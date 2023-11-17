Перейра вырубил Прохазку и взял еще один титул. Алексу стоит задуматься о третьем поясе UFC

12 ноября на турнире UFC 295 Алекс Перейра финишировал Иржи Прохазку и завоевал титул в полутяжелом весе

Перейра снова удивил весь мир

Казалось, что поединок против Иржи Прохазки станет для Алекса Перейры настоящим кошмаром. Ранее чех был чемпионом полутяжелого дивизиона, проведя в промоушене всего лишь 3 поединка.

В дебюте он вырубил Волкана Оздемира, а уже в следующем бою расправился с экс-претендентом на титул в лице Доминика Рейеса. В поединке за пояс летом прошлого года Иржи выиграл сабмишном друга Перейры Гловера Тейшейру.

В преддверии титульного противостояния на UFC 295 серия чеха насчитывала 11 досрочных побед кряду. Однако полуторагодовалый простой в связи с травмой плеча сказался на выступлении Прохазки.

В бою с Алексом чех предстал в непонятной форме. Он вообще не думал о защите и многие попадания просто съедал лицом. Только в первом раунде в голову Прохазки залетели более полутора десятка ударов.

Впрочем, чех довольно агрессивно отвечал своему сопернику. «Самурай» превосходил бразильца в скорости и, порой, Перейра просто не успевал реагировать на джебы оппонента.

UFC 295: Алекс Перейра — Слова после боя

Ближе к концу первого раунда у Иржи появился момент закончить поединок в свою пользу. Он сумел провести удачный тейкдаун, а далее пытался разбить оппонента на земле. Но для досрочного финиша чеху просто не хватило времени.

После перерыва поединок продолжился в стойке, и Прохазка даже не пытался стянуть Перейру вниз еще раз. Иржи со временем нащупал удобную для себя дистанцию, но его низко опущенные руки не позволили развить успех.

За полторы минуты до конца второй пятиминутки Прохазка агрессивно пошел вперед. В какой-то момент показалось, что Алекс поплыл от атак оппонента. Чех решил добить Перейру, однако внезапно пропустил мощный удар с левой прямо в подбородок.

От бразильца сразу же последовала добивающая серия и «Самурай» упал в нокаут. Возвращение Прохазки в октагон закончилось для него досрочным поражением.

А Перейра сумел реабилитироваться за не самое удачное выступление в бою с Блаховичем и порадовал местных болельщиков очередным финишем.

Успех Алекса — заслуги Тейшейры

Гловер Тейшейра globallookpress.com

Несмотря на солидный возраст для бойца в 36 лет, Алекс каждый раз выходит в октагон и удивляет фанатов. С момента своего дебюта в UFC он серьезно спрогрессировал.

Предполагалось, что навыки Прохазки в партере станут главной угрозой для Перейры, особенно если вспомнить его посредственную защиту в борьбе от того же Яна Блаховича.

В июле поляк едва не удосрочил Перейру в первом раунде. Тогда бразилец с трудом защищался от атак соперника на земле и в каких-то эпизодах просто выживал. Но за эти 4 месяца Алекс неплохо подтянул навыки в грэпплинге.

Работа в спаррингах с Гловером Тейшейрой дала свои плоды. Экс-чемпион промоушена в полутяжелом весе многому научил Перейру. Атакующие навыки Алекса на земле все еще посредственны.

Но вот защита стала в разы лучше. Наглядным тому примером является эпизод в конце первого раунда в бою с Прохазкой. Алекс позволил стянуть себя вниз, зато его вязкая работа вторым номером оставила «Самурая» ни с чем.

В момент прихода в UFC бразильца можно было охарактеризовать лишь как высококлассного кикбоксера, но не бойца ММА. Правда, с течением времени Алекс эволюционировал.

Теперь он полноценный боец смешанных единоборств, а его резюме регулярно пополняется громкими именами. В UFC Перейра уже побил Адесанью, Стрикленда, Блаховича и Прохазку.

Следующий соперник Алекса — еще один экс-чемпион полутяжелого дивизиона Джамал Хилл. Как и Прохазка, американец вернется в октагон после неприятной травмы. А значит, у бразильца есть прекрасный шанс провести удачную защиту титула в весе до 93 кг.

Почему бы не попробовать стать тройным чемпионом?

Шон Стрикленд и Алекс Перейра globallookpress.com

История Перейры в UFC выглядит просто невероятной. Многие топовые бойцы, выступающие в промоушене Даны Уайта на протяжении 5-6 лет, до сих пор не сумели стать чемпионами хотя бы в одном весе.

Ярким тому примером являются Джаред Каннонир, Марвин Веттори, Белал Мухаммад, Бенеил Дариуш и многие другие. Подобных бойцов хватает даже в полутяжелом дивизионе: Магомед Анкалаев, Энтони Смит, Пол Крейг и Никита Крылов.

Конечно, без внушительного кикбоксерского прошлого и его противостояния с Адесаньей еще в Glory нынешних успехов могло бы и не быть. Далеко не каждый получал столько же шансов, как и Перейра.

Тем не менее, бразилец оправдал абсолютно все возложенные на него надежды руководством лиги. Он стал самым быстрым двойным чемпионом в истории UFC, и на это ему потребовалось всего лишь 7 поединков.

Тому же Генри Сехудо понадобилось на 2 пояса 11 боев. Лишь на один поединок быстрее оказался Конор Макгрегор. Параллельно в 2023 году Алекс еще был введен в зал славы кикбоксерского промоушена Glory, где он ранее также был двойным чемпионом.

Алекс Перейра vs Исраэль Адесанья 1: Полный бой

После такого Перейре больше ничего не остается, как замахнуться на третий титул UFC. Подобное еще не удавалось никому: ни Джону Джонсу, ни Конору Макгрегору, ни другим легендам смешанных единоборств.

Взять еще один пояс Алексу будет крайне трудно. В среднем и даже в полутяжелом весе он заметно превосходил в габаритах своих соперников. Но тяжелый дивизион — совершенно другая территория.

Нынешние топы, включая Аспиналла, Павловича, Блэйдса, весят под 120 кг. В силе удара Алекса никто не сомневается, но вопрос в том, насколько он эффективен в самой тяжелой весовой категории.

Впрочем, преимущества в скорости со стороны бразильца над другими тяжами тоже никто не отменял. Перейре однозначно стоит побороться за третий пояс. Если проиграет, то ничего не потеряет.

Но в случае успеха Алекс даст фанатам и экспертам почву для размышлений о том, кто лучший боец в истории смешанных единоборств.