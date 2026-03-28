Товарищеские игры между сильными сборными не особо часто получаются яркими, но периодически что-то всё же вспыхивает — и получается перестрелка с постоянной сменой лидерства и уникальным перфомансом одного футболиста. Германия обыграла Швейцарию со счётом 4:3, хотя по ходу встречи не раз делала всё, чтобы создать себе как можно больше проблем. Флориан Вирц поучаствовал во всех четырёх голах своей сборной, а его игра была отдельной историей, которая постоянно спасала Германию от неприятного разговора о её защите.

Результат матча Швейцария Берн 3:4 Германия Берлин 1:0 Дан Ндой 17' 1:1 Жонатан Та 26' 2:1 Брил Эмболо 41' 2:2 Серж Гнабри 45+2' 2:3 Флориан Вирц 61' 3:3 Жоэль Монтейру 79' 3:4 Флориан Вирц 85' Швейцария: Грегор Кобель, Сильван Видмер ( Миро Мухайм 46' ), Нико Эльведи ( Венсан Сьерро 78' ), Мануэль Аканджи ( Alvyn Antonio Sanches 63' ), Рикардо Родригес ( Денис Закария 46' ), Гранит Джака ( Иоганн Манзамби 46' ), Ремо Фройлер ( Эрай Джёмерт 78' ), Фабиан Ридер ( Жоэль Монтейру 63' ), Рубен Варгас ( Ардон Ясари 46' ), Дан Ндой ( Михел Эбишер 78' ), Брил Эмболо ( Орель Аменда 63' ) Германия: Оливер Бауман, Нико Шлоттербек, Жонатан Та, Йозуа Киммих, Кай Хаверц ( Ник Вольтемаде 63' ), Флориан Вирц, Лерой Зане ( Леннарт Карл 63' ), Леон Горецка ( Паскаль Грос 80' ), Ангело Штиллер ( Антон Стах 80' ), Давид Раум, Серж Гнабри

Статистика матча 3 Удары в створ 9 2 Удары мимо 7 45 Владение мячом 55 0 Угловые удары 10 0 Офсайды 1 6 Фолы 12

Первые минуты были довольно осторожными, будто обе команды сначала решили не рисковать лишний раз. Но как только Германия начала находить скорость в передачах и лучше двигать мяч между линиями, сразу стало понятно, что впереди у неё всё может получаться очень интересно. Первая по-настоящему заметная атака пришла через связку Кая Хаверца и Вирца, однако Грегор Кобель выручил Швейцарию после удара с близкой дистанции.

Проблема для Германии была в том, что каждый удачный отрезок впереди почти сразу сопровождался ощущением шаткости сзади. В эпизоде с первым голом Швейцарии это проявилось особенно ярко. После ошибки в начале атаки Германия не успела перестроиться, Йозуа Киммих оказался далеко от своей зоны, а Дан Ндойе получил слишком много свободы и пробил в ближний угол. Оливер Бауманн в этом эпизоде тоже не выручил, и именно так Швейцария открыла счёт.

Ответ Германии был быстрым и, что важно, хорошо исполненным. После короткого розыгрыша углового Вирц подал точно на Та, и защитник сравнял счёт ударом головой. В эти минуты команда Юлиана Нагельсманна смотрелась живо, быстро и разнообразно. Она комбинировала лучше соперника, находила пространство и создавала моменты. Хаверц дважды был близок к голу, но пробить Кобеля не смог.

Швейцария этим воспользовалась и снова вышла вперёд. Сценарий был неприятно знакомым для Германии — небрежность в начале атаки, потеря, быстрый ответ соперника. На этот раз ошибка в передаче снова помогла швейцарцам, Сильван Видмер спокойно подал с фланга, а Брель Эмболо буквально выпрыгнул из-за спины Та и сделал 2:1. Более того, почти сразу после этого швейцарцы могли забивать и третий: сначала Та в рискованном подкате спас после выпада Варгаса, а затем Фабиан Ридер пробил в перекладину.

Именно в такой напряжённый момент Германия снова вытащила себя за счёт качества впереди. Перед самым перерывом Вирц блестящей передачей нашёл Гнабри, а тот хладнокровно перебросил Кобеля первым касанием. Так Германия ушла на паузу при счёте 2:2, а ключевой сюжетной линией была оборона команды Нагельсманна.

Германия хотела всё испортить, но Вирц вытащил победу

После перерыва Германия стала заметно аккуратнее с мячом и хотя бы временно убрала из своей игры ту нервозность, которая подарила Швейцарии два гола до паузы. Команда Нагельсманна продолжала создавать моменты, больше контролировала мяч и уже не позволяла сопернику так легко добираться до ударов. На этом отрезке Германия действительно выглядела лучше и ближе к победе.

Но перевес нужно было материализовать, и сделал это снова Вирц. После короткого розыгрыша углового он получил мяч у края штрафной и по невероятной траектории закрутил его в дальний верхний угол. Сам футболист потом признал, что идеально в эту точку не целился, но акцентированно бил по воротам. Как бы сам Флориан это ни описывал, гол получился точно одним из лучших в его карьере (причём не только в национальной команде).

Германия после 3:2 должна была успокоиться и спокойно довести матч до победы. У неё были моменты, чтобы увеличить разницу, а выход Леннарта Карля добавил движения на правом фланге. Но именно здесь команда снова напомнила, почему после этой победы у неё останется набор вполне конкретных тревог. Швейцария почти ничего не создала после перерыва, однако свой первый по-настоящему опасный удар во втором тайме превратила в гол. Йоэль Монтейро получил слишком много свободы перед штрафной и вонзил мяч в правый угол мимо Бауманна. Этот мяч очень точно описал весь матч Германии. Она могла вести и выглядеть интереснее соперника, но всё равно оставляла ощущение, что любая ошибка на мяче тут же превращается в полноценную проблему.

К счастью для Германии, у неё в этот вечер был футболист, который мог вообще всё. На 85-й минуте Антон Штах покатил мяч Вирцу, и тот снова элегантно закрутил его в тот же правый угол. Кобель в ответ только покачал головой — и это, пожалуй, была лучшая реакция на весь матч Вирца. Когда игрок исполняет два таких удара за один вечер, обсуждать тут особенно нечего. Однозначно лучший матч Флориана за Германию и отличная разминка перед поездкой в Северную Америку.

Победа есть, но говорить будут не только о Вирце

И всё же эта победа не выглядит безоговорочно спокойной, несмотря на четыре забитых мяча. Германия действительно много создала, быстро комбинировала, опасно разыгрывала стандарты и в лучшие отрезки смотрелась командой с очень высоким атакующим потолком. Но при этом оборона слишком легко пускала Швейцарию в игру. Ошибки в начале атак, небрежные передачи, странные позиционные решения и не самая убедительная игра Бауманна сделали матч куда тяжелее, чем он мог быть.

Поэтому главная мысль после 4:3 довольно простая. Германия уходит с победой и с совершенно поразительным матчем Вирца, который тащил на себе всю атаку. Но это ещё и матч, после которого Нагельсманн точно получил напоминание о том, что на Чемпионате Мира четыре гола в каждом матче забить точно не получится, а вот подобные ошибки сзади соперники будут наказывать с гораздо большим удовольствием.