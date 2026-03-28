В субботу, 28 марта, «Сибирь» примет на своем льду магнитогорский «Металлург» в рамках третьего матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

18' Г-ООООООООО-Л! «Металлург Мг» — 0:1! Александр Петунин! Робин Пресс бросил от синей линии, голкипер отбил перед собой, а Александр Петунин добил шайбу в ворота с пятака!

17' За игру высоко поднятой клюшкой удален на две минуты Михаил Орлов («Сибирь»). Большинство будет у гостей!

16' Илья Люзенков («Сибирь») попытался щелкнуть с лета, но бросок был заблокирован Данилой Паливко («Металлург Мг»).

15' Люк Джонсон («Металлург Мг») успел подставить клюшку под бросок Чейза Эванса Приски («Сибирь») — шайба улетела за пределы площадки.

14' Никита Коротков («Металлург Мг») подключился к атаке правым флангом, получил передачу и бросил с колена — голкипер хозяев был надежен.

13' Михаил Орлов («Сибирь») нанес дальний бросок — Александр Смолин («Металлург Мг») отбил шайбу блином.

12' Дерек Барак («Металлург Мг») принял соперника на синей линии силовым приемом, но все было в рамках правил.

11' Данила Паливко («Металлург Мг») остановил шайбу за воротами соперника и бросил с отрицательного угла, но Михаил Бердин («Сибирь») был надежен.

10' Вячеслав Лещенко («Сибирь») ворвался в зону соперника, получил шайбу и бросил в дальний верхний угол — шайба пролетела рядом с каркасом ворот.

09' Классно сыграл в отборе Артём Минулин («Металлург Мг»), заблокировав шайбу, а затем отправив ее в зоне атаки.

08' Андрей Козлов («Металлург Мг») получил передачу от партнера из-за ворот, но не смог переиграть голкипера с близкой дистанции!

07' Положение вне игры у хозяев: Энди Андреофф («Сибирь») раньше времени въехал в зону соперника.

06' Шайба в ловушке голкипер гостей после броска с острого угла от Владимир Ткачёв («Металлург Мг»).

05' Алексей Яковлев («Сибирь») зарядил от синей линии в верхний угол — Михаил Бердин («Сибирь») среагировал и отбил шайбу плечом.

04' Роман Канцеров («Металлург Мг») бросил с лета от правого борта, но шайба была отбита щитками Михаилом Бердиным («Сибирь»).

03' Александр Смолин («Металлург Мг») успел прижать шайбу ко льду после опасного броска Семёна Кошелева («Сибирь») с пятака.

02' Команды играют пока в формате 4 на 4. Но скоро у гостей будет большинство.

01' Энди Андреофф («Сибирь») получил 5 минут за удар соперника коленом. По 2 минуты получили следующие игроки: Тимур Ахияров («Сибирь»), Дерек Барак («Металлург Мг») и Сергей Толчинский («Металлург Мг»).

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч «Сибирь» — «Металлург Мг» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

13:28 Главные действующие лица появляются на льду «Сибирь-Аренs». Звучит гимн Российской Федерации. Игра вот-вот начнется!

13:20 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

13:15 Судейская бригада матча «Сибирь» — «Металлург Мг»: главные судьи — Кочетов Евгений и Морозов Сергей, линейные судьи — Колясников Илья и Славиковский Роман.

13:10 Сегодняшний матч пройдет в Новосибирске на «Сибирь-Арене».

13:00 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию третьего матча в серии «Сибирь» — «Металлург Мг» в рамках 1/8 финала Кубка Гагарина. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

«Сибирь»: Бердин Михаил, Приски Чейз Эванс, Гордеев Фёдор, Кошелев Семён, Абрамов Михаил, Косолапов Антон, Ахияров Тимур, Аланов Егор, Андреофф Энди, Пьянов Валентин, Широков Сергей, Зайцев Егор, Орлов Михаил, Лещенко Вячеслав, Неколенко Архип, Яковлев Алексей, Чуркин Андрей, Баклашёв Никита, Люзенков Илья, Климович Иван, Сушко Максим.

«Металлург Мг»: Смолин Александр, Маклюков Алексей, Пресс Робин, Козлов Андрей, Канцеров Роман, Ткачёв Владимир, Орехов Валерий, Яковлев Егор, Толчинский Сергей, Барак Дерек, Фёдоров Михаил, Минулин Артём, Хабаров Макар, Петунин Александр, Исхаков Руслан, Михайлис Никита, Паливко Данила, Коробкин Егор, Джонсон Люк, Коротков Никита.

«Сибирь»

«Сибирь» не очень удачно отыграла регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги и лишь благодаря низкой конкуренции на Востоке смогла попасть в плей-офф. Отметим, что новосибирский клуб занял восьмое место в Восточной конференции по итогам регулярки и вышел в первом раунде на лидера турнирной таблицы.

В серии 1/8 финала против магнитогорского клуба «Сибирь» идет букмекерским аутсайдером, а после двух проигранных матчей и вовсе шансы на общий успех упали до минимума. Напомним, что в стартовой игре «снежинки» уступили (1:4), а во второй сет был еще более крупным (1:5). Уже в ближайшие два дня «Сибирь» рискует завершить нынешний сезон.

«Металлург Мг»

«Металлург» великолепно отыграл регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги досрочно выиграл Кубок континента, опередив все команды по количеству набранных очков. Всего в копилку магнитогорский клуб положил 105 турнирных баллов, при разнице заброшенных и пропущенных шайб — 252:184.

В первом раунде плей-офф против «Сибири» магнитогорский клуб идет однозначным фаворитом. Два домашних матча показали, что шансов у соперника практически нет — добыты победы со счетом 4:1 и 5:1. При успешном стечении обстоятельств «Металлург» может выйти в четвертьфинала Кубка Гагарина уже через два дня.

Личные встречи

Между собой до плей-офф «Сибирь» и «Металлург» дважды играли в нынешнем календарном году: один матч выиграл новосибирский клуб (2:1), а второй — магнитогорский (2:1 в овертайме). В плей-офф у «снежинок» было мало шансов в двух предыдущих встречах — они обе проиграли с общим счетом 2:9.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.94