23 марта стартует розыгрыш Кубка Гагарина 2026. LiveSport.Ru рассказывает о парах первого раунда плей-офф и делает прогнозы на их результаты.

«Металлург» (1) — «Сибирь» (8)

Матчи пройдут 24, 26, 28, 30 марта и, если потребуется, 1, 3 и 5 апреля

В «Сибири», у которой начало сезона ничего хорошего не обещало, рады факту самого попадания в плей-офф. Но это не значит, что «Металлург» в первом раунде ждёт легкая прогулка.

Егор Зайцев, Никита Коротков и Михаил Бердин

Новосибирский коллектив чуть ли не всю вторую половину регулярного чемпионата играл в режиме плей-офф. Да и к решающим играм подходит на подъеме: 5 побед в 7 последних матчах. Магнитогорцы, в свою очередь, давно заняли первую строчку на Востоке и томительно ожидали начала плей-офф. В последних 2 матчах регулярки Андрей Разин выпустил на лёд парней из ВХЛ и МХЛ, а основу оставил «таскать баллоны». Так что текущая форма команды непонятна.

К тому же окончательного варианта, как заменить травмированного Дмитрия Силантьева в тройке с лучшим ассистентом сезона Ткачевым и лучшим снайпером Канцеровым, не нашли. Будет ли это Козлов, Исхаков или кто-то другой? Возможно даже тренерский штаб уральцев сейчас этого не скажет.

Рисунок хоккея, который будет в серии, предсказуем: «Металлург» будет владеть шайбой и много бросать, а «Сибирь» — терпеть и блокировать. В этом случае вратари сибиряков будут в тонусе, а уральские голкиперы, которые по ходу сезона не убедили, могут «замёрзнуть» и пропустить нелепую шайбу. В текущем сезоне у «Сибири» уже однажды удалось выиграть (2:1) и дважды затащить «Металлург» в овертайм (1:2 ОТ, 1:2 ОТ), поэтому она постарается хотя бы пару раз повторить эти результаты.

Прогноз: 4 — 2 в пользу «Металлурга»

«Авангард» (2) — «Нефтехимик» (7)

Матчи пройдут 24, 26, 28, 30 марта и, если потребуется, 1, 3 и 5 апреля

Кажется, серия «Авангарда» и «Нефтехимика» станет реинкарнацией суперсерии Канада — СССР в миниатюре (с поправкой на исполнителей, конечно). Подопечные Ги Буше (в первую очередь, Окулов, Потуральски и Шарипзянов) со стартового вбрасывания попытаются задавить соперника агрессивным прессингом и постоянными бросками при первой же возможности.

Михаил Котляревский и Артём Сериков

Команде Игоря Гришина с Филипом Долгановым в воротах придется отбиваться — недаром она заняла второе место по блокированным броскам. Но отказываться от атаки «Нефтехимик» не станет — там не забывают о зрителях, поэтому стараются играть зрелищно (прежде всего, звено Белозеров — Митякин — Жафяров). А наиболее ярким примером подобного стиля является единственная в сезоне победа над «Авангардом» (6:5) с победным голом на последней секунде. Хотя в трех других матчах сильнейшими стали омичи (1:2, 0:3, 3:4 ОТ).

Команды подошли к плей-офф в неплохой форме: 4 победы подряд у омичей и 4 победы в 5 матчах у нижнекамцев. Но если «Авангард» провел сезон ровно (лишь однажды допустил 3 поражения подряд), то «Нефтехимик» в феврале-марте проиграл 10 раз из 13. Было ли это подготовкой к плей-офф или игровым кризисом? Серия с Омском покажет.

Прогноз: 4 — 1 в пользу «Авангарда»

«Ак Барс» (3) — «Трактор» (6)

Матчи пройдут 23, 25, 27, 29 марта и, если потребуется, 31 марта, 2 и 4 апреля

Перед началом сезона пару «Ак Барс» — «Трактор» в плей-офф скорее всего ожидали не раньше полуфинала. Но неудачное выступление челябинцев в регулярном чемпионате сделало эту дуэль реальностью уже в первом раунде.

Егор Коршков и Алексей Марченко

По именам зрителей ждёт солидное противостояние: Барабанов, Хмелевский, Яшкин, с одной стороны, Ливо, Григоренко, Кравцов, с другой стороны. В качестве отдельного сюжета можно понаблюдать за заочным состязанием двух защитников-бомбардиров: Митчелла Миллера (20+27 за 67 матчей) против Григория Дронова (14+26 за 57 матчей). Интересно, сработает ли «правило бывших»? Илья Карпухин и Егор Коршков еще в прошлом сезоне выступали за сегодняшних соперников. Ну и особенной предстоящая серия станет для Анвара Гатиятулина, который руководил «Трактором» пять сезонов.

