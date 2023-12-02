Топ-5 друзей в UFC, ставших заклятыми врагами

Гарбрандт-Диллашоу, Ковингтон-Масвидаль и остальные после долгих лет совместных тренировок теперь ненавидят друг друга

1. Артем Лобов и Конор Макгрегор

Макгрегор в очень короткие сроки стал главной звездой в мире ММА. Он взял 2 титула в легком и полулегком дивизионах, дважды подрался в полусреднем весе с Нейтом Диасом и провел денежный поединок против Флойда Мейвезера по правилам бокса.

На протяжении всего этого пути ирландцу помогал готовиться его друг и спарринг-партнер Артем Лобов. Россиянин появлялся абсолютно везде, где бы ни был Макгрегор.

Он также участвовал в потасовках с командой Нурмагомедова в преддверии очного противостояния Конора и Хабиба. Но со временем дружба Лобова и звездного ирландцы сошла на нет из-за денег.

После боя с Мейвезером Конор создал собственный бренд виски под названием «Proper Twelve». Макгрегор всерьез занялся бизнесом, а впоследствии продал его за 600 млн. евро.

Лобов за всю свою карьеру ни разу не получал в UFC гонорара даже в миллион долларов. Зависть заставила россиянина пойти на очень подлый поступок: в ноябре прошлого года Артем подал на Макгрегора в суд.

Он утверждал, что помог ирландцу придумать название для бренда и потребовал компенсацию от Конора в размере 10% от продажи «Proper Twelve». Суд не признал вину Макгрегора и никаких денег Лобов не получил.

С тех пор бойцы постоянно оскорбляют друг друга в медиа и соцсетях. Впрочем, инициатором этой вражды стал именно Лобов. Жажда денег оказалась сильнее многолетней дружбы с Конором.

2. Коди Гарбрандт и Ти Джей Диллашоу

Коди Гарбрандт globallookpress.com

Звездная карьера Гарбрандта и Диллашоу началась после совместной работы под руководством Юрайя Фейбера в Сакраменто. Бывший претендент на титул UFC собрал в своем зале очень много перспективных бойцов.

Однако долгое время никому из них так и не удавалось стать чемпионом в сильнейшем промоушене планеты. Историческим моментом для зала Фейбера стало 25 июля 2015-го. В тот день Ти Джей Диллашоу нокаутировал Ренана Барана и завоевал пояс в легчайшем дивизионе.

Более молодой Гарбрандт к тому моменту только собирался дебютировать в легчайшем дивизионе в UFC. При этом они были с Ти Джеем хорошими друзьями и даже не планировали драться.

Поворотным моментом стал уход Диллашоу из зала Фейбера. Ти Джей решил последовать за своим тренером по ударной технике Дуэйном Людвигом и создать с ним вместе свой собственный тренировочный лагерь.

Многие бойцы из команды Фейбера, включая Гарбрандта, не смогли простить Диллашоу за такой поступок. Совсем скоро Ти Джей потерял титул, проиграв Доминику Крузу раздельным решением.

Тем временем, бывшему партнеру по команде Диллашоу Коди Гарбрандту удалось стать новым чемпионом в легчайшем весе. Он разбивал Круза на протяжении всех 25-ти минут, после чего взял пояс и бросил вызов Ти Джею.

Старые друзья встретились в октагоне в ноябре 2017-го. Коди забрал первый раунд, но неожиданно упал в нокаут во второй пятиминутке. После такого исхода UFC решил устроить между парнями незамедлительный реванш.

Летом 2018-го бойцы вновь встретились в клетке и снова Диллашоу одержал победу нокаутом. На этот раз ему хватило менее пяти минут, чтобы удосрочить Гарбрандта и поставить жирную точку в их противостоянии.

3. Гилберт Бернс и Камару Усман

Kamaru Usman vs Gilbert Burns | UFC Fight Highlights (ALL Angles)

Камару и Гилберт долгое время тренировались в зале «Sanford MMA». В 2015-м году оба бойца только начинали свой путь в промоушене Даны Уайта. Они были спарринг-партнерами, но при этом выступали в разных дивизионах.

Камару дрался в полусреднем весе, а Гилберт начинал в легкой категории. Тогда отношения бойцов были настолько крепки, что они являлись секундантами друг у друга во время поединков.

