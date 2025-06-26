Интер — Ривер Плейт: прогноз на Клубный чемпионат мира по футболу, ставка на матч за 2.40

Интер
Ривер Плейт
«Интер»
Турнирное положение: миланцы стартовали на турнире натужно и пока что их выход в плей-офф под вопросом.
Сейчас в активе «нерадзурри» четыре очка и второе место в турнирной таблице.
Интер — Ривер Плейт: коэффициенты букмекеров
Команда из Милана до этого стала только второй в Серии А, пропустив вперед «Наполи».
Последние матчи: на Клубном чемпионате мира «змеи» сыграли вничью с «Монтерреем» (1:1) и вырвали победу у «Уравы» (2:1).
До этого же миланский коллектив уступил «ПСЖ» (0:5) в финале Лиги чемпионов.
Перед этим «черно-синие» выиграли у «Комо» (2:0) и поделили очки с «Лацио» (2:2) в Серии А.
Не сыграют: в стане «желанных» травмированы Янн Биссек, Бенжамен Павар и Петр Зелиньский.
Состояние команды: летом у «Интера» уже сменился тренер. На смену Симоне Индзаги, который отправился в Саудовскую Аравию, пришел Кристиан Киву. Пока что не понятно, что ждать от их союза, однако начал бывший защитник натужно.
Думается, что «Интер» все же должен выходить из этой группы, а вот далее, на стадии плей-офф, команде будет крайне тяжело.
«Ривер Плейт»
Турнирное положение: команда из Буэнос-Айреса стартовала на турнире идентично своему сопернику.
«Миллионеры» за два матча смогли набрать четыре очка и располагаются на первой строчке в турнирной таблице группы.
В чемпионате Аргентины «бело-красные» смогли дойти до четвертьфинала плей-офф, где уступили «Платенсе».
Последние матчи: в первых играх на КЧМ-2025 «полосатые» победили «Ураву» (3:1) и сыграли вничью с «Монтерреем» (0:0).
Перед этим аргентинцы поделили очки с «Университарио» (1:1) в рамках Кубка Либертадорес.
До этого же было поражение от «Платенсе» в серии пенальти в четвертьфинале плей-офф аргентинского чемпионата.
Не сыграют: в лазарете находятся Себастьян Дриусси, Сантяьго Симон и Агустин Руберто, а дисквалифицирован Кевин Кастаньо.
Состояние команды: сезон для «Ривер Плейт» нельзя назвать удачным. Подопечные Марсело Гальярдо не смогли зацепиться даже за медали в местном чемпионате, но смогли пробиться в 1/8 финала Кубка Либертадорес, где предстоит сыграть с «Либертадом».
На Клубном чемпионате мира «Ривер Плейт», безусловно, должен выходить из группы, но в плей-офф ему будет крайне сложно навязать борьбу соперникам.
Статистика для ставок
- «Ривер Плейт» не проигрывает в основное время на протяжении 20 матчей
- «Интер» проиграл только 1 из последних 9 матчей
- «Ривер Плейт» не забил только в 1 из последних 12 матчей
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.94. Ничья оценена в 3.20, а победа «Ривер Плейт» — в 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.95.
- 3.30Эсперанс — Челси: прогноз и ставкаСегодня в 04:00
- 2.25Лос-Анджелес — Фламенго: прогноз и ставкаСегодня в 04:00
- 2.88Германия (U21) — Франция (U21): прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: командам нужно атаковать и забивать, поэтому можем увидеть большое количество голов.
Ставка: тотал больше 3 за 2.40.
Прогноз: финалист Лиги чемпионов все же должен быть сильнее своего соперника и побеждать его.
Ставка: победа «Интера» с форой-1 за 2.70.