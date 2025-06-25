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    Лос-Анджелес — Фламенго. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Клубный чемпионат мира, 25 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Фламенго»
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    «Фламенго»
    25 июня в 3-м туре группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу сыграют «Лос-Анджелес» и «Фламенго». Начало игры — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Фламенго», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Клубный ЧМ. Группа D 25 Июня 2025 года

    Лос-Анджелес

  • Лос-Анджелес
    •  Лос-Анджелес 04:00 Фламенго

    Фламенго

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: Американцы пока не преуспевают. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы своего квартета.

    При этом «Лос-Анджелес» в двух стартовых турах не набрал ни одного очка. Да и атака команды не блистает, не отличившись ни разу.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Американцы уступили «Эсперансу» (0:1).

    До того команда была бита «Челси» (0:2). А вот поединок со «Спортингом» Канзас-Сити завершился уверенной викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Лос-Анджелес» настрелял 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Американцы способны прибавить в плане реализации. Вот только шансы на выход в плей-офф у них лишь математические.

    Причем «Лос-Анджелес» побеждает с огромной натугой. Да и двухматчевая голевая засуха явно угнетает.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Американцы уж точно намерены бороться до конца.

    «Фламенго»

    Турнирное положение: Бразильцы уже прошли в плей-офф. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

    Причем «Фламенго» набрала 6 очков в двух стартовых турах. Да и отличились игроки команды 5 результативными выстрелами.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Бразильцы переиграли «Челси» (3:1).

    До того команда уверенно расправилась с «Эсперансом» (2:0). А вот чуть ранее она учинила разгром «Форталезе» (5:0).

    При этом «Фламенго» в 5 своих последних поединках добыл 5 побед. Команда отличилась 13 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Бразильцы явно мотивированы побороться за победу в турнире. Да и серия из 6 побед кряду окрыляет.

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    При этом «Фламенго» до последнего матча не пропускал дважды кряду. Так что в плане надежности тылов у команды фактически полная идиллия.

    Команда мотивирована выиграть свою группу. Бразильцы не замечают конкурентов в своем квартете, и намерены продолжить эту тенденцию.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Стервятники» выглядят банально сильнее соперника.

    Статистика для ставок

    • «Фламенго» победил в 6 своих последних поединках

    • Американцы не забивали в 2 последних матчах

    • «Фламенго» не проигрывает уже полтора месяца

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.88 и 1.98.

    Прогноз: «Фламенго» выглядит на голову сильнее соперника, и явно сразу будет максимально активно атаковать.

    Номинальные гости имеют в своем составе ряд ярких исполнителей, к тому же явно намерены продлить свой победный сериал.

    Ставка: Победа «Фламенго» в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лос-Анджелес — Фламенго?

    Матч Лос-Анджелес — Фламенго состоится 25 июня 2025 года в 04:00 по московскому времени в рамках турнира: Клубный чемпионат мира.

    Прогноз: какой прогноз на матч Лос-Анджелес — Фламенго?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лос-Анджелес — Фламенго?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лос-Анджелес — Фламенго?

    Смотреть матч турнира Клубный чемпионат мира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лос-Анджелес — Фламенго?

    Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.50.

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