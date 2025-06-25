Экспресс дня 25 июня. Ставки и прогнозы на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим матчи Клубного чемпионата мира и Кубка Казахстана На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Мамелоди Сандаунc» — «Флуминенсе»

Футбол. Клубный чемпионат мира

«Мамелоди Сандаунc» в июне провел три матча. Команда смогла одержать одну победу. 18 июня в гостях был обыгран «Ульсан» со счетом 1:0.

У «Мамелоди Сандаунc» еще есть возможность выйти в плей-офф Клубного чемпионата мира. У команды три набранных очка по итогам двух встреч. Однако победить «Флуминенсе» будет непросто.

«Флуминенсе» начал КЧМ-2025 с ничьей во встрече с «Боруссией» (Дортмунд). Игра закончилась со счетом 0:0. Затем клуб смог одолеть «Ульсан» (4:2).

Букмекеры не верят в представителя ЮАР. Хотя во втором туре «Мамелоди Сандаунc» едва не отобрали очки у дортмундской «Боруссии». Скорее всего, в предстоящей встрече «Флуминенсе» удастся завоевать три очка.

Ставка: Обе забьют за 1.75.

«Боруссия» Дортмунд — «Ульсан»

Футбол. Клубный чемпионат мира

«Боруссия» записала в актив 4 очка по итогам двух матчей. У дортмундцев одна победа и одна ничья. Команда забила четыре гола и пропустила три мяча.

Беспроигрышная серия «Боруссии» составляет 9 матчей. Дортмундский коллектив никому не уступает с 9 апреля. В этот день «Боруссия» в Лиге чемпионов проиграла «Барселоне» со счетом 0:4.

«Ульсан» с 31 мая уступил в трех матчах кряду. В первом туре группового этапа КЧМ-2025 проиграл «Мамелоди Сандаунc» со счетом 0:1. Затем «Ульсан» не набрал очков во встрече с «Флуминенсе» (2:4).

Прогнозы и ставки на футбол

Дортмундский клуб должен закончить групповой раунд на мажорной ноте. Вряд ли фаворит допустит осечку в предстоящей встрече. Сенсации ждать не стоит. Шансы «Боруссии» на победу довольно высокие.

Ставка: Победа «Боруссии» с форой (-1.5) за 1.68.

«Тобол» — «Женис»

Футбол. Кубок Казахстана

«Тобол» в чемпионате Казахстана находится на третьем месте. Клуб записал в актив 27 очков по итогам 12 матчей. «Тобол» одержал 8 побед, трижды сыграл вничью и один раз уступил.

В июне «Тобол» провел два матча. Команда одну встречу выиграла, еще в одной выявить сильнейшего не удалось. Беспроигрышная серия «Тобола» на данный момент составляет 7 поединков.

«Женис» располагается на 9-й строчке в таблице. У команды две победы, 7 ничьих и 4 поражения. В июне «Женис» выиграл оба матча в чемпионате Казахстана. Клуб взял верх над «Тураном» и «Атырау» с одинаковым счетом 2:0.

В 2025 году команды уже провели один матч. Встреча состоялась 8 марта. Выявить сильнейшего не удалось — «Тобол» и «Женис» сыграли вничью 0:0.

Ставка: ТБ 2 за 1.53.

Общий коэффициент — 4.49.