20 марта в Континентальной хоккейной лиге завершился регулярный чемпионат. 748 матчей в исполнении 22 команд позади, обладатель Кубка Континента определен, пары первого раунда плей-офф сформированы. LiveSport.Ru подводит итоги 7-месячного марафона.

Фавориты оправдали ожидания

Летом большинство экспертов уверенно называли тройку главных фаворитов сезона — «Металлург», «Авангард», «Локомотив». И регулярный чемпионат подтвердил эти прогнозы.

По итогам межсезонья магнитогорцы сформировали самый легковесный и почти самый низкорослый состав в лиге. Так что скоростной атакующий хоккей с минимумом силовой борьбы в исполнении «сталеваров» был более чем ожидаем. Подопечные Андрея Разина в этом году так разыгрались в атаке, что побили рекорд по забитым в регулярном чемпионате голам — 252.

Наибольший вклад в этот результат внесли Роман Канцеров, ставший лучшим снайпером лиги (36 голов), и подписанный летом Владимир Ткачёв, ставший лучшим ассистентом (58 передач). В первую очередь, высокая результативность магнитогорцев стала залогом их первого места в сводной таблице с рекордным количеством очков — 105. Причём удивительно, что «Металлург», будучи 3-кратным обладателем Кубка Гагарина, завоевал Кубок Континента впервые.

Прошлогодний его обладатель — «Локомотив» — почти полностью сохранил чемпионский состав. Однако «железнодорожникам» в этом сезоне предстояло сжиться с новым наставником — Бобом Хартли, который известен как требовательный и системный тренер с жестким характером.

В первые месяцы не всё было гладко, о чём, например, говорит увольнение помощника канадца Дмитрия Рябыкина. Но к концу регулярки «Локомотив» набрал ход (одержал 15 побед в 16 матчах) и, сохранив за собой звание самой малопропускающей команды (135 голов), второй год подряд уверенно занял первое место на Западе.

Александр Радулов и Семён Чистяков vk.com/hclokomotiv_official

В сводной же таблице ярославцы стали третьими, пропустив вперёд «Авангард». Омичи, в отличие от «железнодорожников», в угоду главному тренеру Ги Буше в межсезонье обновились больше чем на половину, попутно расставшись с местным воспитанником и одной из главных звезд лиги — Владимиром Ткачевым.

Впрочем, итоговое второе место в регулярном чемпионате — это лучший с 2011 года результат для «Авангарда». Хотя кто об этом будет помнить, если главное — выступление в плей-офф? Но кажется, что для второй части сезона североамериканский стиль Буше с высокой интенсивностью, агрессивным хоккеем и большим количеством бросков по воротам подойдёт как никакой другой. Тем более, омичи имеют в рукаве козырь в виде лучшей в лиге реализации большинства (29,8%).

Ушли в отпуск раньше желаемого

По сравнению с прошлым годом состав участников плей-офф изменился на одну команду — на Востоке в кубковую восьмёрку вошёл «Нефтехимик», который занял место «Адмирала». Про дальневосточников уместно сказать: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».

«Моряки» начали сезон не так, как на это рассчитывали руководители после значительного увеличения бюджета в межсезонье. «Адмирал» в 32 матчах набрал 28 очков и расположился на 10-й строчке. Этот результат посчитали неудовлетворительным и отправили в отставку Леонида Тамбиева — лучшего тренера в истории клуба, который работал во Владивостоке уже пятый сезон.

Однако, как показало время, это решение прибило команду. В первых 20 матчах под руководством Олега Браташа «Адмирал» одержал только 2 победы, и его перспективы на следующий сезон видятся не столь радужными.

