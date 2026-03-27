Сборная Италии сделала ещё один шаг к Чемпионату мира, обыграв Северную Ирландию, но матч в Бергамо получился куда менее комфортным, чем может показаться по счёту. До перерыва команда Дженнаро Гаттузо застревала в чужой обороне и больше раздражалась, чем создавала. Всё изменилось только после часа игры — и во многом благодаря одному игроку.
Результат матча
Ожидание от игры было очевидным: Италия должна контролировать, Северная Ирландия — терпеть. Так и получилось, но с важной оговоркой на то, что контроль не превращался в давление. Италия много держала мяч (около 70% владения), строила атаки низом, с постоянным смещением Мануэля Локателли между центральными защитниками, активно использовала фланги, но всё это выглядело слишком медленно. Северная Ирландия спокойно выстраивалась в компактные 5-4-1 без мяча, закрывала зоны и практически не позволяла вскрывать центр.
В результате моменты у хозяев были, но эпизодами. Удар Федерико Димарко потащил Пирс Чарльз, ещё пару попыток блокировались, а единственный по-настоящему удобный шанс в концовке тайма запорол Матео Ретеги — пробил прямо во вратаря из хорошей позиции.
Северная Ирландия при этом не просто отбивалась. Команда Майкла О’Нила грамотно сбивала темп, цеплялась за стандарты и даже периодически выходила в контратаки. Один из лучших эпизодов — рывок Итана Галбрайта, который, правда, завершился неправильным решением: ударом вместо передачи на свободного партнёра. К перерыву матч выглядел ровно так, как и рассчитывали гости. Ощущения паники и нестерпимого давления со стороны Италии просто не было.
Тонали включился в нужный момент, Кин добил
На старте второго тайма ничего особо не изменилось, Италия всё ещё владела мячом, но почти не напрягала гостей. Даже после грубой ошибки с коротким пасом назад Ретеги выскочил один на один, но сделал тяжёлое касание и позволил Чарльзу спасти эпизод. Парадоксально, но именно этот момент словно встряхнул Италию.
Через несколько минут после подачи и неудачного выноса мяча Айзеком Прайсом подбор оказался у Сандро Тонали. Полузащитник не стал ничего усложнять и пробил с лёта — 1:0. Это был ключевой эпизод, которого игре не хватало почти час. Как часто бывает в футболе сборных, всё свелось к моменту, где лидер берёт на себя ответственность и просто решает ситуацию. Реакция Гаттузо на скамейке (больше облегчение, чем радость) только подчеркнула, насколько вязким получался этот матч.
После гола Италия стала заметно свободнее. Появилось больше движения, ударов и попыток добить соперника. Северной Ирландии пришлось раскрываться, а именно этого сценария она старалась избежать весь вечер.
Несмотря на заметное улучшение качества, Италия ещё какое-то время оставляла ощущение недосказанности. Мойзе Кин много бил, создавал, долго не мог поставить точку в матче, но всё-таки оформил свой гол на 80-й минуте. После передачи Тонали форвард принял мяч, сместился в сторону и пробил низом с рикошетом от штанги. 2:0, стало очевидно, что сенсации в этот день не будет.
Важно и то, что Кин продлил свою серию: он забивает уже в пяти матчах подряд за сборную, и именно он сейчас выглядит самым стабильным вариантом в атаке «Скуадры Адзурры». Концовка прошла без серьёзных сбоев, хотя Северная Ирландия до последнего пыталась зацепиться хотя бы за гол — Ши Чарльз, например, имел шанс сократить счёт, но не реализовал его.
Победа без ощущения уверенности
Формально всё выглядит спокойно. Италия выиграла, почти ничего не позволила сопернику и вышла в финал стыков, но сама игра оставляет ощущение, что команде пока не хватает класса. Первый тайм показал, насколько Италии сложно вскрывать плотную оборону, если не хватает темпа и движения между линиями. Второй — что у Гаттузо есть игроки, способные решить эпизод индивидуально, как это сделал Тонали.
В итоге приходится говорить не о доминировании, а о терпении и одном ярком моменте, который всё перевернул. Для стадии плей-офф этого достаточно. Но если посмотреть чуть дальше, в том числе представить себе такую Италию на мундиале, то вопросов к этой команде пока что очень много.