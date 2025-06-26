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    Сможет ли «Интер» пробиться в плей-офф Клубного чемпионата мира?

    Интер — Ривер Плейт: прогноз на Клубный чемпионат мира по футболу, ставка на матч за 2.40

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Ривер Плейт»
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    Лаутаро Мартинес («Интер»)
    26 июня в матче третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу сыграют «Интер» и «Ривер Плейт». Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Ривер Плейт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Клубный ЧМ. Группа E 26 Июня 2025 года

    Интер

  • Милан
    •  Интер 04:00 Ривер Плейт

    Ривер Плейт

  • Клубный ЧМ. Группа E
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    «Интер»

    Турнирное положение: миланцы стартовали на турнире натужно и пока что их выход в плей-офф под вопросом.

    Сейчас в активе «нерадзурри» четыре очка и второе место в турнирной таблице.

    Интер — Ривер Плейт: коэффициенты букмекеров

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    Команда из Милана до этого стала только второй в Серии А, пропустив вперед «Наполи».

    Последние матчи: на Клубном чемпионате мира «змеи» сыграли вничью с «Монтерреем» (1:1) и вырвали победу у «Уравы» (2:1).

    До этого же миланский коллектив уступил «ПСЖ» (0:5) в финале Лиги чемпионов.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Перед этим «черно-синие» выиграли у «Комо» (2:0) и поделили очки с «Лацио» (2:2) в Серии А.

    Не сыграют: в стане «желанных» травмированы Янн Биссек, Бенжамен Павар и Петр Зелиньский.

    Состояние команды: летом у «Интера» уже сменился тренер. На смену Симоне Индзаги, который отправился в Саудовскую Аравию, пришел Кристиан Киву. Пока что не понятно, что ждать от их союза, однако начал бывший защитник натужно.

    Думается, что «Интер» все же должен выходить из этой группы, а вот далее, на стадии плей-офф, команде будет крайне тяжело.

    «Ривер Плейт»

    Турнирное положение: команда из Буэнос-Айреса стартовала на турнире идентично своему сопернику.

    «Миллионеры» за два матча смогли набрать четыре очка и располагаются на первой строчке в турнирной таблице группы.

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  • 23/06/2025

    • В чемпионате Аргентины «бело-красные» смогли дойти до четвертьфинала плей-офф, где уступили «Платенсе».

    Последние матчи: в первых играх на КЧМ-2025 «полосатые» победили «Ураву» (3:1) и сыграли вничью с «Монтерреем» (0:0).

    Перед этим аргентинцы поделили очки с «Университарио» (1:1) в рамках Кубка Либертадорес.

    До этого же было поражение от «Платенсе» в серии пенальти в четвертьфинале плей-офф аргентинского чемпионата.

    Не сыграют: в лазарете находятся Себастьян Дриусси, Сантяьго Симон и Агустин Руберто, а дисквалифицирован Кевин Кастаньо.

    Состояние команды: сезон для «Ривер Плейт» нельзя назвать удачным. Подопечные Марсело Гальярдо не смогли зацепиться даже за медали в местном чемпионате, но смогли пробиться в 1/8 финала Кубка Либертадорес, где предстоит сыграть с «Либертадом».

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    На Клубном чемпионате мира «Ривер Плейт», безусловно, должен выходить из группы, но в плей-офф ему будет крайне сложно навязать борьбу соперникам.

    Статистика для ставок

    • «Ривер Плейт» не проигрывает в основное время на протяжении 20 матчей

    • «Интер» проиграл только 1 из последних 9 матчей

    • «Ривер Плейт» не забил только в 1 из последних 12 матчей

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.94. Ничья оценена в 3.20, а победа «Ривер Плейт» — в 4.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: командам нужно атаковать и забивать, поэтому можем увидеть большое количество голов.

    Ставка: тотал больше 3 за 2.40.

    Прогноз: финалист Лиги чемпионов все же должен быть сильнее своего соперника и побеждать его.

    Ставка: победа «Интера» с форой-1 за 2.70.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Интер — Ривер Плейт?

    Матч Интер — Ривер Плейт состоится 26 июня 2025 года в 04:00 по московскому времени в рамках турнира: Клубный чемпионат мира.

    Прогноз: какой прогноз на матч Интер — Ривер Плейт?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: тотал больше 3.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Интер — Ривер Плейт?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «тотал больше 3» с коэффициентом у букмекеров 2.40.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Интер — Ривер Плейт?

    Смотреть матч турнира Клубный чемпионат мира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Интер — Ривер Плейт?

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.94. Ничья оценена в 3.20, а победа «Ривер Плейт» — в 4.50.

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