Олег Браташ vk.com/hcadmiral

Дольше всех за попадание в плей-офф боролся «Амур». Немудрено, ведь Михаил Дегятрёв, будучи губернатором Хабаровского края, поставил клубу задачу к 2026 г. выиграть Кубок Гагарина. Но текущий сезон от «тигров» запомнится разве что загадочным исчезновением главного тренера Александра Гальченюка, который осенью месяц не появлялся на публике (официально, по состоянию здоровья), а затем был заменен на Александра Андриевского. Белорусский специалист не смог стабилизировать игру «Амура», и он второй год остался без плей-офф.

Компанию дальневосточным клубам составил «Барыс», который под руководством Михаила Кравца выступил не так безнадёжно, как в прошлом сезоне (54 очка против 35), и впервые с 2022 г. завершил сезон не на последнем месте Восточной конференции. Но большим казахстанцы похвастаться не могут.

На Западе борьбы за топ-8 больше всего ждали от «Куньлуня», который перед сезоном масштабно обновился:

в клуб пришли менеджеры, завоевавшие Кубок Гагарина в 2021 г. с «Авангардом»;

провели ребрендинг со сменой названия на «Шанхайские Драконы»;

пригласили на пост главного тренера финалиста Кубка Стенли Жерара Галлана;

переехали в Санкт-Петербург на самую большую хоккейную арену в мире;

подписали несколько качественных легионеров из Северной Америки.

На старте чемпионата «Драконы» даже однажды взобрались на первое место на Западе. Однако традиционная для иностранных специалистов облегчённая предсезонка, как всегда, вылилась в просадку физической формы и, соответственно, результатов. А когда Галлан из-за болезни покинул клуб и вместо него пришёл Митч Лав, команда вовсе посыпалась — 21 поражение в 25 матчах и отставание от зоны плей-офф в 25 очков. Главный позитив сезона — первые за 6 лет матчи в Китае, что стало первым шагом для полноценного возвращения клуба в Поднебесную в сезоне 2027/28.

Адам Кленденинг globallookpress.com

Два последних места в КХЛ заняли «Лада» и «Сочи». У тольяттинцев весь сезон была высокая текучка кадров, а южане традиционно испытывали финансовые проблемы. К тому же ближе к концу регулярки они столкнулись с трудностями при перелетах и проведении домашних матчей из-за беспилотной опасности на черноморском побережье.

Кто остался без работы

Без тренерских отставок в этом сезоне не обошлось. Они случились в 8 клубах, причем один из них дважды пережил эту процедуру. «Сибирь» после 10 матчей приняла спорное решение расстаться с Вадимом Епанчинцевым. Последующее назначение Владимира Буцаева привело к катастрофе — рекордная серия поражений (13 матчей) и последнее место на Востоке. Клуб вышел из мрака, только доверившись местному Ярославу Люзенкову (несмотря на отсутствие у него опыта работы главным тренером в КХЛ) и сделав ряд хороших трансферных шагов (возвращение Бека и Андреоффа, расставание с Домингом, подписание Бердина и Косолапова).

Неприятно удивило московское «Динамо». Алексей Кудашев не заслужил отставки (в 2024 г. выиграл регулярку, а в 2025 г. дошёл до полуфинала), но в клубе захотели зачем-то «встряхнуть команду». Отчасти сделать это получилось — бело-голубые под руководством Вячеслава Козлова выдали 7 побед подряд. Но эта серия пошла насмарку после тяжелого отрезка с конца декабря до начала февраля (11 поражений в 14 матчах). Как итог, 7-е место на Западе. Встряхнули так встряхнули.

Не менее странным оказался отъезд Бенуа Гру. Тренер, который в прошлом сезоне привёл «Трактор» к победе на Востоке и выходу в финал, не справился с игровым кризисом. Клуб не угадал с вратарём (Крис Дригер получил обидное прозвище «пылесос»), из-за чего команда даже с такими мастерами, как Ливо, Григоренко, Кравцов, потеряла уверенность и часто терпела поражения. Канадец, по сути, просто сбежал из Челябинска и затем трудоустроился в Швейцарии. А «Трактор», который до конца сезона принял Евгений Корешков, занял лишь шестое место.

