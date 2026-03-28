Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Товарищеские игры между сильными сборными не особо часто получаются яркими, но периодически что-то всё же вспыхивает — и получается перестрелка с постоянной сменой лидерства и уникальным перфомансом одного футболиста. Германия обыграла Швейцарию со счётом 4:3, хотя по ходу встречи не раз делала всё, чтобы создать себе как можно больше проблем. Флориан Вирц поучаствовал во всех четырёх голах своей сборной, а его игра была отдельной историей, которая постоянно спасала Германию от неприятного разговора о её защите.

Результат матча

ШвейцарияБернШвейцария3:4ГерманияГерманияБерлин
1:0 Дан Ндой 17' 1:1 Жонатан Та 26' 2:1 Брил Эмболо 41' 2:2 Серж Гнабри 45+2' 2:3 Флориан Вирц 61' 3:3 Жоэль Монтейру 79' 3:4 Флориан Вирц 85'
Швейцария:  Грегор Кобель,  Сильван Видмер (Миро Мухайм 46'),  Нико Эльведи (Венсан Сьерро 78'),  Мануэль Аканджи (Alvyn Antonio Sanches 63'),  Рикардо Родригес (Денис Закария 46'),  Гранит Джака (Иоганн Манзамби 46'),  Ремо Фройлер (Эрай Джёмерт 78'),  Фабиан Ридер (Жоэль Монтейру 63'),  Рубен Варгас (Ардон Ясари 46'),  Дан Ндой (Михел Эбишер 78'),  Брил Эмболо (Орель Аменда 63')
Германия:  Оливер Бауман,  Нико Шлоттербек,  Жонатан Та,  Йозуа Киммих,  Кай Хаверц (Ник Вольтемаде 63'),  Флориан Вирц,  Лерой Зане (Леннарт Карл 63'),  Леон Горецка (Паскаль Грос 80'),  Ангело Штиллер (Антон Стах 80'),  Давид Раум,  Серж Гнабри

Первые минуты были довольно осторожными, будто обе команды сначала решили не рисковать лишний раз.  Но как только Германия начала находить скорость в передачах и лучше двигать мяч между линиями, сразу стало понятно, что впереди у неё всё может получаться очень интересно.  Первая по-настоящему заметная атака пришла через связку Кая Хаверца и Вирца, однако Грегор Кобель выручил Швейцарию после удара с близкой дистанции.

Проблема для Германии была в том, что каждый удачный отрезок впереди почти сразу сопровождался ощущением шаткости сзади.  В эпизоде с первым голом Швейцарии это проявилось особенно ярко.  После ошибки в начале атаки Германия не успела перестроиться, Йозуа Киммих оказался далеко от своей зоны, а Дан Ндойе получил слишком много свободы и пробил в ближний угол.  Оливер Бауманн в этом эпизоде тоже не выручил, и именно так Швейцария открыла счёт.

Дан Ндойе globallookpress.com

Ответ Германии был быстрым и, что важно, хорошо исполненным.  После короткого розыгрыша углового Вирц подал точно на Та, и защитник сравнял счёт ударом головой.  В эти минуты команда Юлиана Нагельсманна смотрелась живо, быстро и разнообразно.  Она комбинировала лучше соперника, находила пространство и создавала моменты.  Хаверц дважды был близок к голу, но пробить Кобеля не смог.

Гол Та globallookpress.com

Швейцария этим воспользовалась и снова вышла вперёд.  Сценарий был неприятно знакомым для Германии — небрежность в начале атаки, потеря, быстрый ответ соперника.  На этот раз ошибка в передаче снова помогла швейцарцам, Сильван Видмер спокойно подал с фланга, а Брель Эмболо буквально выпрыгнул из-за спины Та и сделал 2:1.  Более того, почти сразу после этого швейцарцы могли забивать и третий: сначала Та в рискованном подкате спас после выпада Варгаса, а затем Фабиан Ридер пробил в перекладину.

Гол Эмболо globallookpress.com

Именно в такой напряжённый момент Германия снова вытащила себя за счёт качества впереди.  Перед самым перерывом Вирц блестящей передачей нашёл Гнабри, а тот хладнокровно перебросил Кобеля первым касанием.  Так Германия ушла на паузу при счёте 2:2, а ключевой сюжетной линией была оборона команды Нагельсманна.

Гол Гнабри globallookpress.com

Германия хотела всё испортить, но Вирц вытащил победу

После перерыва Германия стала заметно аккуратнее с мячом и хотя бы временно убрала из своей игры ту нервозность, которая подарила Швейцарии два гола до паузы.  Команда Нагельсманна продолжала создавать моменты, больше контролировала мяч и уже не позволяла сопернику так легко добираться до ударов.  На этом отрезке Германия действительно выглядела лучше и ближе к победе.

Но перевес нужно было материализовать, и сделал это снова Вирц.  После короткого розыгрыша углового он получил мяч у края штрафной и по невероятной траектории закрутил его в дальний верхний угол.  Сам футболист потом признал, что идеально в эту точку не целился, но акцентированно бил по воротам.  Как бы сам Флориан это ни описывал, гол получился точно одним из лучших в его карьере (причём не только в национальной команде).

Флориан Вирц празднует гол globallookpress.com

Германия после 3:2 должна была успокоиться и спокойно довести матч до победы.  У неё были моменты, чтобы увеличить разницу, а выход Леннарта Карля добавил движения на правом фланге.  Но именно здесь команда снова напомнила, почему после этой победы у неё останется набор вполне конкретных тревог.  Швейцария почти ничего не создала после перерыва, однако свой первый по-настоящему опасный удар во втором тайме превратила в гол.  Йоэль Монтейро получил слишком много свободы перед штрафной и вонзил мяч в правый угол мимо Бауманна.  Этот мяч очень точно описал весь матч Германии.  Она могла вести и выглядеть интереснее соперника, но всё равно оставляла ощущение, что любая ошибка на мяче тут же превращается в полноценную проблему.

Гол Монтейро globallookpress.com

К счастью для Германии, у неё в этот вечер был футболист, который мог вообще всё.  На 85-й минуте Антон Штах покатил мяч Вирцу, и тот снова элегантно закрутил его в тот же правый угол.  Кобель в ответ только покачал головой — и это, пожалуй, была лучшая реакция на весь матч Вирца.  Когда игрок исполняет два таких удара за один вечер, обсуждать тут особенно нечего.  Однозначно лучший матч Флориана за Германию и отличная разминка перед поездкой в Северную Америку.

Второй гол Вирца globallookpress.com

Победа есть, но говорить будут не только о Вирце

И всё же эта победа не выглядит безоговорочно спокойной, несмотря на четыре забитых мяча.  Германия действительно много создала, быстро комбинировала, опасно разыгрывала стандарты и в лучшие отрезки смотрелась командой с очень высоким атакующим потолком.  Но при этом оборона слишком легко пускала Швейцарию в игру.  Ошибки в начале атак, небрежные передачи, странные позиционные решения и не самая убедительная игра Бауманна сделали матч куда тяжелее, чем он мог быть.

Поэтому главная мысль после 4:3 довольно простая.  Германия уходит с победой и с совершенно поразительным матчем Вирца, который тащил на себе всю атаку.  Но это ещё и матч, после которого Нагельсманн точно получил напоминание о том, что на Чемпионате Мира четыре гола в каждом матче забить точно не получится, а вот подобные ошибки сзади соперники будут наказывать с гораздо большим удовольствием.