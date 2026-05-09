В третьем матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли «Монреаль» будет принимать «Баффало». Игра пройдет в «Белл-центре» 11 мая. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Монреаль — Баффало с коэффициентом для ставки за 2.30.

«Монреаль»

Путь к плей-офф: В 82 матчах главного турнира «Монреаль» заработал 106 очков, с которыми замкнул лидерский квартет Востока, на 6 турнирных пунктов обогнав 5-й «Бостон».

Последние матчи: В 1/8 финала Кубка Стэнли «Монреаль» схлестнулся с «Тампой-Бэй» в изнурительном семиматчевом противостоянии, в котором выиграл на гостевой площадке (2:1).

Серия игр на выезде заставила команду Мартена Сан-Луи завернуть в Нью-Йорк, где было зафиксировано поражение в первой четвертьфинальной встрече с «Баффало» (2:4). Во втором матче «Канадиенс» забрали уверенный результат (5:1).

Не сыграют: Патрик Лайне.

Состояние команды: Победа во второй встрече позволила «Монреалю» восстановить равенство в серии и дала возможность вернуться в домашние стены на подъеме.

Впервые в нынешнем плей-офф «Канадиенс» забросили больше 3 голов в основное время. При этом в трех матчах из недавних четырех команда Мартена Сан-Луи не пропускала больше одной шайбы.

«Баффало»

Путь к плей-офф: На общем этапе сезона «Баффало» занял 2-е место в Восточной конференции со 109 очками на счету. На 4 пункта команда из Нью-Йорка отстала от 1-й «Каролины».

Последние матчи: В первом кубковом раунде «Баффало» учинил расправу над «Бостоном» в серии, которая продлилась шесть матчей и закончилась на территории «Брюинз» (4:1).

Вернувшись на домашний лед, «Сейбрз» взяли верх над «Монреалем» в игре в рамках четвертьфинала (4:2). Вторая попытка при своих трибунах обернулась крупным провалом (1:5).

Не сыграют: Джастин Данфорт, Иржи Кулих, Ной Остлунд, Сэм Кэррик.

Состояние команды: Накануне «Баффало» не удалось удвоить преимущество на домашней площадке. Несмотря на высокую бросковую активность, команда дала сбой в защите.

До недавней второй четвертьфинальной встречи «Сейбрз» не пропускали больше 4 голов. При этом до предстоящего выезда в Канаду коллектив Линди Раффа одержал пять гостевых побед кряду.

Статистика для ставок

«Монреаль» потерпел 3 поражения в 5 последних домашних матчах

«Баффало» не проигрывает в гостях на протяжении 5 матчей кряду

В 4 последних личных встречах на льду «Монреаля» было забито 6 или более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Монреаля» оценивается букмекерами в 2.30, ничья — в 4.20, победа «Баффало» — в 2.65.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.09.

Прогноз: «Баффало» вполне можно охарактеризовать как дерзкую команду, которая даст бой в любых условиях. Но «Монреаль», вдохновленный атмосферой домашних трибун, сфокусируется исключительно на победном результате — и обеспечен он должен быть исключительно за счет игры первым номером.

Ставка: «Монреаль» победит за 2.30.

Прогноз: «Баффало» в нынешнем плей-офф, как правило, проводит результативные матчи. Не желая менять привычную атакующую модель, «Сейбрз» спровоцируют «Монреаль» на активные действия в нападении.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.74.