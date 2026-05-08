прогноз на матч Евротура, ставка за 1.93

В рамках Кубка Beijer Финляндия встретится с Чехией. Игра пройдет на «Катена Арене» 9 мая. Начало матча — в 13:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Финляндия — Чехия с коэффициентом для ставки за 1.93.

Финляндия

Турнирное положение: После 10 матчей Финляндия занимает 3-е место с 9 баллами в наличии, по дополнительной разнице опережая 4-ю Швейцарию.

Последние матчи: Серию апрельских матчей Финляндия начала с поражения от Чехии (2:3), за которым последовала эффектная победа над Швейцарией (5:3).

В третьем матче чешского этапа команда Антти Пеннанена проиграла Швеции (2:3), на территории которой накануне драматично уступила Швейцарии (4:5, бул.).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: У Финляндии потерь нет.

Состояние команды: Перед началом чемпионата мира Финляндия пробудет найти оптимальную игру в новых сочетаниях — без большого количества представителей суперзвезд, но сравнительно сильным — практически заокеанским — первым звеном.

Прогнозы и ставки на хоккей

В последних четырех матчах Евротура команда Антти Пеннанена добилась всего одной победы. Всякий раз на этом отрезке традиционно образцовые финны пропускали 3 шайбы или более.

Чехия

Турнирное положение: Нынешний розыгрыш Евротура Чехия заканчивает на 2-м месте в общей таблице. После 10 матчей команда имеет в распоряжении 16 зачетных баллов.

Последние матчи: В серии игр в домашних стенах Чехия неделей ранее победила Финляндию (3:2), но уступила Швеции (2:4) и Швейцарии (0:1, бул.).

Последний перед чемпионатом мира этап Евротура команда Радима Рулика открыла встречей со Швецией, над которой взяла верх (3:1).

Не сыграют: У Чехии потерь нет.

Состояние команды: Состав Чехии накануне ЧМ сформирован в большей степени из местных талантов и объективно является одним из самых скромных на фоне других топ-сборных.

В условиях слабой вариативности больших исполнителей результаты чехов также, как правило, имеют свойство амплитудно меняться. В четырех недавних матчах в рамках Евротура команда Радима Рулика добилась двух побед.

Статистика для ставок

Чехия победила в 3 личных встречах из 4 последних

В 7 личных встречах из 9 последних было забита 5 или менее голов

Финляндия потерпела 5 поражений в 7 последних матчах в рамках Евротура

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Финляндии оценивается букмекерами в 2.50, ничья — в 4.10, а победа Чехии — в 2.36.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.96, на тотал меньше 5.5 — за 1.79.

Прогноз: Финны сейчас выглядят не лучшим образом, но аналогичная проблема преследует Чехию. В борьбе в равных условиях команда Антти Пеннанена на фоне серии неудач должна показать свою конкурентоспособность.

1.93 Финляндия победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч Финляндия — Чехия позволит вывести на карту выигрыш 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: Финляндия победит в матче за 1.93.

Прогноз: И те и другие на текущее время не могут рассчитывать на надежность оборонительных сочетаний, поэтому в личной встрече борьба примет открытый характер.

1.96 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Финляндия — Чехия принесёт прибыль 960₽, общая выплата — 1960₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.96.