со «Спортингом», которая также включает переход Жеовани Кенды (52 миллиона евро). Кенда останется в «Спортинге» еще на один сезон, а вот Эссугу присоединится к «синим» уже этим летом. Кроме того, он подтвердил свою готовность сыграть на клубном чемпионате мира.

Виктор Осимхен globallookpress.com

Марк Гехи: капитан «Кристал Пэлас», только выигравший Кубок Англии, является воспитанником академии «Челси», и «синие», похоже, заинтересованы в его возвращении. У Гехи остался всего один год по контракту, при этом «Пэлас» требует за него как минимум 70 миллионов фунтов. Однако ситуацию усложняет тот факт, что сам игрок, по слухам, нацелен на переход в «Барселону» в 2026 году.

Виктор Осимхен: интерес «Челси» к Осимхену сохраняется уже несколько лет, и, возможно, 2025 год станет моментом, когда сделка наконец состоится. Нападающий сборной Нигерии приближается к последнему году контракта с «Наполи», и, как сообщается, в соглашении прописаны отступные в размере 75 миллионов евро для клубов не из Серии А.

«Манчестер Сити»

Флориан Вирц: «Манчестер Сити» ищет атакующего полузащитника на замену Кевину Де Брейне, но, по данным источников, сделка по Вирцу (140 миллионов евро) застопорилась из-за высокой стоимости и активного интереса со стороны «Баварии».

Морган Гиббс-Уайт: капитан «Ноттингем Форест» может стать следующей целью «Ман Сити». Морган провел феноменальный сезон, сумев вывести «Форест» в еврокубки. Кажется, он готов к следующему шагу в карьере. Но очевидно, что «Ноттингем Форест» не отпустит его за бесценок.

Морган Гиббс-Уайт globallookpress.com

Эберечи Эзе: Превратить слабость в силу? Эзе — именно тот, кто забил победный гол в ворота «Ман Сити» в финале Кубка Англии — находится в списке трансферных интересов «горожан».

Андреа Камбьязо: Пеп Гвардиола подтвердил, что клубу нужен новый фулбэк. «Ман Сити» еще в январе пытался выкупить у «Ювентуса» Камбьязо. Также в сфере интересов — его одноклубник Николо Савона.

«Пари Сен-Жермен»

Серу Гирасси: пока что слухов о потенциальных новичках «ПСЖ» немного, что, возможно, связано с их полной сосредоточенностью перед финалом Лиги чемпионов. Нападающий дортмундской «Боруссии» Гирасси, забивший 13 голов в текущем розыгрыше ЛЧ, — одно из немногих имен, которые связывают с парижским клубом.

«Бавария»

Джонатан Та: «Бавария» безуспешно пыталась подписать Та прошлым летом. Сейчас же клуб уверен, что сделка состоится — контракт центрального защитника с «Байером» вот-вот истечет.

Флориан Вирц: «Ман Сити» уже отказался от борьбы за Вирца, отчасти из-за настойчивости «Баварии». Однако это будет дорогостоящая и непростая сделка. Не факт, что мюнхенский клуб успеет оформить переход Вирца до начала клубного ЧМ.

Флориан Вирц globallookpress.com

Лерой Сане: казалось, что игрок и клуб договорились о продлении контракта, но в мае Сане сменил агента, после чего переговоры застопорились. Его действующее соглашение истекает чуть более чем через месяц, и за ситуацией внимательно следят многие европейские топ-клубы.

«Боруссия» Дортмунд

Джоб Беллингем: «Дортмунд», похоже, всерьез задумался о подписании младшего брата Джуда Беллингема. По данным СМИ, «Боруссия» серьезно продвинулся в переговорах и хочет закрыть сделку до клубного чемпионата мира. Однако ситуация осложняется тем, что полузащитнику молодежной сборной Англии в эти выходные предстоит сыграть в финале плей-офф Чемпионшипа за «Сандерленд».

Карни Чуквуэмека: «Дортмунд» подписал Карни в январе на правах аренды. Теперь немецкий клуб решил выкупить у «Челси» полузащитника.

Райан Шерки: талантливейший французский нападающий подтверди, что покинет «Лион» после завершения сезона. В «Боруссии» такой игрок точно не затеряется.

«Ювентус»

Мигель Гутьеррес: возможно, в ответ на интерес «Манчестер Сити» к Камбьязо, туринский клуб нацелился на левого защитника «Жироны» Гутьерреса. По данным AS, трансфер испанца может обойтись в 35 миллионов евро, но при этом у «Юве» есть серьезный конкурент в лице «Наполи».

Джонатан Дэвид globallookpress.com

Джонатан Дэвид: известно, канадский форвард покинет «Лилль» этим летом по истечении контракта. «Ювентус» рассматривает канадца как замену Влаховичу. Правда, в туринском клубе пока не определились, кто им больше нравится — Дэвид или все-таки Осимхен.

