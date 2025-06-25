Боруссия Д — Ульсан Хёндэ: прогноз на матч со ставкой 2.00

25 июня в 3-м туре группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу сыграют «Боруссия» Д и «Ульсан Хёндэ». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Д — «Ульсан Хёндэ», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: Дортмундцы пока не преуспевают. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы своего квартета.

При этом «Боруссия» Д в двух стартовых турах набрала 4 очка. Да и атака команды не особенно блистает, отличившись 4 результативными выстрелами.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Дортмундцы переиграли «Мамелоди Сандаунс» (4:3).

До того команда расписала паритет с «Флуминенсе» (0:0). А вот поединок с «Хольштайном» завершился уверенной викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Боруссия» Д настреляла 15 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Дортмундцы способны прибавить в плане реализации. Для выхода в плей-офф им нужно исключительно побеждать.

Причем «Боруссия» Д с трудом обыграла южноафриканцев. Да и оборонительные редуты дортмундцев не отличаются монолитностью.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Атака во главе с Серу Гирасси проявит себя максимально выгодно.

«Ульсан Хёндэ»

Турнирное положение: Южнокорейцы уже не имеют шансов на проход в плей-офф. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы своей группы.

Причем «Ульсан Хёндэ» в двух стартовых турах не разжился очками. Да и отличились игроки команды лишь 2 результативными выстрелами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Южнокорейцы уступили «Флуминенсе» (2:4).

До того команда потерпела поражение от «Мамелоди Сандаунс» (0:1). А вот чуть ранее она уступила еще и «Чонбук Моторс» (1:3).

При этом «Ульсан Хёндэ» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Южнокорейцы мотивированы хлопнуть дверью напоследок. Вот только проиграла команда в 3 своих последних матчах.

При этом «Ульсан Хёндэ» неизменно пропускал в 6 своих последних поединках. Так что в плане надежности тылов у команды имеются проблемы.

Южнокорейцы испытывают заметные сложности в созидательном плане. Да и класс соперника откровенно повыше.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Южнокорейцы постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Ульсан Хёндэ» уступил в 3 своих последних поединках

Дортмундцы не проигрывают два с половиной месяца

«Боруссия» Д забивает в среднем 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 13.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.48 и 2.60.

Прогноз: Немцы выглядят на голову сильнее соперника, и явно будут максимально активно атаковать.

Номинальные гости достаточно ершисты, к тому же намереваются напоследок хлопнуть дверью.

Ставка: Обе забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10