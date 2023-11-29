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    Интригующий бой Дариуша с Царукяном, возвращение Фигередо. Анонс карда UFC Austin

    Царукян попытается ворваться в топ-5 легковесов, Фигередо дебютирует в легчайшем дивизионе

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    Арман Царукян
    3 декабря состоится турнир UFC Austin. В главном событии вечера подерутся Бенеил Дариуш и Арман Царукян

    Бои предварительного карда

    1. Джейми Ли-Хорт в женском наилегчайшем весе встретится с Вероникой Харди

    2. Веллингтон Турман в полусреднем дивизионе подерется против Джареда Гудена

    3. Игорь Потеря в полутяжелом весе сразится с Родолфо Беллато

    4. Стив Гарсия проведет бой в полулегком весе против Мелькузаэля Косты

    5. Джо Солеки в легком весе подерется с Дракаром Клозе

    6. Коди Брандэйдж в среднем дивизионе встретится с Захари Риисом

    7. Миша Тейт в женском легчайшем весе проведет бой против Джулии Авилы

    8. Клэй Гвида в легком дивизионе подерется с Хоакином Силвой

    UFC Austin: Dariush vs Tsarukyan — December 2 | Fight Promo

    Бои основного карда

    Основной кард турнира открывает поединок в среднем весе с участием Пунахеле Сориано и Дастина Штольцфуса. Каждый из них в своем предыдущем бою проиграл нокаутами.

    Сориано во втором раунде был финиширован Романом Копыловым. Штольцфус упал в нокаут в бою против Абусупьяна Магомедова уже на 19-й секунде. Статистика участников грядущего поединка за последнее время очень выглядит очень неубедительно.

    У Сориано 2 победы и 3 поражения в последних пяти боях. У его визави ситуация еще хуже. Дастин в предыдущих пяти поединках выиграл только однажды, а уступил 4 раза. Их очное противостояние можно охарактеризовать, как битву за сохранение прописки в промоушене.

    Любого в случае поражения могут уволить. Так что от каждого бойца стоит ожидать риска и нестандартных приемов. При этом шансы на успех у Пунахеле Сориано и Дастина Штольцфуса примерно равны.

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    • В полусреднем весе встретятся девятый номера рейтинга Шон Брэди и бывший претендент на временный титул в среднем весе Келвин Гастелум. Предыдущие бои этих парней сложились абсолютно по-разному.

    Брэди в октябре прошлого года был нокаутирован Белалом Мухаммадом. То поражение стало первым в его профессиональной карьере. Однако вернуться на победную серию молодому американцу помешали травмы.

    Его восстановление затянулось больше, чем на год. Так что сложно сказать, в какой форме Шон выйдет в октагон. У Келвина также была двухлетняя пауза, однако он вернулся в клетку в апреле этого года и одолел по очкам непростого соперника в лице Криса Кертиса.

    Сейчас Гастелум 11-й номер в рейтинге среднего дивизиона. Впрочем, для весовой категории до 83,9 кг он явно маловат. Келвин решил прислушаться к своей команде и спуститься на дивизион ниже.

    Его главное оружие — это невероятно мощный удар. Несколько лет назад он на равных конкурировал с Исраэлем Адесаньей в битве за временный титул и нокаутировал в среднем весе немало крупных парней.

    Теперь у него есть прекрасная возможность ярко дебютировать в более низкой весовой категории. В плане ударной мощи Брэди сильно проигрывает Гастелуму. Да и годовалая пауза точно скажется на его выступлении.

    Дейвисон Фигередо
    globallookpress.com

    В легчайшем весе пройдет поединок с участием восьмого номера рейтинга Роба Фонта и бывшего чемпиона наилегчайшего дивизиона Дейвисона Фигередо. Бразилец в последний раз выходил в октагон в январе этого года и проиграл техническим нокаутом Брэндону Морено.

    После потери титула Дейвисон заявил о желании попробовать себя в более высоком дивизионе. Фигередо универсальный боец. У него яркие комбинации в стойке и огромный арсенал приемов на земле.

    Соперник для дебюта у бразильца явно не подарок. Фонт хоть и является возрастным бойцом (36 лет), но при этом смотрится в клетке очень прилично. К примеру, совсем недавно он потушил хайп вокруг Эдриэна Янеза, отправив его в нокаут в первом раунде.

    В последнем бою Фонт решением проиграл Кори Сэндхагену, однако это не выглядело односторонним избиением. Пуэрториканец не самый лучший борец, но зато у него очень сильный удар.

    Своим левым хуком он отправил на настил немало противников. Возможно, следующим будет именно Фигередо.

    Царукян и Тернер попытаются разбить оппонентов в партере

    Джэлин Тернер (слева)
    globallookpress.com

    В со-главном событии вечера в легком весе встретятся Джэлин Тернер и Бобби Грин, 12-й и 13-й номера рейтинга. Изначально «Кинг» на этом турнире должен был драться с Дэном Хукером. Но новозеландец за полторы недели до начала турнира получил травму руки и снялся с поединка.

    Заменить его на коротком уведомлении вызвался Тернер, идущий на серии из двух поражений кряду. Оба свои поединка он проиграл раздельным решением судей Матешу Гамроту и Дэну Хукеру.

    Бой с Грином выглядят для него идеальным вариантом реабилитироваться после двух неудач. Тернер крайне нестандартный легковес. Его рост составляет 191 см, а размах рук 196. Но в отличие от ряда многих высокорослых парней Джэлин является не кикбоксером, а борцом.

    Он довольно легко стягивает соперников на землю, вяжет их, а затем накидывает гильотину и финиширует. В стойке Тернер тоже чувствует себя комфортно за счет преимущества в габаритах.

    Для Грина это настоящая проверка на прочность. Главный минус Бобби — его возраст. Все-таки в 37 лет конкурировать с молодыми парнями очень нелегко. И даже полноценный тренировочный лагерь со стороны «Кинга» не делает его явным фаворитом в этом поединке.

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    • В главном событии вечера в легком весе пройдет бой с участием четвертого и восьмого номеров ростера Бенеила Дариуша и Армана Царукяна. Оба бойца являются одними из лучших грэпплеров этого дивизиона.

    Бенеил еще недавно шел на серии из восьми выигранных поединков кряду и был буквально в шаге титульника. Ему удалось пройти таких сильных борцов, как Матеуш Гамрот и Тони Фергюсон.

    Но совладать с рекордсменом промоушена по количеству сабмишнов Чарльзом Оливейрой и не получилось — поражение нокаутом в первом раунде. Царукян в последний раз проигрывал в июне прошлого года судейским решением Матеушу Гамроту.

    Далее россиянин легко одолел соотечественника Дамира Исмагулова и в недавнем бою нокаутировал Хоакина Силву. Арман точно не уступит Бенеилу в партере. Возможно, за счет лучшей скорости он превзойдет его в стойке.

    Царукян очень долго ждал поединка с соперником из первой пятерки рейтинга, чтобы приблизиться к статусу претендента на титул. И такой шанс россиянин упускать не собирается.

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