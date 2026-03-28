В субботу, 28 марта, нижнекамский «Нефтехимик» примет омский «Авангард» в рамках 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» завершил общий этап на 7-м месте в таблице Восточной конференции с 71 очком в наличии. На 2 турнирных пункта «Нижнекамск» обошел 8-ю «Сибирь». Перед кубковым выездом в Омск «Нефтехимик» прикончил «Торпедо» (6:3), сгорел «Салавату Юлаеву» (0:3) и вырвал победу у «Спартака» (3:2, бул.). Серия на арене «G-Drive» стартовала с поражения команды Игоря Гришина (2:4). Во втором матче нижнекамцы на морально-волевых забрали победу во втором овертайме (4:3, от).

Гостевой этап непростой серии «Нефтехимик» провел ярко по содержанию и успешно по промежуточному результату. На домашнем льду команда Игоря Гришина претендует на то, чтобы перехватить инициативу. Ранее на родной площадке нижнекамцы шли без поражений на протяжении трех матчей кряду, пропустив за этот период одну шайбу в сумме. Тем временем на десять недавних попыток в домашних стенах пришлись восемь побед. Не поможет команде в отчетной встрече нападающий Владислав Барулин.

«Авангард»

«Авангард» финишировал в чемпионате на 2-й строке общего зачета. С 99 очками в активе, омичи отстали от лидера лиги — «Металлурга» Мг — на 6 турнирных пунктов. На флажке регулярки «Авангард» снес «Шанхайских Драконов» (6:1), переиграл минское «Динамо» (5:2) и учинил расправу над «Северсталью» (5:2). Победный настрой омичей сохранился и в дебютной кубковой встрече с «Нефтехимиком» (4:2). Вторую попытку команда Ги Буше потратила впустую, потерпев поражение, ведя в счете за 3 минуты до финальной сирены (3:4, от).

«Авангард» выходил в первый раунд в роли безусловного фаворита. По этой причине наверняка имела место недооценка соперника, которому слишком много было позволено на своей площадке. В обеих встречах «Нефтехимик» имел статистическое преимущество по броскам в створ ворот, а во второй игре — превзошел «Омск» с точки зрения атакующей эффективности и физической выносливости. У «Авангарда» потерь нет.

Личные встречи

«Авангард» победил в 3 личных встречах из 4 предыдущих. В 4 личных встречах из 5 последних команды забивали 6 и более голов.

