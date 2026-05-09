В четвёртом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли «Филадельфия» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «Xfinity Mobile Arena» 10 мая, начало — в 01:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Филадельфия — Каролина с коэффициентом для ставки за 2.15.

«Филадельфия»

Путь в плей-офф: Хоккеисты из штата Пенсильвания в первом раунде плей-офф преодолели барьер в лице «Питтсбурга» (4:2).

Последние матчи: Шайба Тревора Зеграса во втором периоде не помогла «Филадельфии» добиться положительного результата в матче против «Каролины» (1:4).

Не сыграют: «Флайерз» не смогут рассчитывать на травмированных Родриго Аболс из Латвии и Никиту Гребенкина из России.

Состояние команды: «Филадельфия» проиграла «Каролине» в третьем матче подряд, уступив не только со счетом 1:4, но и с результатами 2:3 ОТ, 0:3.

«Каролина»

Путь в плей-офф: Хоккеисты Рода Бриндамора одержали четыре победы в серии против «Оттавы», не дав сопернику ни единого шанса на успех (4:0 — победа в серии).

Последние матчи: В третьем матче серии в составе «Каролины» точными бросками отметились Джордан Стаал, Джайлен Чатфилд, Андрей Свечников и Николай Элерс.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: «Каролина» выдаёт победную серию из восьми матчей. «Кейнсы» переиграли «Филадельфию» в трех матчах (4:1, 3:2 ОТ, 3:0), «Оттаву» — в четырех поединках (4:2, 2:1, 3:2 ОТ и 2:0). В заключительном матче регулярного чемпионата «Каролина» переиграла «Айлендерс» (2:1).

«Каролина» обыграла «Оттаву» в первом раунде плей-офф (4:0)

«Филадельфия» обыграла «Питтсбург» в первом раунде плей-офф (4:2)

В этом сезоне «Каролина» трижды обыграла «Филадельфию» (4:3 ОТ, 4:3 Б, 3:2 Б)

«Филадельфия» одержала одну победу над «Каролиной» (3:2 Б)

«Каролина» обыгрывает «Филадельфию» в серии (3:0)

Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 1.92, ничья — в 4.20, а победа «Филадельфии» — в 3.40.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: «Каролина» в шаге от выхода в полуфинал Кубка Стэнли, в трёх матчах серии «кейны» одержали три победы над «Филадельфией». Ожидаем новой и уверенной победы гостей в предстоящей встрече.

Ставка: Фора «Каролины» (-1) с коэффициентом 2.15.

Прогноз: В третьем матче серии «Каролина» и «Филадельфия» забросили друг другу 5 шайб.

Ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.00.