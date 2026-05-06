Решающая игра обещает быть максимально закрытой и напряжённой. «Локомотив» получит преимущество домашнего льда и психологический импульс после камбэка, однако «Авангард» уже дважды выигрывал в Ярославле по ходу серии. Сценарий с минимальным количеством ошибок и акцентом на оборону выглядит наиболее вероятным: цена любой шайбы предельно высока. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

28' Радулов вдоль правого борта добрался до круга вбрасывания и из его центра стрельнул в створ, но Серебряков выручил.

27' Чистяков от синей линии мощно бросил, но немного не попал в створ.

26' Гоооооол!!! 1:2. Константин Окулов в средней зоне обокрал Сурина, прорвался вдоль правого борта и точно бросил из-под защитника в дальний угол — Исаев капитулировал!

26' Сурин от синей линии продвинулся вперёд, обыграл соперника и бросил в угол, но Серебряков спас команду!

25' Фрейз выкатился по центру в чужую зону и с кистей бросил в створ, но Серебряков выручил.

24' Окулов по центру укатился на рандеву с Исаевым и с неудобной руки низом бросил в створ, однако переиграть вратаря ярославцев ему не удалось!

23' Паник из правого круга вбрасывания бросил по воротам, но его заблокировал Береглазов на пятаке.

22' Сергеев сильно бросил с кистей, но шайба пролетела мимо ворот!

21' Береглазов активен в атаке, дважды бросал, один раз попал в своего, а со второй попыткой справился Серебряков.

21' Второй период начался! Вбрасывание выиграли хозяева.

20' Первый период окончен! Обескураживающее голевое начало матча не испугало омичей и они довольно быстро восстановили равновесие. Оставшееся время периода в довольно равной борьбе прошло, но был отрезок, когда железнодорожники навалились на соперников и устроили настоящий штурм ворот, однако «ястребы» отбились.

20' Минута до конца периода.

19' Сурин бросал в ближний угол из убойной позиции, но Серебряков спас.

18' Якупов из правого круга прострелил на дальнюю штангу, где Лажуа с хода бросил в створ, но не попал в створ!

17' Сурин от синей линии выполнил передачу на пятак, где Береглазов попытался переиграть Серебрякова, но вратарь омичей победил в этой дуэли.

16' Шалунов от левого борта сделал скидку в центр на Каюмова, который с хода бросил в левый нижний угол, но немного не попал в створ!

15' Береглазов прорвался по флангу и бросил низом, но Фьоре заблокировал выстрел!

14' Омичи вырвались в атаку, Окулов бросил в створ, а следом Чистяков попал в партнёра по команде.

13' Продолжает атаковать «Локомотив», Фрейз и Елесин бросали, но тащит Серебряков.

12' Массированная атака ярославцев, обстреливали ворота, защитников и своих партнёров Алексеев, Николаев. Но отбились гости!

11' 11:6 по броскам в створ в пользу гостей.

10' Черепанов атаковал со средней дистанции, но Серебряков надёжен.

09' Фьоре на пятаке подставил клюшку под прострел, но Исаев среагировал и отбил шайбу в сторону.

08' Елесин плотно бросил от синей линии, но Серебряков поймал шайбу.

07' Чеккони бросил низом в дальний угол ворот, но немного не попал в створ.

06' Потуральски прорвался к воротам Исаева, нг его своевременно остановил Черепанов.

05' Гоооооол!!!! 1:1. Александр Волков из-за ворот прострелил на пятак, где Шарипзянов с ходу бросил по центру, но Исаев парировал, а сам же Волков первым оказался на добивании и сравнял счёт!

05' Прохоркин от борта бросил с кистей в ближний угол, но Исаев надёжно сыграл.

03' Паник атаковал ворота гостей, но Серебряков надёжно сыграл и зафиксировал шайбу.

03' Пономарёв с острого угла бросал, но Исаев на месте.

02' Помчались омичи отыгрываться, в течении минуты бросали в створ Рашевский и Якупов, но выручил Исаев.

