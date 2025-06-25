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    Дортмундцы забьют и… пропустят?!

    Боруссия Д — Ульсан Хёндэ: прогноз на матч со ставкой 2.00

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Ульсан Хёндэ»
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    Серу Гирасси
    25 июня в 3-м туре группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу сыграют «Боруссия» Д и «Ульсан Хёндэ». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Д — «Ульсан Хёндэ», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Клубный ЧМ. Группа F 25 Июня 2025 года

    Боруссия Д

  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 22:00 Ульсан Хёндэ

    Ульсан Хёндэ

  • Клубный ЧМ. Группа F
    •

    «Боруссия» Д

    Турнирное положение: Дортмундцы пока не преуспевают. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы своего квартета.

    При этом «Боруссия» Д в двух стартовых турах набрала 4 очка. Да и атака команды не особенно блистает, отличившись 4 результативными выстрелами.

    Боруссия Д — Ульсан Хёндэ: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Дортмундцы переиграли «Мамелоди Сандаунс» (4:3).

    До того команда расписала паритет с «Флуминенсе» (0:0). А вот поединок с «Хольштайном» завершился уверенной викторией (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Боруссия» Д настреляла 15 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Дортмундцы способны прибавить в плане реализации. Для выхода в плей-офф им нужно исключительно побеждать.

    Причем «Боруссия» Д с трудом обыграла южноафриканцев. Да и оборонительные редуты дортмундцев не отличаются монолитностью.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Атака во главе с Серу Гирасси проявит себя максимально выгодно.

    «Ульсан Хёндэ»

    Турнирное положение: Южнокорейцы уже не имеют шансов на проход в плей-офф. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы своей группы.

    Причем «Ульсан Хёндэ» в двух стартовых турах не разжился очками. Да и отличились игроки команды лишь 2 результативными выстрелами.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Южнокорейцы уступили «Флуминенсе» (2:4).

    До того команда потерпела поражение от «Мамелоди Сандаунс» (0:1). А вот чуть ранее она уступила еще и «Чонбук Моторс» (1:3).

    При этом «Ульсан Хёндэ» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Южнокорейцы мотивированы хлопнуть дверью напоследок. Вот только проиграла команда в 3 своих последних матчах.

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    При этом «Ульсан Хёндэ» неизменно пропускал в 6 своих последних поединках. Так что в плане надежности тылов у команды имеются проблемы.

    Южнокорейцы испытывают заметные сложности в созидательном плане. Да и класс соперника откровенно повыше.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Южнокорейцы постараются найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Ульсан Хёндэ» уступил в 3 своих последних поединках

    • Дортмундцы не проигрывают два с половиной месяца

    • «Боруссия» Д забивает в среднем 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 13.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.48 и 2.60.

    Прогноз: Немцы выглядят на голову сильнее соперника, и явно будут максимально активно атаковать.

    Номинальные гости достаточно ершисты, к тому же намереваются напоследок хлопнуть дверью.

    Ставка: Обе забьют за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Боруссия Д — Ульсан Хёндэ?

    Матч Боруссия Д — Ульсан Хёндэ состоится 25 июня 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Клубный чемпионат мира.

    Прогноз: какой прогноз на матч Боруссия Д — Ульсан Хёндэ?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Боруссия Д — Ульсан Хёндэ?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Боруссия Д — Ульсан Хёндэ?

    Смотреть матч турнира Клубный чемпионат мира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Боруссия Д — Ульсан Хёндэ?

    Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 13.00.

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    Боруссия Д — Ульсан Хёндэ: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 25.06.202522:00. Дортмундцы забьют и… пропустят?!
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