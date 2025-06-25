Рахимова — Стирнс. Ставка (к. 2.35) и прогноз на турнир в Истбурне 25 июня 2025 года

Россиянка Камилла Рахимова сыграет против Пэйтон Стирнс из США во втором круге турнира в Истбурне. Матч пройдёт 25 июня, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рахимова — Стирнс, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Рахимова

Камилла Рахимова выдает победную серию из трёх матчей, в первом круге российская теннисистка переиграла итальянку Элизабетту Кочаретто (6:4, 4:6, 6:3). Теннисистки провели в поединке 2 часа 57 минут.

Эйсов Камилла Рахимова не выполнила, но допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов.

Камилла Рахимова на соревнованиях в Истбурне одержала также победы в матчах против британки Уотсон и американки Перы.

Прогнозы на теннис

В рейтинге WTA Камилла Рахимова занимает 87 место.

Стирнс

Пэйтон Стирнс одержала первую победу в сезоне на траве, в первом круге Истбурна американка в двух сетах переиграла Сюй Хи из Великобритании (6:3, 6:4).

В этой встрече теннисистка из США два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта.

Стирнс удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из двух матчей. Ранее Пэйтон Стирнс проиграла на Открытом чемпионате США и в Риме.

Пэйтон Стирнс занимает 35 место в женской теннисной ассоциации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Стирнс в этом матче можно поставить за 1.60, на победу Рахимовой букмекеры предлагают за 2.35.

Прогноз: Камилла Рахимова сейчас в хорошей игровой форме, россиянка вполне способна на то, чтобы продлить победную серию.

Рекомендуемая ставка: Победа Рахимовой с коэффициентом 2.35.