«Вегас» справится с «Анахаймом» в Калифорнии?

прогноз на матч Кубка Стэнли, ставка за 1.94

В третьем матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли «Анахайм» будет принимать «Вегас». Игра пройдет в «Хонда Центре» 9 мая. Начало встречи — в 04:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Анахайм — Вегас с коэффициентом для ставки за 1.94.

«Анахайм»

Путь к плей-офф: Калифорнийцы заняли 7-ю позицию в таблице Запада с 92 очками на счету и по дополнительной разнице отстали от 6-й «Юты».

Последние матчи: В 1/8 финала «Анахайм» выбил из борьбы «Эдмонтон», против которого провел шесть матчей, а победу установил на домашней территории (5:2).

Четвертьфинал, начавшийся с выезда Неваду, команда Джоэля Кенневилля проводит ровно. При поражении в первой встрече от «Вегаса» (1:3) «Дакс» взяли верх с таким же результатом (3:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Радко Гудас, Петр Мразек.

Состояние команды: «Анахайм» вновь показал характер и допустил спортивную дерзость на территории очередного топа, сравняв счет в серии перед возвращением в домашние стены.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Для команды Джоэля Кенневилля недавняя встреча оказалась восьмой в рамках этого плей-офф и только первой, в которой удалось не пропустить больше одной шайбы. В шести же играх Кубка Стэнли калифорнийцы забивали не менее 3 голов.

«Вегас»

Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат «Вегас» завершил в лидерском квартете Запада, набрав 95 очков. На 9 турнирных пунктов представители Невады отстали от топ-3.

Последние матчи: Первый кубковый раунд «Вегас» провел против «Юты» — дебютанта плей-офф, с которым отыграл шесть матчей. В заключительной встрече «Голден Найтс» оформили крупную победу в Солт-Лейк-Сити (5:1).

На домашнем этапе четвертьфинала команда Джона Тортореллы добилась уверенной победы над «Анахаймом» (3:1), за которой последовала зеркальная неудача (1:3).

Не сыграют: Джереми Лозон, Алекс Пьетранжело.

Состояние команды: Блицкриг на домашней площадке «Вегасу» не удался: после победы в первой игре «Голден Найтс» выглядели пассивно во второй встрече.

За три периода команда Джона Тортореллы нанесла 22 броска в створ и уступила по этому показателю «Анахайму». Ранее «Вегас» пропускал 3 шайбы или более в пяти кубковых матчах кряду.

Статистика для ставок

«Анахайм» победил в 3 последних домашних матчах

«Анахайм» идет без поражений в основное время на протяжении 5 матчей на домашнем льду

«Анахайм» обыграл «Вегас» в 2 последних личных встречах на своей территории

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Анахайма» оценивается букмекерами в 2.28, ничья — в 4.21, победа «Вегаса» — в 2.81.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.84, на тотал меньше 5.5 — за 2.05.

Прогноз: На домашнем льду нынешний «Анахайм» способен дать бой кому угодно. Но «Вегас» имеет хороший опыт кубковых матчей и способен продемонстрировать устойчивость, которая позволит добиться результата.

1.94 «Вегас» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч Анахайм — Вегас принесёт прибыль 940₽, общая выплата — 1940₽

Ставка: «Вегас» победит в матче за 1.94.

Прогноз: Для «Анахайма» остаются характерными провалы в обороне, поэтому команда сфокусируется на активных действиях в чужой зоне, в результате которых игра сможет раскрыться и обеспечить высокую голевую активность.

1.84 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.84 на матч Анахайм — Вегас принесёт прибыль 840₽, общая выплата — 1840₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.84.