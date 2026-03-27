прогноз на матч Кубка Гагарина, ставка за 1.94

В третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Сибирь» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 28 марта. Начало встречи — в 12:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Сибирь — Металлург с коэффициентом для ставки за 1.94.

«Сибирь»

Путь к плей-офф: Регулярный сезон «Сибирь» закончила на 8-й строке Востока с 69 очками на счету, опередив на 9 турнирных пунктов 9-й «Амур».

Последние матчи: Первый матч на территории «Магнитки» коллектив Ярослава Люзенкова отдал без боя — 4:1. Единственную шайбу при 0:4 за гостей провел Валентин Пьянов.

Еще большим провалом «Сибири» закончилась следующая встреча — 1:5. В ходе второй попытки новосибирцам хватило мощи на ничейный результат в первом периоде за счет гола Семена Кошелева.

Не сыграют: У «Сибири» потерь нет.

Состояние команды: После стольких усилий в борьбе за плей-офф «Сибирь» с треском горит в противостоянии с сильнейшей командой регулярного чемпионата. Шансы выправить ситуацию сейчас ничтожно малы.

Перед началом плей-офф сибиряки дома одержали три победы кряду и не проигрывали в основное время на протяжении семи матчей. Однако в контексте этого противостояния упомянутые результаты не делают команду Ярослава Люзенкова фаворитом родной площадки.

«Металлург» Мг

Путь к плей-офф: При 105 баллах в наличии, «Металлург» Мг стал обладателем Кубка Континента, на 6 турнирных пунктов опередив 2-й в общем зачете «Авангард».

Последние матчи: Серию в домашних стенах «Металлург» Мг начал с уверенной победы (4:1). Сразу три игрока уральцев — Канцеров, Ткачев и Яковлев — набрали 1+1 по системе «гол+пас».

Во второй встрече победа была добыта с более крупной разницей — 5:1, а главным героем с точки зрения голевой эффективности стал защитник Робин Пресс, оформивший дубль.

Не сыграют: Дмитрий Силантьев.

Состояние команды: Среди всех главных претендентов на трофей «Металлург» Мг на текущее время является единственным, кто в полной мере оправдывает свой статус.

Команда демонстрирует тотальное превосходство над обескровленными сибиряками, как кажется, играя с приличным запасом. На дистанции в восемь последних матчах коллектив Андрея Разина одержал шесть побед.

«Металлург» Мг одержал 8 побед в 9 последних личных встречах

«Сибирь» не забивала больше 1 гола в 5 последних личных встречах

В 4 личных встречах из 5 последних команды не забивали больше 5 голов

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 3.73, ничья — в 4.04, победа «Металлурга» Мг — в 1.94.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.27, на тотал меньше 5.5 — за 1.59.

Прогноз: «Металлург» Мг полностью контролирует сценарий этого противостояния и близок к тому, чтобы решить исход в короткий срок. На выезде команда Андрея Разина не станет терять темп и вновь задушит «Сибирь».

Ставка: «Металлург» Мг победит за 1.94.

Прогноз: Южноуральцы находятся в отличной форме с точки зрения атакующей динамики. В Новосибирске вариативным ударным бригадам «Магнитки» не составит труда выйти на базовые для них показатели результативности.

Ставка: Индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 2.5 за 1.71.