«Интер»

Луис Энрике: клуб уже некоторое время ведет переговоры с «Марселем» по поводу трансфера полузащитника, и, судя по всему, близок к успеху. Если сделка состоится, Луис Энрике сможет принять участие в клубном чемпионате мира.

Джонатан Дэвид: «Интер» давно славится своей работой на рынке свободных агентов, поэтому неудивительно, что они конкурируют с «Ювентусом» и другими клубами за подписание Дэвида. По слухам, миланский клуб уже сделал официальное предложение. Джонатан идеально подходит под систему Симоне Индзаги.

«Порту»

Фабиу Виейра: полузащитник, арендованный у «Арсенала», может остаться в команде как минимум до конца клубного чемпионата мира. Более того, обсуждается возможность его полноценного возвращения на «Драгау». «Порту» может заплатить «Арсеналу» 35 миллионов евро.

Габри Вейга: два года назад он ворвался в Ла Лигу с «Сельтой», после чего получил выгодный контракт в Саудовской Аравии. Теперь испанец может вернуться в Европу, и «Порту» — один из главных претендентов.

«Бенфика»

Жоау Феликс: Его аренда в «Милан» из «Челси» не оправдала ожиданий, и этим летом португалец снова будет искать себе новый клуб. Возвращение в родную «Бенфику» — один из возможных вариантов, если клуб сможет потянуть его зарплату.

Жоау Феликс globallookpress.com

Матиас Галарса: 23-летний парагвайский полузащитник из аргентинского клуба «Тальерес» находится в сфере интересов «Бенфики». Правда, лиссабонский клуб не единственный претендент на игрока — «Аяксу» тоже нравится Галарса.

«Зальцбург»

Штефан Лайнер: 32-летний защитник сборной Австрии может вернуться в свой первый клуб. В молодой команде, где играют одни из самых перспективных футболистов Европы, его опыт будет очень полезен.

Сота Китано: если верить слухам, «Зальцбург» уже сделал официальное предложение «Серезо Осака» о перехоже 20-летнего нападающего. Переговоры активно продвигаются, и есть высокая вероятность, что сделка будет закрыта уже в начале июня — как раз перед стартом турнира.

КОНМЕБОЛ (Южная Америка)

Участники клубного ЧМ: «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе», «Ривер Плейт», «Бока Хуниорс», «Ботафого».

«Ботафого»

Владелец клуба Джон Текстор настроен усилить состав команды до начала турнира. Одна из идей — пригласить игроков из его других клубов. Во владении Текстора также находятся французский «Лион» или бельгийский «Моленбек».

«Палмейрас»

«Палмейрас» не планирует новых подписаний. Ранее клуб присматривался к вратарю «Гремио» Габриэлу Грандо, но решил оставить Марсело Ломбу в качестве запасного голкипера. Ведутся поиски левого вингера на замену Дуду, который ушел в «Крузейро», но подходящего кандидата пока не нашли.

«Фламенго»

Жоржиньо: Полузащитник «Арсенала» практически наверняка перейдет в клуб из Рио-де-Жанейро.

Также «Фламенго» ищет фланговых игроков и замену атакующему полузащитнику Джорджиану де Арраскаэте. Конкретных имен пока не называют.

«Флуминенсе»

Президент клуба Марио Биттенкур подтвердил, что команда обязательно усилится перед турниром. Главные приоритеты: опорный полузащитник (в связи с травмами) и игроки атаки.

КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка)

Участники клубного ЧМ: «Пачука», «Монтеррей», «Сиэтл Саундерс», «Интер Майами», «Лос-Анджелес»/«Америка».

Из-за дисквалификации «Леон» по решению ФИФА, «ЛАФК» сыграет с «Клуб Америка» 31 мая на стадионе BMO за последнее место в турнире.)

В связи с отстранением мексиканского «Леона» за последнюю путевку на турнир будут бороться «Лос-Анджелес» и «Америка». Их матч пройдет 31 мая.

«Интер Майами»

Анхель Ди Мария: 37-летний вингер продолжает демонстрировать высокий класс, но он уже заявил, что провел свой последний матч за «Бенфику».

Анхель Ди Мария globallookpress.com

В последние месяцы появились слухи, что Ди Мария может воссоединиться с Лионелем Месси и сыграть за «Интер Майами» на клубном чемпионате мира.

«Пачука»

Кенеди: бразильский вингер перешел в клуб на правах аренды аренду на один год из испанского «Вальядолида».

Фернандо Горриаран: опорный полузащитник «Тигрес» — один из лучших кандидатов для усиления. Руководство «Пачуки» хочет укрепить все позиции, и 30-летний уругваец точно не будет лишним.

Хамес Родригес globallookpress.com

Хуан Брунетта: аргентинец проводит отличный сезон за «Тигрес» (шесть голов и три ассиста) и входит в список трансферных целей «Пачуки». Его подписание могло бы отлично наладить взаимодействие с нападающими.