Усман очень быстро попал в рейтинг и за короткие сроки успел приблизить себя к числу потенциальных претендентов на титул. Тем временем, у Бернса мало, что получалось в легком весе. Бразилец решил подняться в дивизион к своему другу, где быстро реанимировал свою карьеру.

Камару понял, что поединка с Гилбертом ему не избежать. «Нигерийский кошмар» сменил тренировочный зал и перешел под руководство наставника Тревора Уитмана. Поединок Усмана с Бернсом состоялся в феврале 2021 года.

К тому моменту нигериец стал чемпионом в полусреднем весе, а Гилберт дошел до статуса претендента. Уже с первого раунда парни устроили настоящую руку в октагоне. Бернсу даже удалось отправить своего старого приятеля во флэш-нокдаун.

Однако это только разозлило чемпиона. Усман поставил точку в поединке ближе к концу третьего раунда. Он пробил джебом прямо в голову Бернса, отправив своего бывшего друга в глухой нокаут.

4. Джон Джонс и Рашад Эванс

Рашад Эванс globallookpress.com

Джонс и Эванс познакомились друг с другом в тренировочном зале в Альбукерке. К тому времени, когда Рашад подходил к своему пику и считался потенциальным кандидатом на титул UFC в полутяжелом весе, «Костяной» только набирал обороты.

Поначалу никакой вражды между Джонсом и Эвансом не было. Более того, они стали не только спарринг-партнерами, а настоящими друзьями. Парни часто ходили в рестораны, кинотеатры и проводили вместе семейные праздники.

Однако все изменилось в тот момент, когда Джонс в одном из интервью заявил, что подерется с любым из своих товарищей, если этого захочет промоушен. Такие слова явно не понравились Эвансу.

После того интервью Джона резко все поменялось. В короткие сроки парни из друзей превратились в заклятых врагов. Пока Рашад набирал ход после поражения в титульнике от Лиото Мачиды его молодой спарринг-партнер уже успел стать чемпионом.

Эванс обещал уничтожить Джонса в очном противостоянии и вернуть себе пояс. Их бой состоялся 21 апреля 2012 года. Но конкурентного противостояния так и не вышло. Джонс избивал Эванса на протяжении всех 25-ти минут и защитил титул единогласным решением судей.

5. Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль

Colby Covington x Jorge Masvidal | LUTA COMPLETA | UFC 296

К 2012 году у Хорхе Масвидаля за плечами было уже 30 поединков в смешанных единоборствах. К тому моменту в его тренировочный зал «American Top Team» пришел заниматься молодой и перспективный борец Колби Ковингтон.

Масвидаль взял новичка под свое крыло и стал обучать его всем тонкостям ММА. Тем временем, Колби помогал опытному товарищу по команде подтягивать борьбу. Довольно быстро между парнями началась дружба.

На некоторое время Масвидаль даже поселил Ковингтона у себя дома, когда у того были проблемы с деньгами. Но в 2017 году дружбе бойцов пришел конец. В мае Хорхе уступил Демиану Майе, а Колби, спустя несколько месяцев, вызвался отомстить за своего товарища по команде.

«Хаос» сдержал слово и одолел бразильца единогласным решением судей. Именно в тот момент дружеские отношения между ним и Хорхе сошли на нет. По словам Ковингтона, все это произошло из-за зависти Масвидаля.

Довольно быстро парни начали друг друга поливать грязью в соцсетях. Каждый хотел доказать свою правоту и постоянно намекал UFC об организации их очного поединка. Промоушен устроил бой Ковингтона и Масвидаля в марте 2021 года.

На тот момент Хорхе в силу возраста находился в далеко не лучшей форме. Он проиграл Колби единогласным решением судей, но сумел отомстить ему за пределами октагона.

Парни жили в одном городе, в Майами. Так что Масвидалю не составило труда узнать, где собрался отдыхать его давний друг. Когда Колби вышел на улицу по окончании мероприятия в ресторане, Хорхе подошел к нему и выбил ему зуб.

После того случая «Хаос» написал заявление в полицию, но его обидчик отделался лишь штрафом. Возможно, парни подрались бы в октагоне еще раз, если бы Масвидаль весной этого года не завершил свою карьеру.