Самым слабым звеном у челябинцев весь сезон была вратарская линия. Перед плей-офф ситуация усугубилась сильнее: травму получил Сергей Мыльников. Теперь вся надежда на Дмитрия Николаева, который, впрочем, после перехода из «Спартака» заиграл на уровне самого себя 3-летней давности (94,3% ОБ и 1,89 КН в 9 матчах)

У казанцев же Тимур Билялов буквально неделю назад восстановился от травмы паха и вернулся на лед. Но успел ли он набрать нужную форму? 7 пропущенных шайб от «Сочи» и московского «Динамо» уверенности не внушает. В этом заключается шанс для Челябинска.

Прогноз: 4 — 2 в пользу «Ак Барса»

«Автомобилист» (4) — «Салават Юлаев» (5)

Матчи пройдут 23, 25, 27, 29 марта и, если потребуется, 31 марта, 2 и 4 апреля

«Автомобилист» — странный клуб. Имеет большой бюджет, приглашает опытных мастеровитых нападающих, но год от года занимает 4-5 места и почти каждый раз вылетает в первом раунде. Вот и сейчас уверенно поставить на екатеринбуржцев нельзя.

Егор Сучков, Анатолий Голышев и Артём Пименов

Николай Заварухин ставит команде сдерживающий осторожный хоккей и игру вторым номером. Не даром уральцы — лидеры лиги по числу заблокированных бросков (в среднем, 19,3 за матч) и количеству штрафных минут. В регулярном чемпионате «Автомобилист» был третьим с конца по числу бросков (26,5 за игру), но мастера решают и показывают наибольшие цифры по реализации (11,44%). Особенно выделяется Даниэл Спронг, который после обмена из ЦСКА за 23 матча в Екатеринбурге набрал 33 очка (18+15).

Уфе есть кем ответить. Шелдон Ремпал (15+31 за 38 матчей) и Евгений Кузнецов (6+12 за 19 матчей) серьезно усилили «Салават» по ходу сезона. Также на стабильно высоком уровне стал играть вратарь Семён Вязовой (93,1% ОБ и 2,13 КН). Впрочем, перед Владимиром Галкиным (93,4% ОБ и 2,12 КН) он может похвастаться только безоговорочно первым номером по ходу регулярки. Владимир в сезоне разделял нагрузку с Евгением Аликиным, но тот травмировался и выбыл до конца сезона, так что дилеммы, кого ставить в ворота у тренеров «Автомобилиста» не будет.

«Автомобилист» в регулярном чемпионате забрал у «Салавата» 3 матча из 4 (4:1, 4:2, 1:4, 6:2). Хотя, по недавнему признанию наставника Автомобилиста — уроженцу Уфы, противостоять родному городу и клубу — не то, что ему по душе. Как бы на самом деле ни было, лучше такие заявления публично не делать, а то может и аукнуться.

Прогноз: 4 — 3 в пользу «Автомобилиста»

«Локомотив» (1) — «Спартак» (8)

Матчи пройдут 24, 26, 28, 30 марта и, если потребуется, 1, 3 и 5 апреля

Считалось, что на Западе меньше всего хотят попасть на «Локомотив». Действующий чемпион с новым рулевым Бобом Хартли раскачивался не спеша, но к концу регулярного чемпионата вернулся на победный путь: 15 выигрышей в 16 матчах.

Александр Полунин и Джозеф Кин

В общем, западные команды остерегались восьмого места как огня. Неудачником в этой борьбе оказался «Спартак». Красно-белые последние 2 сезона выходили во второй раунд, но сейчас шансы на это минимальны. Оглядываясь обратно, всё выглядит закономерно: расставания с Голдобиным в межсезонье, с Тоддом в дедлайн, с Ружичкой перед плей-офф. Кроме того, Алексей Жамнов отсутствовал на лавке по состоянию здоровья на протяжении 16 матчей, в течение которых «Спартак» отошел от весёлого к более прагматичному хоккею, но результаты не сильно-то улучшились.

В текущем сезоне ярославцы выиграли все 4 матча (5:2, 6:3, 3:2 ОТ, 3:1). Красно-белые могут зацепиться разве что за игру в большинстве: «Спартак» по этому показателю занимает третье место в лиге (26,3%), в то время как «Локомотив» — 19-е (14,8%). Тем не менее, «железнодорожники» в регулярном чемпионате пропустили меньше всех (135) и располагают 10 игроками в топ-50 лиги по полезности, где ни одного спартаковца нет

Прогноз: 4 — 1 в пользу «Локомотива»

«Динамо» Минск (2) — «Динамо» Москва (7)

Матчи пройдут 24, 26, 28, 30 марта и, если потребуется, 1, 3 и 5 апреля

Минчане провели феноменальный сезон. Их тройка Энас — Пинчук — Лимож стала самой результативной в регулярке (68 шайб), причем каждый из них забрался в топ-6 бомбардиров КХЛ (Энас с 89 очками вообще повторил рекорд результативности). Москвичи могут ответить сочетанием Гусев — Уил — Секьюра. Но в последнее время их эффективность была не такой высокой, как в прежние года.