Андрес Гуардадо: 38-летний мексиканский полузащитник решил отложить завершение карьеры ради участия в клубном чемпионате мира в составе «Леона». Однако после того, как ФИФА отсранила «Леон», заговорили о том, что Гуардадо перейдет в «Пачуку». Но президент клуба Армандо Мартинес исключил такой вариант.

Хамес Родригес: полузащитник сборной Колумбии также надеялся сыграть за «Леон» на турнире, но из-за отстранения клуба это стало невозможно. Его тоже связывали с переходом в «Пачуку», однако Мартинес уверяет, что колумбиец не входит в планы клуба.

«Монтеррей»

Гильермо Очоа: 39-летний легендарный мексиканский вратарь после завершения сезона покинет португальский АВС. «Монтеррей» может выйти на трансферный рынок в поисках замены Эстебану Андраде, из-за ошибок которого команда не смогла пройти 1/4 финала в плей-офф чемпионата Мексики. Запасной вратарь Луис Кардэнас также не воспользовался своим шансом. Поэтому вполне возможно, что клуб подпишет нового голкипера перед стартом клубного чемпионата мира.

«Сиэтл Саундерс»

Райан Кент: бывший вингер «Ливерпуля» подписал контракт с клубом в прошлом месяце, перейдя из «Фенербахче». По всей видимости, это будет единственное усиление перед стартом клубного ЧМ.

КАФ (Африка)

Участники клубного ЧМ: «Аль-Ахли», «Видад», «Эсперанс», «Мамело Саундаунз».

«Аль-Ахли» (Египет)

Зизо: египетский вингер бесплатно переходит из «Замалека», который является вечным соперником «Аль-Ахли». Он присоединится к новым одноклубникам в США перед началом турнира.

Мустафа Эль-Ааш: центральный защитник, арендованный у ФК ЗЕД, показал себя с лучшей стороны. «Аль-Ахли» рассматривает возможность выкупа 24-летнего игрока.

Мбекезели Мбокази: защитник «Орландо Пайретс» был любимцем испанского тренера Хосе Ривейро во время его работы в ЮАР.Однако этот 19-летний игрок вряд ли сможет сходу усилить команду.

«Видад» (Марокко)

Венсан Абубакар: 33-летний камерунец упоминается в числе возможных новичков, но после неудачного трансфера сенегальца М’Байе Ньянга (сыграл всего 8 матчей и вернулся в «Сампдорию»), клуб вряд ли будет рисковать, приглашая еще одну звезду.

Стефан Азиз Ки: полузащитник сборной Буркина-Фасо и клуба «Янг Африканс» из Танзании готов перейти в «Видад» в рамках специального трансферного окна. Игроку осталось только пройти медосмотр.

Хамза Ханнури: 29-летний игрок уже стал частью команды, перейдя из «Рабата», в составе которого забил восемт мячей в 30 матчах сезона.

«Эсперанс» (Тунис)

Арафат Думбия: его связывают с переходом в «Эсперанс» после отличных выступлений за алжирский «Белуиздад», однако интерес со стороны французских и бельгийских клубов может сорвать сделку. Главный тренер Махер Кензари, назначенный в марте, также кандидатуры Яссина Бензия (Алжир, полузащитник), Дилана Бронна (Марокко, защитник) и Фили Траоре (нападающий сборной Мали U-23).

«Мамело Саундаунз»

Лебо Мотиба: подписание с намеком на участие в клубном чемпионате мира, «Сандаунз» подписали экс-форварда «Страсбурга» в марте на короткий срок. Однако с тех пор он так и не дебютировал, продолжая восстанавливаться после серьезной травмы, которую получил еще в конце 2023 года.

Освин Апполис: нападающий «Полокване Сити» — потенциальная цель клуба. Но за южноафриканского игрока также борются такие местные гранды, как «Кайзер Чифс» и «Орландо Пайретс».

Маттиас Эскивель: сейчас играет на правах аренды в аргентинском клубе «Тальерес». Его могут досрочно вернуть во время специального трансферного окна, но вряд ли он окажет существенное влияние.

АФК (Азия)

Участники клубного ЧМ: «Аль-Хиляль», «Аль-Айн», «Урава Ред Даймондс», «Ульсан»

Скорее всего, японская «Урава» и южнокорейский «Ульсан» не будут предпринимать никаких шагов на трансферном рынке, они работают по немного отличающимся трансферным окнам (хотя их «среднесезонное» окно немного пересекается с летним окном).

«Аль-Айн» из Объединенных Арабских Эмиратов тоже не может позволить себе громких трансферов даже ради участия в клубном ЧМ.

Саудовский гранд «Аль-Хиляль» может стать исключением: по сообщениям, им предлагали Криштиану Роналду, но клуб отказался от этой возможности. На данный момент, по-видимому, они сосредоточены на попытке пригласить главного тренера «Интера» Симоне Индзаги и исполнительного директора «Ливерпуля» Майкла Эдвардса.

ОФК (Океания)

Участник клубного ЧМ: «Окленд Сити»

«Окленд Сити» — единственный представитель Океании на клубном чемпионате мира, но от них не ожидается каких-либо трансферов.