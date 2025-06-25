Лос-Анджелес — Фламенго. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Клубный чемпионат мира, 25 июня 2025 года

25 июня в 3-м туре группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу сыграют «Лос-Анджелес» и «Фламенго». Начало игры — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Фламенго», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: Американцы пока не преуспевают. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы своего квартета.

При этом «Лос-Анджелес» в двух стартовых турах не набрал ни одного очка. Да и атака команды не блистает, не отличившись ни разу.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Американцы уступили «Эсперансу» (0:1).

До того команда была бита «Челси» (0:2). А вот поединок со «Спортингом» Канзас-Сити завершился уверенной викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Лос-Анджелес» настрелял 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Американцы способны прибавить в плане реализации. Вот только шансы на выход в плей-офф у них лишь математические.

Причем «Лос-Анджелес» побеждает с огромной натугой. Да и двухматчевая голевая засуха явно угнетает.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Американцы уж точно намерены бороться до конца.

«Фламенго»

Турнирное положение: Бразильцы уже прошли в плей-офф. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

Причем «Фламенго» набрала 6 очков в двух стартовых турах. Да и отличились игроки команды 5 результативными выстрелами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Бразильцы переиграли «Челси» (3:1).

До того команда уверенно расправилась с «Эсперансом» (2:0). А вот чуть ранее она учинила разгром «Форталезе» (5:0).

При этом «Фламенго» в 5 своих последних поединках добыл 5 побед. Команда отличилась 13 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Бразильцы явно мотивированы побороться за победу в турнире. Да и серия из 6 побед кряду окрыляет.

При этом «Фламенго» до последнего матча не пропускал дважды кряду. Так что в плане надежности тылов у команды фактически полная идиллия.

Команда мотивирована выиграть свою группу. Бразильцы не замечают конкурентов в своем квартете, и намерены продолжить эту тенденцию.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Стервятники» выглядят банально сильнее соперника.

Статистика для ставок

«Фламенго» победил в 6 своих последних поединках

Американцы не забивали в 2 последних матчах

«Фламенго» не проигрывает уже полтора месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.88 и 1.98.

Прогноз: «Фламенго» выглядит на голову сильнее соперника, и явно сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости имеют в своем составе ряд ярких исполнителей, к тому же явно намерены продлить свой победный сериал.

Ставка: Победа «Фламенго» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.25