01' Гооооол!!! 1:0. На 24-й секунде забили железнодорожники! Паник вбросил в чужую зону, шайба отскочила к Никита Кирьянов, который продвинулся вперёд и с середины зоны стрельнул точно в верхний угол ворот.

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли хозяева.

До матча

19:27 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

19:25 Стартовые вратари: Даниил Исаев — Никита Серебряков.

19:20 Главный судья: Сергей Беляев (Воскресенск, Россия); Главный судья: Денис Наумов (Тольятти, Россия); Линейный: Александр Садовников (Москва, Россия); Линейный: Дмитрий Сивов (Москва, Россия).

19:10 Матч пройдёт на «Арене-2000-Локомотив» (Ярославль, Россия), вместимостью 9 071 зрителей

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Локомотива»

Локомотив: Алексей Мельничук, Даниил Исаев, Александр Елесин, Алексей Береглазов, Мартин Гернат, Никита Черепанов, Рушан Рафиков, Даниил Мисюль, Андрей Сергеев, Никита Кирьянов, Илья Николаев, Георгий Иванов, Рихард Паник, Артур Каюмов, Артём Кузин, Александр Радулов, Байрон Фрейз, Егор Сурин, Максим Берёзкин, Максим Шалунов, Александр Полунин, Денис Алексеев.

Стартовый состав «Авангарда»

Авангард: Андрей Мишуров, Никита Серебряков, Вячеслав Войнов, Марсель Ибрагимов, Дамир Шарипзянов, Джозеф Чеккони, Максим Лажуа, Семён Чистяков, Михаил Гуляев, Артём Блажиевский, Майкл Маклауд, Джованни Фьоре, Константин Окулов, Эндрю Потуральски, Михаил Котляревский, Наиль Якупов, Игорь Мартынов, Николай Прохоркин, Александр Волков, Василий Пономарёв, Дмитрий Рашевский.

Локомотив

Ярославцы подошли к седьмому матчу на пике эмоций, сумев отыграться в серии с 1–3. Две последние победы — 4:0 дома и 3:2 во втором овертайме на выезде — показали разноплановость команды: от полного контроля до умения спасать безнадёжные ситуации. В шестой игре «Локомотив» забросил две шайбы за 22 секунды на последней минуте, что стало ключевым переломом всей серии. При этом в четырёх последних матчах команда пропускает в среднем всего 1,5 шайбы, подтверждая статус одной из самых надёжных в лиге. Вратарь Даниил Исаев держит высокий уровень — 93,3% отражённых бросков и коэффициент надёжности 1,63, включая пять «сухарей» в плей-офф. В атаке ключевую роль играет связка Радулов — Шалунов, набирающая очки в решающие моменты.

Авангард

Омичи оказались в крайне сложной ситуации после поражения в шестом матче, где вели 2:0 до последней минуты. Команда потеряла шанс закрыть серию и теперь рискует вылететь после двух подряд поражений. При этом по игре «Авангард» не уступает: в той же шестой встрече контролировал ход матча и грамотно использовал моменты. Однако спад в атаке очевиден — если в первых двух играх серии было заброшено 8 шайб, то в следующих четырёх — лишь 6. Средний показатель xG держится на уровне 2,18, что говорит о снижении остроты. Вратарь Никита Серебряков сохраняет стабильность (93,8% ОБ, КН 1,87), но команда проваливает концовки: в 5 из 6 последних выездных матчей не выигрывала третий период.

Личные встречи

Счёт в серии — 3:3, и это полностью отражает баланс сил. «Локомотив» доминировал в пятом матче (4:0, 31–27 по броскам), но уже в шестом «Авангард» был ближе к победе, ведя до последних секунд. В регулярном сезоне омичи выиграли обе встречи, а средний тотал очных матчей составляет около 4,0 шайбы, в плей-офф — 4,66. При этом характер противостояния остаётся плотным и силовым, без большого количества свободных зон.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.05.