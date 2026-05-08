прогноз на матч Евротура, ставка за 1.77

В рамках Кубка Beijer Швеция встретится со Швейцарией. Игра пройдет на «Катена Арене» 9 мая. Начало матча — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Швеция — Швейцария с коэффициентом для ставки за 1.77.

Швеция

Турнирное положение: Швеция уверенно закрепилась на 1-й строке в таблице, на 10 очков опережая 2-ю Чехию. В 10 матчах шведы заработали 26 зачетных баллов.

Последние матчи: Неделей ранее Швеция продолжила беспроигрышную серию Евротура. На чешском этапе команда сперва прикончила Швейцарию (8:1), а затем прошлась по хозяевам (4:2).

После победы над Чехией желто-синие разобрались и с Финляндией (3:2). Домашний этап соревнования коллектив Сэма Халлама начал с поражения (1:3).

Не сыграют: У Швеции потерь нет.

Состояние команды: В рамках Евротура-2026 сборная Швеции шла напролом на всех его этапах. Команда Сэма Халлама добилась закономерной победы, обеспечив колоссальный отрыв от конкурентов.

В условиях отсутствия турнирной мотивации шведы сфокусированы на наборе кондиций перед чемпионатом мира. Без звезд первой величины, «три короны» собрали нескольких представителей НХЛ, точечно распределив их между тремя звеньями.

Швейцария

Турнирное положение: В квартете Евротура швейцарцы затерялись на 4-м месте с 9 очками после 10 матчей, по дополнительной разнице отставая от Финляндии.

Последние матчи: Апрельский этап Евротура Швейцария начала с сокрушительного поражения от Швеции (1:8).

В других матчах недельной давности швейцарцы уступили Финляндии (3:5) и минимально обыграли Чехию (1:0, бул.). Накануне команда Яна Кадьо ярко переиграла финнов (5:4, бул.).

Не сыграют: У Швейцарии потерь нет.

Состояние команды: Перед стартом чемпионата мира Швейцария получила заметные усиления. В частности, состав пополнили Роман Йоси, Тимо Майер, Нико Хишер и ряд других представителей НХЛ.

На больших турнирах швейцарцы, как правило, демонстрируют в последние годы хорошие результаты, поэтому заключительный этап Евротура команда проведет сильнее, чем предыдущие.

Статистика для ставок

Швеция одержала 4 победы в последних личных встречах

Швеция забила по 8 голов в 2 последних личных встречах

Ни в одной личной встрече с 2016 года Швеция не проиграла в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Швеции оценивается букмекерами в 1.61, ничья — в 4.70, а победа Швейцарии — в 4.38.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.88, на тотал меньше 5.5 — за 1.88.

Прогноз: В менее слабых сочетаниях Швейцария отлетала в последних личных встречах, но в текущей формации и при минимальной мотивации соперника команда, которую считают аутсайдером, способна взять реванш.

Ставка: Швейцария победит с форой +1.5 за 1.77.

Прогноз: Швейцарцы не могут похвастаться надежной защитой, поэтому ставка в ближайшей игре будет сделана на нападение. При высоком темпе атакующего движения матч раскроется и установит результативный «верх».

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.88.