Тележурналист Владислав Прусов, освещавший матчи сборных с разных европейских стадионов, отметил самые неожиданные моменты из прошедших «стыков» и предсказал итоговых победителей. Но начали по свежим следам с матча Россия — Никарагуа и всего, что сопутствовало ему в последние дни.

«Шевалье пускал и хуже»

— 3:1 при удалении у соперника — это то, на что рассчитывали?

— Вообще не смотрю на результат. Такие матчи — поле для экспериментов. Странно ориентироваться на результаты товарищеских матчей, даже если проводишь только их последние 4 года.

— Надо определяться с основной обоймой, или бесконечно экспериментировать до лучших времен?

— Не верю, что какие-то прочные связи можно наиграть во время кратчайшей международной паузы, тем более без участия в официальных матчах. Поэтому эксперименты — отличный вариант для Карпина. Познакомиться с игроками и посмотреть на них внутри коллектива. Проверить, из какого сплава кто сделан. Как только Россия вернется на международную арену — спрос, конечно, уже будет иным.

— Пять вратарей на сей раз с такими соперниками не перебор, да и касательно форвардов непонятных решений не находите?

— По-моему, примерно каждый сбор Кафанов вызывает минимум пятерых вратарей. Причем все заслужили — почему бы таким вызовом не показать, что сборная рассчитывает на всех? Пускай и в товарищеских матчах. Соболев забивает, но не скажу, что показывает такой же стабильный футбол, как Мелкадзе. Соболеву точно еще многое стоит доказать, в том числе и самому себе, особенно после бледного отрезка в первой части сезона. Все логично. Карпин, наоборот, открывает новых людей для сборной, пробует Мелкадзе, Бориско, Садулаева, Петрова, Морозова...

— Почему Матвей Сафонов в сборной и «ПСЖ» — два разных голкипера?

— Кажется, что в сборной он более расслаблен. Все-таки уровень соперников говорит сам за себя. Но! Топового вратаря всегда отличает сохранение максимальной концентрации при отсутствии моментов у ворот. Сафонову необходимо прокачать этот навык еще лучше, чтобы выйти на новый уровень.

— Но такая ошибка с Никарагуа не скажется на его позициях в «ПСЖ»?

— Точно нет. Во-первых, в этом сезоне Сафонов себе подобного в «ПСЖ» не позволяет. Во-вторых, Шевалье пускал и хуже. Пока Сафонов железно застолбил за собой место основного вратаря.

— Кого выставят 31 марта против молодежного по сути Мали?

— Состав будет полностью изменен. Судя по всему, сыграют все армейцы, которые не вышли в старте с Никарагуа.

— Концептуально, зная прикуп, не стоило переходить в Азию, если такая возможность реально была?

— Точно нет. Сложный бюрократический процесс, плюс уровень футбола все-таки сильно проседает по сравнению с европейским. Пускай и вернулась бы соревновательная составляющая.

«Сборная Косово даст отпор Турции»

— Украина с этим подбором заслуживала лучшей участи, чем 1:3 от Швеции?

— Матч прошел по сценарию скандинавов, тут и говорить не о чем. Украинцы стерильно владели мячом, а линия атаки зачастую упиралась в стену. Шведы, напротив, здорово включали ситуативный прессинг и не прощали во время разящих выпадов. Ну, и Дьекереш, конечно, мастер, которых у Украины нет. И не совсем понятен выбор Испании в качестве домашнего поля, Польша была бы куда понятнее и ближе.

— Сергей Ребров на своем месте, или это все же клубный тренер?

— С таким составом от Украины все равно ждут большего. Как минимум выхода в плей-офф на Евро. Украина не смогла добиться этого в 2024-м, а сейчас и вовсе не отобралась в групповую стадию. Кажется, что с этими двумя важными циклами Ребров не справился.

— Что не так с Ильей Забарным и в сборной, и в «ПСЖ»?

— Он максимально уверенно выглядел в «Борнмуте», но там и цена ошибки не столь велика, как в «ПСЖ». После переезда во Францию появилась какая-то неуклюжесть. Ничем, кроме психологии, этого объяснить не могу. Все качества для того, чтобы стать отличным центральным защитником у Забарного есть.

— Проход Боснии — одна из главных сенсаций, или феномен Эдина Джеко работает?

— У Боснии и Герцеговины сейчас в целом хорошее поколение: не только корифей Джеко, но и Байрактаревич из «ПСВ», Алайбегович из «Зальцбурга», Дедич из «Бенфики», Демирович из «Штутгарта». На смену Джеко, Пьяничу и, если совсем далеко вернуться, Рахимичу приходят сильные футболисты.

— Вы комментировали Польшу с Албанией (2:1). Без вернувшегося Роберта Левандовского победа могла не состояться?

— Левандовский — главный игрок в истории сборной Польши. Даже в 37 лет он сильнейший и дал начало волевой победе над Албанией. Конечно, без него полякам пришлось бы гораздо сложнее.

— Яна Урбана прекрасно помню, как многолетнего бомбардира «Осасуны». Какой он тренер после стольких пертурбаций на польском мостике?

— Он только недавно сменил Пробежа. Тот как раз ушел из-за конфликта с Левандовским. И Урбан здорово идет, при нем у Польши: 7 матчей, 5 побед и 2 ничьих (с Нидерландами). Не сказать, что Польша прямо-таки показывает искрометную игру, но пока он дает результат.

— В Швеции сейчас все же будет намного труднее?

— Швеция точно сильнее Албании, хотя в отборочной группе смотрелась ужасно. Но наконец пришел неплохой тренер Грэм Поттер. Судя по матчу шведов с Украиной, Польша — далеко не фаворит.

— Другие европейские финальные пары. Чехия и Дания — примерно равная?

— В процентном соотношении шансов чуть больше у Дании — 55 на 45. Но в Чехии сейчас играет один из самых эффективных игроков Европы, без преувеличения. Это Павел Шульц. Те, кто следит за «Лионом», не дадут соврать, что он не делает лишних касаний и почти каждое превращает в голевое.

— Косово слабее Турции на сегодня, или домашнее поле может стать решающим фактором?

— Косово даст отпор любой сборной при Франко Фоде. Потрясающе дисциплинированная команда с одним из самых недооцененных нападающих последних лет — Ведатом Мурики. Понятно, что на Мальорке его обожают, но он заслуживает гораздо большего.

— Ну, и Босния — Италия. Атаковать будут одни, а забивать другие?

— Италия — крайне непредсказуемая сборная. Их эмоциональный настрой может как помочь, так и сыграть злую шутку. Босния точно видится более обученной и индивидуально сильной командой, чем Северная Ирландия. А таким Италия часто уступала последние годы.

— Не можем обойти победу французов над бразильцами (2:1) в меньшинстве с 55-й минуты. Настолько сильнее?

— Прямо сейчас бразильцы с Земли, а Франция с Марса, с другой планеты. Причем уже последние лет 10, как раз с Евро-2016. Чем кормят французских игроков?

— Ваши три фаворита Мундиаля в порядке очередности?

— Испания, Франция, Португалия.