Кто заменит Трента: Фримпонг, Камбьязо и еще семь вариантов для «Ливерпуля»

Самая очевидная и давно ожидаемая новость в футбольном мире подтверждена:покинет «Ливерпуль» после завершения сезона. При этом уже ни для кого не секрет, что в ближайшее время будет объявлено о его переходе в мадридский «Реал».

Когда улягутся эмоции и исчезнет горечь от болезненного и, по сути, убыточного ухода одного из главных воспитанников клуба, «Ливерпуль» начнет поиск достойной замены одному из лучших креативных защитников.

Конечно, это непростая задача. Но зато у «Ливерпуля» есть возможность выбирать из лучших кандидатов на рынке.

Ола Айна

Если «Ливерпуль» сделает ставку на опыт игрока в Премьер-лиге, Ола Айна из «Ноттингем Форест» может рассматриваться как неожиданный, но логичный претендент на замену Александеру-Арнольду. Хотя его приход, возможно, не удовлетворит амбиции требовательных фанатов.

Ола Айна globallookpress.com

Айна стал одним из ключевых игроков «Ноттингем Форест» в этом сезоне (как на поле, так и за его пределами), внеся существенный вклад в борьбу команды за место в топ-5. Его контракт истекает этим летом, и потому он может оказаться разумным вариантом — особенно в тандеме с Конором Брэдли, учитывая его возраст (Айне уже 28 лет).

Но достаточно ли он хорош, чтобы стать долгосрочной заменой Тренту — большой вопрос. Особенно если речь идет о команде, которой предстоит защищать титул чемпиона АПЛ.

Конор Брэдли

Насколько сильно «Ливерпуль» верит в Брэдли? Настоящий ответ на этот вопрос станет ясен в ближайшие месяцы, когда клуб начнет готовиться к жизни без Александера-Арнольда.

Конор Брэдли globallookpress.com

Выбор невелик: либо потратить крупную сумму на нового игрока, либо довериться 21-летнему воспитаннику академии, который уже продемонстрировал серьезный потенциал после прорыва в первую команду в прошлом сезоне.

У Брэдли есть все шансы вырасти в игрока основы, но пока что складывается впечатление, что Слот не полностью в нем уверен. К тому же, травмы несколько замедлили его прогресс. Летняя предсезонка станет для Конора шансом закрепиться и доказать, что он достоин этой роли.

Андреа Камбьязо

Хотя большую часть карьеры он провел на позиции левого защитника, Андреа Камбьязо из «Ювентуса» не менее уверенно действует и на правом фланге. Как и Александер-Арнольд, он любит смещаться в центр. В текущем сезоне этот универсальный 25-летний футболист успел поиграть практически на всех фланговых позициях— и слева, и справа.

Андреа Камбьязо globallookpress.com

«Возможно, у меня необычные для флангового игрока навыки — мне нравится смещаться в центр», — рассказывал он ранее в интервью Gazzetta dello Sport. «Я даже не знаю, где мне лучше играть — справа или слева. Мы обсуждали это с тренерами, но к четкому выводу так и не пришли. Похоже, я хорош и там, и там».

Сильный как в обороне, так и в атаке, Камбьязо уже попадал в сферу интересов «Ливерпуля». Теперь «красным» предстоит побороться за него с «Манчестер Сити», который был близок к подписанию игрока сборной Италии в январе.

Это будет самый дорогой вариант из списка — ориентировочная стоимость трансфера составляет не менее 50 миллионов евро.

Додо

Еще один правый защитник из Серии А, которого сейчас связывают с «Ливерпулем», — Додо из «Фиорентины». Обладает высокой скоростью и хорошим пасом, а по стилю напоминает арендованного игрока «Манчестер Сити» Кайла Уокера. Бразилец часто подключается в атаку и полагается на свою выдающуюся скорость, чтобы вовремя возвращаться в оборону.

Додо globallookpress.com

Додо вполне может вписаться в динамичный стиль игры «Ливерпуля», однако остаются сомнения: справится ли он с физической нагрузкой Премьер-лиги?

С другой стороны, его трансфер, скорее всего, обойдется дешевле, чем покупка других кандидатов из этого списка, особенно если «Ливерпуль» будет ограничен в средствах на усиление правого фланга обороны.

Дензел Дюмфрис

Дензел Дюмфрис — один из немногих, кто может соперничать с Трентом по атакующим показателям. Нидерландец по праву считается одним из лучших фулбеков Европы благодаря своим выступлениям за «Интер» в Серии А и Лиге чемпионов.

