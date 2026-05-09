В четвертом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли «Анахайм» будет принимать «Вегас». Игра пройдет в «Хонда-центре» 11 мая. Начало встречи — в 04:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Анахайм — Вегас с коэффициентом для ставки за 1.99.
«Анахайм»
Путь к плей-офф: Регулярный сезон «Анахайм» завершил на 7-й строке в Западной конференции. С 92 очками в наличии, «Дакс» обошли 8-й «Лос-Анджелес» на 2 турнирных пункта.
Последние матчи: В 1/8 финала «Анахайм» подарил одну из главных сенсаций первого раунда Кубка Стэнли, сняв с дистанции «Эдмонтон» в образцовой шестой игре у себя дома (5:2).
В четвертьфинальном противостоянии с «Вегасом» — на гостевом его этапе — «Дакс» потерпели поражение (1:3) при аналогичной победе (3:1). На своей территории команда Джоэля Кенневилля сгорела 2:6.
Не сыграют: Петр Мразек, Радко Гудас.
Состояние команды: В очередной раз «Анахайм» стал заложником проблем оборонительного содержания. При активной атакующей игре команда позиционно провалилась на своей половине.
В девяти матчах в нынешнем Кубке Стэнли «Дакс» четырежды пропускали 4 шайбы или более. Между тем на домашнем льду коллектив Джоэля Кенневилля проиграл в основное время впервые с 8 апреля.
«Вегас»
Путь к плей-офф: «Вегас» по итогам регулярки обосновался на 4-й позиции в таблице Западной конференции. В 82 матчах представители Невады набрали 95 очков.
Последние матчи: В начале кубкового похода «Вегас» провел шесть матчей против «Юты», серия которых завершилась тремя яркими победами кряду (5:4, от, 5:4, от, 5:1).
Цикл без поражений продолжился и в первой встрече с «Анахаймом» в 1/4 финала (3:1). Во второй игре «Голден Найтс» дали осечку (1:3). В Калифорнии команда Джона Тортореллы выдала яркий перфоманс (2:6).
Не сыграют: Джереми Лозон, Алекс Пьетранжело.
Состояние команды: «Вегас» по-прежнему надеется покончить с этой серией побыстрее, и агрессия, которую команда продемонстрировала в Калифорнии, это доказывает.
Матч в ночь на 9 мая в моменте трансформировался в сольное выступление Митча Марнера, оформившего хет-трик и голевой пас. Беспроигрышная серия «Голден Найтс» в гостях увеличилась до трех матчей.
Статистика для ставок
- «Вегас» забивал 4 гола или более в 3 последних матчах в гостях
- В 6 последних домашних матчах «Анахайма» было забито 6 или более голов
- В 4 последних личных встречах на льду «Анахайма» «Вегас» забивал 3 гола или более
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Анахайма» оценивается букмекерами в 2.55, ничья — в 4.30, победа «Вегаса» — в 2.35.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.55, на тотал меньше 5.5 — за 2.29.
Прогноз: Неуступчивые калифорнийцы умеют противостоять топам, в том числе и на домашнем льду, где, несмотря на статус соперников, не стесняются лезть вперед, выискивая шансы в позиционном нападении.
Ставка: «Анахайм» победит за 1.99.
Прогноз: Не во всякой игре в «Хонда-центре» команда Джоэля Кенневилля излучает спокойствие в защите, поэтому встреча едва ли задержится на низком старте в понимании результативности.
Ставка: Тотал больше 6 за 1.79.