Джордан Уил и Алекс Лимож

Вратарские бригады у команд по именам тоже приличные (Подъяпольский и Мотарыгин против Демченко и Фукале), но на льду в этом году они не впечатляли. Скорее всего, в предстоящей серии многое решится при игре в неравных составах. Оба динамовских коллектива хороши в большинстве (у Минска реализация 29,7%, а у Москвы — 26,1%), но показывают скромные цифры нейтрализации меньшинства (на уровне 78,3-78,4%).

В регулярном чемпионате трижды побеждали минчане (7:1, 5:3, 3:2), а москвичи — лишь однажды (6:4). В этом плане не совсем понятно, почему бело-голубые предпочли сыграть с «зубрами» нежели с ЦСКА. Вячеслав Козлов, конечно, это отрицает, но как объяснить поражения от «Адмирала» и «Ак Барса» кроме как желанием избежать серии с «армейцами»?

Хоккейный бог такие игры не одобряет. Да, конфликт тренера и менеджмента в белорусском клубе никуда не делся, но команда не повалилась и отстояла второе место на Западе. Плюс её дома постоянно поддерживают 15 тысяч болельщиков. Шансы минчан с третьей попытки пройти одноклубников из Москвы в плей-офф высоки.

Прогноз: 4 — 1 в пользу «Динамо» (Минск)

«Северсталь» (3) — «Торпедо» (6)

Матчи пройдут 23, 25, 27, 29 марта и, если потребуется, 31 марта, 2 и 4 апреля

Наименее яркая вывеска в первом раунде. Но нельзя сказать, что команды заняли свои места незаслуженно. Более того, «Торпедо» большую часть сезона вовсе держалось в топ-4. Но в последние 2 месяца результаты пошли вниз: 12 поражений в 19 матчах. В итоге нижегородцы заняли 6-е место, но им повезло попасть на «Северсталь», за которой давно закрепилось реноме некубковой команды.

Василий Атанасов и Данил Аймурзин

Почему? Во-первых, руководство клуба не стимулирует игроков и тренеров на борьбу за Кубок — попали в плей-офф и хорошо. Во-вторых, стиль «Северстали» совсем не подходит для игр на выбывание — самая молодая, легковесная и низкорослая команда лиги играет во владение шайбы, комбинационный хоккей и отсутствие силовой борьбы (в среднем, 6,2 хитов за игру).

Так что «Торпедо», который хитует в 3,5 раза больше (21,4 силовой прием за игру), будет бить соперника (особенно, Сергей Бойков, который в одиночку выполнил треть всех хитов «Северстали») и отбирать шайбу. Игра в неравных составах вряд ли скажется на исход серии, ведь команды в регулярке удалялись меньше всех, а вратари (Самойлов и Костин) примерно равны.

Сезонная серия осталась за «Северсталью» 3 — 1 (5:3, 7:6, 3:2 ОТ, 1:2). Но перед плей-офф она сыграла свои не лучшие матчи (5 поражений в 7 встречах). Андрей Козырев после двух вылетов в первом раунде пообещал исправить ошибки. Регулярный чемпионат показал, что соответствующая работа была проведена. Но Алексей Исаков, который завершает свой первый сезон в КХЛ, в ВХЛ и МХЛ приобрёл победный кубковый опыт, а это многое значит.

Прогноз: 4 — 3 в пользу «Торпедо»

ЦСКА (4) — СКА (5)

Матчи пройдут 23, 25, 27, 29 марта и, если потребуется, 31 марта, 2 и 4 апреля

ЦСКА и СКА встретятся друг с другом в плей-офф в 10-й раз с 2012 г. И если 3 первые серии остались за петербуржцами, то следующие 6 раз итоговую победу одерживали москвичи.

Валентин Зыков и Дмитрий Саморуков

Они и сейчас выглядят фаворитами, хотя в регулярном чемпионате команды выиграли по две встрече (4:3, 1:4, 3:2 Б, 0:3), да и в турнирной таблице их разделило всего 5 очков. ЦСКА к весне стал напоминать традиционную команду Игоря Никитина, который ставит во главу угла надёжную игру в обороне, что идёт в ущерб эстетической зрелищности хоккея — победы 1:0, 2:1 и прекрасно.

Игорь Ларионов пропагандирует полностью противоположный стиль и не раз обличал «автобусную» игру. Однако приглашение по ходу сезона в штаб Бориса Миронова и Леонида Тамбиева отразились в том, что петербуржцы стали чаще играть более сдержанно и организованно.

В то же время креативный подход в СКА вовсе не забыли. Он как раз должен помочь пробить оборону ЦСКА и, в частности, Дмитрия Гамзина, который в регулярном чемпионате выдал какие-то сумасшедшие цифры: 93,8% ОБ и 1,49 КН. 22-летнему голкиперу играет на руку система игры ЦСКА, которая значительно отличается от принятого в СКА, допустившего в регулярке больше всех потерь и почти меньше всех блокировавшего броски — этим москвичи постараются воспользоваться.

Прогноз: 4 — 2 в пользу ЦСКА