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    Продлит ли Рахимова победную серию?

    Рахимова — Стирнс. Ставка (к. 2.35) и прогноз на турнир в Истбурне 25 июня 2025 года

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    Камилла Рахимова
    Россиянка Камилла Рахимова сыграет против Пэйтон Стирнс из США во втором круге турнира в Истбурне. Матч пройдёт 25 июня, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рахимова — Стирнс, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Рахимова

    Камилла Рахимова выдает победную серию из трёх матчей, в первом круге российская теннисистка переиграла итальянку Элизабетту Кочаретто (6:4, 4:6, 6:3). Теннисистки провели в поединке 2 часа 57 минут.

    Эйсов Камилла Рахимова не выполнила, но допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов.

    Камилла Рахимова на соревнованиях в Истбурне одержала также победы в матчах против британки Уотсон и американки Перы.

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге WTA Камилла Рахимова занимает 87 место.

    Стирнс

    Пэйтон Стирнс одержала первую победу в сезоне на траве, в первом круге Истбурна американка в двух сетах переиграла Сюй Хи из Великобритании (6:3, 6:4).

    В этой встрече теннисистка из США два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта.

    Стирнс удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из двух матчей. Ранее Пэйтон Стирнс проиграла на Открытом чемпионате США и в Риме.

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    Пэйтон Стирнс занимает 35 место в женской теннисной ассоциации.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Стирнс в этом матче можно поставить за 1.60, на победу Рахимовой букмекеры предлагают за 2.35.

    Прогноз: Камилла Рахимова сейчас в хорошей игровой форме, россиянка вполне способна на то, чтобы продлить победную серию.

    Рекомендуемая ставка: Победа Рахимовой с коэффициентом 2.35.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Рахимова — Стирнс?

    Матч Рахимова — Стирнс состоится 25 июня 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Рахимова — Стирнс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Рахимовой.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Рахимова — Стирнс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Рахимовой» с коэффициентом у букмекеров 2.35.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Рахимова — Стирнс?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Рахимова — Стирнс?

    Коэффициенты букмекеров: : На Стирнс в этом матче можно поставить за 1.60, на победу Рахимовой букмекеры предлагают за 2.35.

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    Рахимова — Стирнс: прогноз и ставка за 2.35, статистика, коэффициенты матча 25.06.202516:00. Продлит ли Рахимова победную серию?
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