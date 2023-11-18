5 причин, почему Волкановски проиграет Топурии

Титульный поединок в полулегком весе между Александром Волкановски и Илией Топурией состоится на турнире UFC 298

1. Алекс потерял в скорости

Одна из главных проблем австралийца — это потеря скорости в связи с возрастом. Держать такой же высокий темп, как и ранее, в 35 Алексу стало довольно трудно. В пиковой форме Волкановски пребывал с 2019-го по 2021 год.

Тогда блокировать молниеносные удары австралийца не успевал даже такой высококлассный боец, как Макс Холлоуэй. Но теперь Александр стал более читаемым, а защищаться от его попаданий гораздо легче.

Каким бы невероятным бойцом не был Волкановски, но возраст дает о себе знать. Для легких весовых категорий скорость главный залог успеха. Алекс казался гораздо медленнее даже недавно побежденного им Яира Родригеза в летнем поединке.

Когда мексиканец нащупал удобную для себя дистанцию во втором раунде, он с легкостью перебивал Волкановски в стойке. Подобное может случиться и в противостоянии с Топурией, который пребывает в самом расцвете сил.

2. Не успеет восстановиться после предыдущего боя

Александр Волкановски (справа) globallookpress.com

Предыдущий поединок Алекса состоялся в октябре и закончился для него разгромным поражением нокаутом в первом раунде. Волкановски впервые в своей карьере уступил досрочно.

Как правило, после подобных ситуаций бойцам требуется примерно полгода, чтобы полностью восстановиться физически и психологически. Но UFC утвердил дату следующего поединка для Алекса в феврале 2023-го, спустя всего лишь 4 месяца после турнира в Абу-Даби.

Данного времени Волкановски может не хватить для подготовки. Пройти тренировочный лагерь Алекс успеет, но восстановиться физически точно нет, так как далее сразу же начнется весогонка.

А вот у Топурии совершенно другая ситуация. Он дрался в последний раз в конце июня, и ему однозначно хватит времени для более тщательной подготовки. Илии не придется гонять вес в срочном порядке сразу же после тренировочного лагеря.

Грузин в спокойном темпе пройдет каждый этап в преддверии UFC 298 и выйдет на поединок в гораздо лучшей физической форме, нежели Волкановски.

3. Чрезмерное желание отыграться за поражение от Махачева

Выигрышная серия Алекса в UFC насчитывала 12 поединков кряду. Но в нынешнем году австралиец потерпел 2 поражения от Ислама Махачева. Октябрьский апсет в Абу-Даби серьезно ударил по боевому духу Волкановски.

Плюс ко всему, его уже плавно начали списывать со счетов даже в полулегком дивизионе. Не самые приятные изменения для Волкановски произошли и в рейтинге промоушена вне зависимости от весовых категорий.

О статусе лидера Р4Р можно забыть — теперь Алекс лишь третий номер, но не более. Желание австралийца вернуться на победную серию и доказать свое превосходство над остальными слишком велико.

Выйти без длительной подготовки на поединок с таким соперником, как Топурия, это очередное неверное решение Волкановски и его команды после согласия на бой на коротком уведомлении с Махачевым.

Есть оппоненты, к которым нужен особый подход, и Илия в этом плане не исключение. Риск со стороны нынешнего чемпиона полулегкого дивизиона может обернуться для него вторым поражением кряду.

4. Невероятная форма Топурии

Илия Топурия globallookpress.com

Тем временем, когда Волкановски начинает идти на спад, Топурия только подбирается к своему пику. Грузинский боец подходит к титульному поединку с Алексом в статусе непобежденного.

На его счету 14 побед в смешанных единоборствах, и 6 из них были добыты в UFC. Илия не оставил ни единого шанса на успех восходящей звезде полулегкого дивизиона Брайсу Митчеллу, финишировав его во втором раунде.

А в последнем своем поединке Топурия все 25 минут доминировал над бывшим претендентом на временный титул Джошем Эмметом и в итоге одержал победу единогласным решением.

Илия сочетает в себе качества всех топовых полулегковесов UFC. У него такой же высокий уровень бокса, как у Холлоуэя, только в отличие от Макса он пропускает гораздо меньше ударов.

Плюс ко всему, грузин хорошо борется. Он с легкостью разбил на земле базового представителя БЖЖ Митчелла и без-каких либо проблем переводил на канвас физически крепкого Эммета.

С выносливостью у Илии тоже все в порядке. Он способен поддерживать довольно высокий темп на протяжении всех пяти раундов. Сложно представить, за счет чего Александр победит такого универсального бойца.

5. У Волкановски есть проблемы в стойке

Александр Волкановски vs Яир Родригез: Полный бой

По последним поединкам Алекса можно было заметить определенные проблемы в стойке. Даже в первом бою с Исламом Махачевым в феврале этого года австралиец пропустил слишком много попаданий.

В некоторых эпизодах подобное было и в поединке с Яиром Родригезом. Особенно неудачно Алексу удается реагировать на удары ногами, что наглядно показал не только мексиканец, но и Махачев.

Волкановски принимает на себя практически все лоу-кики и мидл-кики. Более того, он перестал держать руки возле головы, за что и поплатился в поединке с Исламом. Топурия в отличие от Алекса не позволяет соперникам наносить по себе столько урона.

Прессинг грузина в стойке кажется не таким жестким, как у Волкановски. Зато чуть менее спокойная манера ведения боев позволяет ему своевременно уходить с линии атаки. Наглядным тому примером является его поединок с Эмметом.

Джош довольно часто выбрасывал амплитудные хуки, но так ни разу не достал до головы Топурии. Защита у претендента гораздо лучше, чем у доминирующего чемпиона.

Да и по другим показателям в стойке Илия уже превосходит Алекса. У него более высокая точность попаданий в голову (66% против 63%) и большее количество досрочных финишей в первом раунде, несмотря на меньшее количество поединков — 7:6 в пользу грузина.

Топурия — это боец нового поколения без слабых мест. А в смешанных единоборствах зачастую молодые голодные до побед проспекты оказываются сильнее опытных ветеранов.