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    «Челси» не заметит тунисцев

    Эсперанс — Челси. Ставка (к. 3.30) и прогноз на футбол, Клубный чемпионат мира, 25 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Эсперанс» — «Челси»
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    25 июня в 3-м туре группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу сыграют «Эсперанс» и «Челси». Начало игры — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эсперанс» — «Челси», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Клубный ЧМ. Группа D 25 Июня 2025 года

    Эсперанс

  • Клубный ЧМ. Группа D
    •  Эсперанс 04:00 Челси

    Челси

  • Лондон
    •

    «Эсперанс»

    Турнирное положение: Тунисцы пока не преуспевают. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы своего квартета.

    При этом «Эсперанс» в двух стартовых турах набрал три очка. Да и атака команды не блистает, отличившись всего одним результативным выстрелом.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Тунисцы переиграли «Лос-Анджелес» (1:0).

    До того команда была бита «Фламенго» (0:2). А вот поединок с «Стад Тунизье» завершился натужной викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Эсперанс» настрелял 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Тунисцы способны прибавить в плане реализации. Для выхода в плей-офф им нужно исключительно побеждать.

    Причем «Эсперанс» лишь чудом обыграл американцев. Соперник не реализовал пенальти на последней добавленной минуте.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Тунисцы явно намерены до конца бороться за выход в плей-офф.

    «Челси»

    Турнирное положение: «Аристократы» еще не прошли в плей-офф. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы своей группы.

    Причем «Челси» набрал 3 очка в двух стартовых турах. Да и отличились игроки команды тремя результативными выстрелами.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аристократы» уступили «Фламенго» (1:3).

    До того команда уверенно расправилась с «Лос-Анджелесом» (2:0). А вот чуть ранее она учинила разгром «Бетису» (4:1).

    При этом «Челси» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аристократы» явно мотивированы побороться за победу в турнире. Да и до последней коллизии англичане победили 4 раза кряду.

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    При этом «Челси» пропустил 3 мяча в 2 турах группового этапа. Так что в плане надежности тылов у команды не все так весело.

    Лондонцы без сомнений способны прибавить. Да и пора бы демонстрировать свои лучшие качества Коулу Палмеру.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Аристократы» выглядят банально сильнее соперника.

    Статистика для ставок

    • «Челси» до последней коллизии победил 4 раза кряду

    • Тунисцы в среднем забивают реже гола за матч

    • «Челси» забивает в среднем реже 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 9.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

    Прогноз: «Челси» выглядит на голову сильнее соперника, и явно будет максимально активно атаковать.

    Номинальные гости имеют в своем составе ряд ярких исполнителей, к тому же способны поднатореть в плане реализации.

    Ставка: Фора «Челси» -2.5 за 3.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Эсперанс — Челси?

    Матч Эсперанс — Челси состоится 25 июня 2025 года в 04:00 по московскому времени в рамках турнира: Клубный чемпионат мира.

    Прогноз: какой прогноз на матч Эсперанс — Челси?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Челси» -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Эсперанс — Челси?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Челси» -2.5» с коэффициентом у букмекеров 3.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Эсперанс — Челси?

    Смотреть матч турнира Клубный чемпионат мира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Эсперанс — Челси?

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 9.00.

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