Во четвертом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли «Миннесота» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет в «Эксел Энерджи-центре» 12 мая. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Миннесота — Колорадо с коэффициентом для ставки за 1.85.

«Миннесота»

Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат «Миннесота» закончила в топ-3 Западной конференции. В 82 матчах «Уайлд» набрали 104 очка и на 8 пунктов отстали от 2-го «Далласа».

Последние матчи: В 1/8 финала «Миннесота» провела шесть матчей против «Далласа». Противостояние с техасцами удалось завершить тремя победами кряду (3:2, от, 4:2, 5:2).

Гостевой этап четвертьфинальной серии с «Колорадо» обернулся для команды Джона Хайнса крупным провалом (6:9, 2:5). Улучшить ситуацию тем временем позволила домашняя победа (5:1).

Не сыграют: Йонас Бродин, Джоэль Эрикссон.

Состояние команды: На домашней площадке «Миннесота» продемонстрировала образец оборонительной игры и максимально грамотно распорядилась шансами в зоне «Колорадо».

Уверенная победа позволила «Уайлд» вернуться в эту серию, прежде всего, ментально. Так, на своей территории команда Джона Хайнса не проигрывает в основное время на протяжении восьми матчей кряду.

«Колорадо»

Путь к плей-офф: «Колорадо» стал обладателем Президентского Кубка. Со 121 очком в наличии, представители Денвера обошли «Каролину» в общем рейтинге регулярки на 8 пунктов.

Последние матчи: В первом кубковом раунде «Колорадо» прибил «Лос-Анджелес». Серия с калифорнийцами продлилась четыре матча и завершилась перфомансом «Эвеланш» в гостях (4:2, 4:1).

Яркие победные результаты команда Джареда Беднара установила в домашних матчах против «Миннесоты» в 1/4 финала (9:6, 5:2), тогда как первая попытка в Сент-Поле провалилась (1:5).

Не сыграют: Джоэл Кивиранта, Джош Мансон.

Состояние команды: Впервые в этом Кубке Стэнли «Колорадо» закончил матч без победного результата. При этом денверцы достигли локального дна в плане результативности.

До недавней встречи в Сент-Поле команда Джареда Беднара забивала 4 шайбы или более в четырех играх кряду и шла без поражений на гостевой территории на протяжении десяти матчей.

Статистика для ставок

«Миннесота» победила в 3 домашних матчах кряду

«Миннесота» обыгрывала соперников с разницей в 3 шайбы или более в 2 последних матчах на домашнем льду

В 5 личных встречах из 6 последних было забито 6 или более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Миннесоты» оценивается букмекерами в 2.65, ничья — в 4.31, победа «Колорадо» — в 2.37.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.69, на тотал меньше 5.5 — за 2.28.

Прогноз: В предыдущем матче в Сент-Поле «Колорадо» был активен в атаке, но подвело завершение. В предстоящей игре «Эвеланш» поработают над точностью и постараются провести встречу с более высокой эффективностью впереди.

Ставка: Индивидуальный тотал «Колорадо» больше 3 за 1.85.

Прогноз: Если денверцам удастся выйти на привычный показатель результативности — а попытки, безусловно, возникнут — то вопрос о победителе скорее будет снят, а интрига — потеряет значение.

Ставка: «Колорадо» победит в матче за 1.82.