В третьем матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли «Анахайм» будет принимать «Вегас». Игра пройдет в «Хонда Центре» 9 мая. Начало встречи — в 04:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Анахайм — Вегас с коэффициентом для ставки за 1.94.
«Анахайм»
Путь к плей-офф: Калифорнийцы заняли 7-ю позицию в таблице Запада с 92 очками на счету и по дополнительной разнице отстали от 6-й «Юты».
Последние матчи: В 1/8 финала «Анахайм» выбил из борьбы «Эдмонтон», против которого провел шесть матчей, а победу установил на домашней территории (5:2).
Четвертьфинал, начавшийся с выезда Неваду, команда Джоэля Кенневилля проводит ровно. При поражении в первой встрече от «Вегаса» (1:3) «Дакс» взяли верх с таким же результатом (3:1).
Не сыграют: Радко Гудас, Петр Мразек.
Состояние команды: «Анахайм» вновь показал характер и допустил спортивную дерзость на территории очередного топа, сравняв счет в серии перед возвращением в домашние стены.
Для команды Джоэля Кенневилля недавняя встреча оказалась восьмой в рамках этого плей-офф и только первой, в которой удалось не пропустить больше одной шайбы. В шести же играх Кубка Стэнли калифорнийцы забивали не менее 3 голов.
«Вегас»
Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат «Вегас» завершил в лидерском квартете Запада, набрав 95 очков. На 9 турнирных пунктов представители Невады отстали от топ-3.
Последние матчи: Первый кубковый раунд «Вегас» провел против «Юты» — дебютанта плей-офф, с которым отыграл шесть матчей. В заключительной встрече «Голден Найтс» оформили крупную победу в Солт-Лейк-Сити (5:1).
На домашнем этапе четвертьфинала команда Джона Тортореллы добилась уверенной победы над «Анахаймом» (3:1), за которой последовала зеркальная неудача (1:3).
Не сыграют: Джереми Лозон, Алекс Пьетранжело.
Состояние команды: Блицкриг на домашней площадке «Вегасу» не удался: после победы в первой игре «Голден Найтс» выглядели пассивно во второй встрече.
За три периода команда Джона Тортореллы нанесла 22 броска в створ и уступила по этому показателю «Анахайму». Ранее «Вегас» пропускал 3 шайбы или более в пяти кубковых матчах кряду.
Статистика для ставок
- «Анахайм» победил в 3 последних домашних матчах
- «Анахайм» идет без поражений в основное время на протяжении 5 матчей на домашнем льду
- «Анахайм» обыграл «Вегас» в 2 последних личных встречах на своей территории
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Анахайма» оценивается букмекерами в 2.28, ничья — в 4.21, победа «Вегаса» — в 2.81.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.84, на тотал меньше 5.5 — за 2.05.
Прогноз: На домашнем льду нынешний «Анахайм» способен дать бой кому угодно. Но «Вегас» имеет хороший опыт кубковых матчей и способен продемонстрировать устойчивость, которая позволит добиться результата.
Ставка: «Вегас» победит в матче за 1.94.
Прогноз: Для «Анахайма» остаются характерными провалы в обороне, поэтому команда сфокусируется на активных действиях в чужой зоне, в результате которых игра сможет раскрыться и обеспечить высокую голевую активность.
Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.84.