прогноз на матч Кубка Стэнли, ставка за 1.89

В третьем матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли «Миннесота» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет в «Эксель Энерджи-центре» 10 мая. Начало встречи — в 04:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Миннесота — Колорадо с коэффициентом для ставки за 1.89.

«Миннесота»

Путь к плей-офф: Общую стадию чемпионата «Миннесота» закончила на 3-й строчке в таблице Западной конференции, набрав 104 очка и на 9 пунктов опередив 4-й «Вегас».

Последние матчи: В 1/8 финала «Миннесота» провела шесть матчей против «Далласа». Уступая по ходу противостояния 1-2, «Уайлд» сумели одержать три победы кряду (3:2, от. 4:2, 5:2).

Не по сценарию команды Джона Хайнса начала складываться четвертьфинальная серия на льду «Колорадо», где в двух безумных встречах «Миннесота» осталась ни с чем (6:9, 2:5).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Йонас Бродин, Джоэль Эрикссон, Зак Богосян.

Состояние команды: В серии против сильнейшего клуба регулярного чемпионата «Миннесота» столкнулась с колоссальным давлением, в результате которого ее оборона дала сбой.

Прогнозы и ставки на НХЛ

При попытках создавать остроту в атаке команда Джона Хайнса также действует с переменчивым успехом. Уступая в серии 0-2, «Уайлд» возвращаются в домашние стены, где ранее были одержаны шесть побед в семи матчах.

«Колорадо»

Путь к плей-офф: «Колорадо» стал победителем регулярного сезона, набрав 121 очко. В общекомандном зачете лиги денверский клуб опередил 2-ю «Каролину» на 8 турнирных пунктов.

Последние матчи: В 1/8 финала «Колорадо» без особых проблем разобрался с «Лос-Анджелесом», упаковав серию в четыре матча (2:1, 2:1, от, 4:2, 5:1).

Эпичную победу на «Болл Арене» команда Джареда Беднара зафиксировала в первой игре против «Миннесоты» (9:6), за которой последовал более уверенный результат (5:2).

Не сыграют: Джоэл Кивиранта, Джош Мансон.

Состояние команды: В Кубке Стэнли «Колорадо» на момент написания остается одной из двух команд, которые пока не потерпели ни одного поражения. На данной стадии денверцы чувствуют себя весьма комфортно.

Проблемы в зоне защиты команда Джареда Беднара, как правило, успешно нивелирует за счет большого напора в атаке. Так, в четырех последних матчах кряду «Эвеланш» забивали 4 гола или более.

Статистика для ставок

«Колорадо» не проигрывает на протяжении 9 матчей кряду

Гостевая победная серия «Колорадо» достигла отметки в 10 матчей

«Колорадо» не проигрывает «Миннесоте» в основное время на протяжении 6 гостевых матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Миннесоты» оценивается букмекерами в 2.75, ничья — в 4.32, победа «Колорадо» — в 2.30.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 5.5 — за 2.27.

Прогноз: Обе команды привыкли строить игру за счет агрессивного хоккея в чужой зоне. Такого рода модель — наряду с сохраняющимися проблемами в обороне — обеспечит очередной встрече высокую результативную событийность.

1.89 Тотал больше 6 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.89 на матч Миннесота — Колорадо принесёт прибыль 890₽, общая выплата — 1890₽

Ставка: Тотал больше 6 за 1.89.

Прогноз: На данном этапе соперничества команда Джареда Беданар успешно разбирает «Миннесоту» тактически. В тяжелейших условиях выезда денверцы продемонстрируют весь свой арсенал ради третьего победного результата.

1.75 «Колорадо» победит в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.75 на матч Миннесота — Колорадо позволит вывести на карту выигрыш 750₽, общая выплата — 1750₽

Ставка: «Колорадо» победит в матче за 1.75.