Открытия регулярного чемпионата

Главными прорывами сезона стали две западные команды. Минское «Динамо» и «Северсталь» заняли наивысшие места за время своего выступления в КХЛ. Что примечательно, оба коллектива показали результат на третий год работы главных тренеров. И если Андрей Козырев с самым молодым составом в лиге скорее всего продолжит работу в Череповце, то Дмитрий Квартальнов, поссорившись с менеджментом белорусского клуба, летом поменяет место работы.

Это заставило многих экспертов вычеркнуть «Динамо» из числа претендентов на Кубок Гагарина. Хотя самая громкая поддержка 15 тысяч болельщиков на «Минск Арене», второе большинство в лиге (29,7%) и сверхрезультативная тройка Энас (32+57) — Пинчук (31+35) — Лимож (24+49) никуда не делись.

Сэм Энас vk.com/hcdinamoby

Приятными неожиданностями стали выступления «Торпедо» и «Нефтехимика», чьё попадание в плей-офф перед началом сезона вызывало вопросы. Причем помимо результата нижегородцы и нижнекамцы играют в привлекательный зрителю хоккей и доверяют молодёжи.

Другие значимые события сезона

Мимо нескольких громких трансферов, которые случились в течение сезона, пройти нельзя. Наибольший интерес вызвали переходы Евгения Кузнецова. Сначала обладатель Кубка Стенли, не найдя варианты в НХЛ, подписал контракт с «Металлургом». Но он не смог в полной мере выполнить требования Андрея Разина, который впоследствии косвенно обвинил нападающего в поражениях команды. Всё это привело к обмену в «Салават Юлаев», где Кузнецов отлично вписался (6+12 в 19 матчах).

То же самое можно сказать про Даниэля Спронга, которого «Автомобилист» выкупил у ЦСКА за 100 млн рублей. В Екатеринбурге форвард за 23 матча успел забить 18 голов и отдать 15 передач. Тем удивительнее кажется отказ «армейцев» от голландца. Он, конечно, не про отработку сзади, но разве сверхрезультативность впереди не перекрывают этот недостаток?

Зато ситуация пошла на руку «Автомобилисту», который неожиданно оказался без другого дорогостоящего топ-бомбардира. Рид Буше по семейным обстоятельствам уехал домой еще в конце января, но до сих пор не вернулся и вряд ли вернется. Ситуация окажется сюрреалистичной, если в клубе додумались заплатить зарплату по контракту вперед.

Вообще екатеринбуржцам в этом сезоне «везло» на необычные эксцессы. Один из таких случился в выездном матче со СКА, когда в третьем периоде при ничейном счете защитник хозяев Андрей Педан забил гол, который в итоге стал победным. Но на самом деле шайба попала в ворота с внешней стороны сетки через дыру, а судьи видеоповторов на это просто не обратили внимание.

Андрей Педан globallookpress.com

Завершим рассказ о регулярном чемпионате на позитивной ноте. Выделим главные рекорды, которые побили в этом сезоне КХЛ:

нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев стал первым игроком в истории КХЛ, кто пробил отметку в 1000 очков;

нападающий СКА Сергей Плотников стал четвёртым игроком в истории КХЛ, кто провёл 1000 матчей;

наставник минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов стал первым тренером в истории КХЛ, кто провёл 1000 матчей, а наставник ЦСКА Игорь Никитин — вторым, кто провёл 750 матчей;

нападающий минского «Динамо» Сэм Энас, набрав 89 очков, повторил рекорд по результативности за один регулярный чемпионат (32+57);

капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов, набрав 67 баллов, побил рекорд Криса Ли по очкам для защитников за один регулярный чемпионат (23+44);

КХЛ побила прошлогодний рекорд средней посещаемости в регулярных чемпионатах — 7 853 зрителя.

Есть ещё одна радостная новость — самая яркая и интересная часть сезона впереди. Первые матчи плей-офф состоятся 23 марта.