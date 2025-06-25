Рахимова — Стирнс. Ставка (к. 2.35) и прогноз на турнир в Истбурне 25 июня 2025 года

Рахимова
Камилла Рахимова выдает победную серию из трёх матчей, в первом круге российская теннисистка переиграла итальянку Элизабетту Кочаретто (6:4, 4:6, 6:3). Теннисистки провели в поединке 2 часа 57 минут.
Эйсов Камилла Рахимова не выполнила, но допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов.
Камилла Рахимова на соревнованиях в Истбурне одержала также победы в матчах против британки Уотсон и американки Перы.
В рейтинге WTA Камилла Рахимова занимает 87 место.
Стирнс
Пэйтон Стирнс одержала первую победу в сезоне на траве, в первом круге Истбурна американка в двух сетах переиграла Сюй Хи из Великобритании (6:3, 6:4).
В этой встрече теннисистка из США два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта.
Стирнс удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из двух матчей. Ранее Пэйтон Стирнс проиграла на Открытом чемпионате США и в Риме.
Пэйтон Стирнс занимает 35 место в женской теннисной ассоциации.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Стирнс в этом матче можно поставить за 1.60, на победу Рахимовой букмекеры предлагают за 2.35.
Прогноз: Камилла Рахимова сейчас в хорошей игровой форме, россиянка вполне способна на то, чтобы продлить победную серию.
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Рекомендуемая ставка: Победа Рахимовой с коэффициентом 2.35.