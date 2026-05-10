прогноз на матч Кубка Гагарина

В первом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина «Локомотив» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Арене-2000» 11 мая. Начало встречи — в 14:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Локомотив — Ак Барс с коэффициентом для ставки за 2.15.

«Локомотив»

Путь к плей-офф: В плей-офф Кубка Гагарина «Локомотив» вышел в статусе победителя Западной конференции. В 68 регулярных матчах ярославцы набрали 98 очков.

Последние матчи: В полуфинале Кубка Гагарина «Локомотив» провел изнурительную серию против «Авангарда», в начале которой потерпел три поражения в четырех матчах. Переломной стала крупная победа в пятой игре (4:0).

Далее команда Боба Хартли спасла ничейный результат за 33 секунды до конца сирены и взяла верх во втором овертайме шестой встречи (3:2, от). Драматичный камбэк «Локо» устроил и дома — также во втором дополнительном периоде (3:4, от).

Не сыграют: У «Локомотива» потерь нет.

Состояние команды: «Локомотив» на жилах продрался в финал. Перед третьей подряд золотой серией ярославцы вытащили тяжелейший раунд с «Авангардом», которому горели 1-3.

К текущему моменту команда Боба Хартли идет без поражений на протяжении трех матчей кряду. При этом в девяти кубковых встречах в домашних стенах «Локомотив» проиграл трижды.

«Ак Барс»

Путь к плей-офф: На общем этапе «Ак Барс» замкнул лидерское трио Восточной конференции, набрав 94 очка.

Последние матчи: После четырех кряду побед над «Динамо» Минск в 1/4 финала «Ак Барс» разбил «Металлург» Мг в первой гостевой полуфинальной игре (5:2), за которой последовало поражение (2:4).

На домашнем льду команда Анвара Гатиятулина дважды выиграла с одинаковым счетом — 4:1, тогда как в заключительном матче победный результат был зафиксирован в овертайме (4:3, от).

Не сыграют: У «Ак Барса» потерь нет.

Состояние команды: По ходу нынешнего плей-офф «Ак Барс» не испытывал особых проблем. После относительно непростой серии с «Трактором» казанцы смяли «Динамо» Минск и «Металлург» Мг.

Не всякая встреча с точки зрения результата отражала суть борьбы, но к финалу коллектив Анвара Гатиятулина подходит с 14 победами в 16 играх. В трех последних матчах «Ак Барс» забивал 3 шайбы или более.

Статистика для ставок

«Ак Барс» одержал 5 побед в 6 последних гостевых матчах

«Локомотив» установил 5 побед кряду в последних личных встречах на домашнем льду

«Ак Барс» не забивал больше 1 гола в 4 последних личных встречах в Ярославле

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.24, ничья — в 3.97, победа «Ак Барса» — в 3.00.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.12, на тотал меньше 4.5 — за 1.79.

Прогноз: Предыдущая серия доказала, что у «Локомотива» не все получается с точки зрения системы. У команды нет проблем с характером, но структурно она может проседать. «Ак Барс», демонстрировавший по ходу плей-офф отличную форму, способен зацепиться за гостевой результат.

Ставка: «Ак Барс» победит в матче за 2.15.

Прогноз: С позиционным нападением у казанцев все в норме, поэтому в Ярославле гости попытаются оказать необходимое давление и выйти на хороший показатель голов.

Ставка: Индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 2 за 2.00.