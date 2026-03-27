В третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Нефтехимик» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Нефтехим-Арене» 28 марта. Начало встречи — в 13:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Нефтехимик — Авангард с коэффициентом для ставки за 1.88.

«Нефтехимик»

Путь к плей-офф: «Нефтехимик» завершил общий этап на 7-м месте в таблице Восточной конференции с 71 очком в наличии. На 2 турнирных пункта «Нижнекамск» обошел 8-ю «Сибирь».

Последние матчи: Перед кубковым выездом в Омск «Нефтехимик» прикончил «Торпедо» (6:3), сгорел «Салавату Юлаеву» (0:3) и вырвал победу у «Спартака» (3:2, бул.).

Серия на арене «G-Drive» стартовала с поражения команды Игоря Гришина (2:4). Во втором матче нижнекамцы на морально-волевых забрали победу во втором овертайме (4:3, от).

Не сыграют: Владислав Барулин.

Состояние команды: Гостевой этап непростой серии «Нефтехимик» провел ярко по содержанию и успешно по промежуточному результату. На домашнем льду команда Игоря Гришина претендует на то, чтобы перехватить инициативу.

Ранее на родной площадке нижнекамцы шли без поражений на протяжении трех матчей кряду, пропустив за этот период одну шайбу в сумме. Тем временем на десять недавних попыток в домашних стенах пришлись восемь побед.

«Авангард»

Путь к плей-офф: «Авангард» финишировал в чемпионате на 2-й строке общего зачета. С 99 очками в активе, омичи отстали от лидера лиги — «Металлурга» Мг — на 6 турнирных пунктов.

Последние матчи: На флажке регулярки «Авангард» снес «Шанхайских Драконов» (6:1), переиграл минское «Динамо» (5:2) и учинил расправу над «Северсталью» (5:2).

Победный настрой омичей сохранился и в дебютной кубковой встрече с «Нефтехимиком» (4:2). Вторую попытку команда Ги Буше потратила впустую, потерпев поражение, ведя в счете за 3 минуты до финальной сирены (3:4, от).

Не сыграют: У «Авангарда» потерь нет.

Состояние команды: «Авангард» выходил в первый раунд в роли безусловного фаворита. По этой причине наверняка имела место недооценка соперника, которому слишком много было позволено на своей площадке.

В обеих встречах «Нефтехимик» имел статистическое преимущество по броскам в створ ворот, а во второй игре — превзошел «Омск» с точки зрения атакующей эффективности и физической выносливости.

Статистика для ставок

«Авангард» победил в 3 личных встречах из 4 предыдущих

В 4 личных встречах из 5 последних команды забивали 6 и более голов

«Авангард» не проигрывает в основное время на протяжении 7 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается букмекерами в 3.66, ничья — в 3.96, победа «Авангарда» — в 1.98.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.73.

Прогноз: В Омске «Нефтехимик» шел на фаворита смело и по-хорошему нагло и добился важнейшего результата во второй игре. Дома команда Игоря Гришина не будет отходить от своих принципов и навяжет не менее агрессивную борьбу.

Ставка: «Нефтехимик» не проиграет за 1.88.

Прогноз: Запираться на своей половине площадки «Нижнекамск» точно не станет. Напротив, команда постарается сберечь ту наступательную эффективность, которую демонстрировала в Омске.

