В четвертом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли «Монреаль» будет принимать «Баффало». Игра пройдет в «Белл-центре» 13 мая. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Монреаль — Баффало с коэффициентом для ставки за 2.21.

«Монреаль»

Путь к плей-офф: В 82 матчах главного турнира «Канадиенс» набрали 106 очков, с которыми замкнули лидерский квартет Востока, на 6 турнирных пунктов опередив 5-й «Бостон».

Последние матчи: В 1/8 финала «Монреаль» задержался дольше других действующих претендентов на Кубок. Представители Квебека провели семь матчей против «Тампы», которую дожали в гостях (2:1).

За изнурительным противостоянием с «Лайтнинг» последовало поражение (2:4) и уверенная победа (5:1) на льду «Баффало». На старте домашнего этапа четвертьфинала команда Мартена Сан-Луи развила успех (6:2).

Не сыграют: Патрик Лайне.

Состояние команды: В первой игре «Монреаль» провалился, но в двух следующих — с запасом выиграл и перевернул ход серии, в которой теперь смотрится увереннее «Баффало».

Эта уверенность продиктована вариативной игрой в нападении при высокой оборонительной надежности. Так, в двух последних матчах «Канадиенс» забросили 11 шайб в сумме при 3 пропущенных.

«Баффало»

Путь к плей-офф: Единственные представители Нью-Йорка вышли в плей-офф со 2-й позиции на Востоке. Со 109 очками в наличии, «Баффало» обогнал «Тампу» и «Монреаль» на 3 балла.

Последние матчи: Первый раунд Кубка Стэнли «Баффало» провел в соперничестве с «Бостоном», над которым установил уверенную победу в шестой игре (4:1).

После удачного выезда в Массачусетс «Сейбрз» обыграли дома «Монреаль» (4:2), но уступили двумя днями позже (1:5). В третьем матче, прошедшем в Канаде, команда Линди Раффа также была разбита (2:6).

Не сыграют: Джастин Данфорт, Иржи Кулих, Ноа Остлунд.

Состояние команды: После провала в домашних стенах «Баффало» столкнулся с жесточайшим атакующим напором канадцев в гостях, в результате которого оборона дала сбой.

Команда Линди Раффа уступила «Монреалю» по броскам в створ, что не в последнюю очередь объясняется проблемами с дисциплиной. Тем временем во втором матче кряду «Сейбрз» не забивают больше 2 голов.

Статистика для ставок

«Монреаль» победил в 3 личных встречах из 4 последних

В 11 предыдущих личных встречах было забита 6 или более голов

«Баффало» потерпел 4 поражения в 5 последних матчах на территории «Монреаля»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Монреаля» оценивается букмекерами в 2.21, ничья — в 4.21, победа «Баффало» — в 2.81.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 5.5 — за 2.10.

Прогноз: Для «Монреаля» четвертая встреча на домашнем льду обладает особым весом. Зарядившись атмосферой собственных трибун, мотивированная команда Сан-Луи постарается оказать давление и забрать еще один — предельно важный — победный результат.

Ставка: «Монреаль» победит за 2.21.

Прогноз: По ходу нынешнего плей-офф у «Монреаля» были матчи, в которых победы ковались за счет строгой дисциплины в обороне. Против забивного «Баффало» канадцы используют свои сильные качества, лишив гостей возможности выйти на высокую результативность.

Ставка: Индивидуальный тотал «Баффало» меньше 2.5 за 2.06.