Дензел Дюмфрис globallookpress.com

Дюмфриса уже не раз связывали с переездом в Премьер-лигу, и сейчас, когда «Ливерпуль» активно ищет правого защитника, эти слухи наверняка вспыхнут с новой силой.

Однако есть проблема: Дюмфрис часто допускает ошибки в обороне — нередко оказывается не на своей позиции или проигрывает в дуэлях более техничным соперникам. Конечно, Трент тоже не был эталоном надежности в защите, но с Дензелом этот риск может стать еще ощутимее.

Мартин Фернандеш

Очередной талант бесконечного португальского конвейера, Мартин Фернандеш выглядит как идеальный кандидат на замену Александеру-Арнольду. По стилю игры португалец весьма напоминает англичанина.

Мартин Фернандеш globallookpress.com

19-летний защитник обладает отличной техникой и умением выполнять кроссы, а также уверенно продвигает мяч вперед и активно подключается к атакам. Правда, иногда это идет в ущерб оборонительным действиям, несмотря на высокий уровень самоотдачи.

По слухам, трансфер Фернандеша может обойтись всего в 20 миллионов фунтов, что выглядит как разумная инвестиция.

Однако подписание еще одного юного игрока может затормозить развитие Конора Брэдли. «Ливерпуль» вряд ли захочет терять многообещающего выпускника академии, особенно если Брэдли окажется неудовлетворенным ролью запасного за спиной 19-летнего новичка.

Джереми Фримпонг

Для многих болельщиков именно Джереми Фримпонг — идеальный преемник Александера-Арнольда. Он провел блестящий сезон в составе «Байера», сыграв ключевую роль в исторической беспроигрышной кампании клуба в Бундеслиге и завоевании чемпионского титула в сезоне 2023/24.

Джереми Фримпонг globallookpress.com

Фримпонг — еще один ярко выраженный атакующий фулбек. Да, как и в случае с другими игроками из списка, у «Ливерпуля» могут возникнуть вопросы к его надежности в обороне. Но клуб уже привык жертвовать частью защитной устойчивости ради атакующего потенциала, как это было с Трентом.

Учитывая, что тренер «Байера» Хаби Алонсо, скорее всего, покинет клуб, выпускник академии «Манчестер Сити» может решиться на переход в АПЛ. Возможность поработать с соотечественником Арне Слотом и присоединиться к нидерландскому «ядру» на «Энфилде» может оказаться очень привлекательной. А предполагаемая цена 45 миллионов евро — настоящая удача в случае с игроком такого уровня.

Дживайро Рид

Еще один фулбек с акцентом на атаку. Дживайро Рид стал настоящим открытием в непростом сезоне для «Фейенорда». 18-летний защитник стремительно ворвался в основной состав и уже попал на радары скаутов «Ливерпуля».

Дживайро Рид globallookpress.com

У Рида есть всё необходимое для успеха на «Энфилде»: молниеносная скорость, отличные навесы (пусть и не столь филигранные, как у Александер-Арнолда), а главное — он знаком с Арне Слотом, под руководством которого он и дебютировал в основе.

Рид как-то признался, что нынешний тренер «Ливерпуля» помог ему добиться стремительного прогресса. Более того, Рид не скрывает, что «Ливерпуль» — его любимый английский клуб.

Тем не менее, пока неясно, состоится ли воссоединение. Присутствие Рида в составе может затормозить развитие Брэдли, а сам Дживайро уже намекал, что пока хочет остаться в «Фейенорде». Дополнительной сложностью может стать интерес со стороны «Барселоны».

Вандерсон

Еще один атакующий защитник из Бразилии, Вандерсон давно рассматривается как возможная замена Александеру-Арнольду. После перехода из «Гремио» в «Монако» он заметно прибавил и, похоже, готов к следующему шагу в карьере.

Вандерсон globallookpress.com

В отличие от многих в этом списке, 23-летний защитник сумел найти баланс между атакой и обороной. Он зарекомендовал себя как умный защитник, хорошо читающий игру, обладающий физической мощью, скоростью и самоотдачей.

Прогнозы и ставки на футбол

Рост и отсутствие опыта на элитном уровне могут быть минусами, но с учетом рыночной стоимости его трансфер стал бы выгодной сделкой. На первых порах он мог бы делить игровое время с Брэдли, что дало бы Слоту гибкость и время определить, кто из них станет основным правым защитником.