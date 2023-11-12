Аспиналл оказался слишком силен. Британец разбил Павловича за минуту и завоевал титул

12 ноября в со-главном событии вечера на UFC 295 Том Аспиналл нокаутировал в первом раунде Сергея Павловича и стал временным чемпионом в тяжелом весе

Скорость взяла верх над мощью

Противостояние Павловича и Аспиналла считалось одним из самых интригующих поединков за последние пару лет в тяжелом весе UFC. Оба бойца подходили к битве за временный титул в прекрасной форме.

Павлович весной этого года стал обладателем рекордной серии из шести кряду побед нокаутом в первом раунде. Последним, кого разбил грозный россиянин был Кертис Блейдс, продержавшийся в октагоне чуть более трех минут.

Помимо чемпиона NJCAA по борьбе в список поверженных Сергеем бойцов вошли недавний представитель топ-5 тяжеловесов UFC Тай Туиваса и бывший претендент на титул Деррик Льюис.

Аспиналл на домашнем турнире в июле легко разобрался с Марчином Тыбурой, финишировав его за минуту до конца первого раунда. Также в UFC британец побеждал таких грозных оппонентов, как Александр Волков, Сергей Спивак и Андрей Орловский.

Своими яркими выступлениями Аспиналл и Павлович однозначно заслужили шанс проявить себя в титульном поединке. С первых секунд бойцы присматривались друг к другу и не форсировали события.

UFC 295: Том Аспинэлл — Слова после боя

Постепенно Сергей перешел в наступление, начав поддавливать оппонента в привычной манере. Но тактичный прессинг не принес россиянину никаких дивидендов. Том останавливал его мощными лоу-киками, не позволяя выйти на удобную дистанцию.

Пару раз Сергей все же достал Аспиналла, но британец в очередной раз засчет грамотного футворка избежал серьезных последствий. В скорости Том явно превосходил противника.

Несколько раз он легко увернулся от ударов, а затем грамотно контратаковал. Правый хук Аспиналла пришелся россиянину прямо в висок. После еще одного точного попадания потрясенный Павлович рухнул на канвас и Том нанес по нему еще несколько добивающих ударов.

Британцу хватило одной минуты и девяти секунд, чтобы разобраться с очередным грозным оппонентом и завоевать временный титул UFC в тяжелом весе.

Такой Аспиналл побьет даже Джонса

Джон Джонс globallookpress.com

Аспиналл в очередной раз показал невероятное выступление даже несмотря на то, что вышел на данный поединок на коротком уведомлении. Тот же Павлович все это время тренировался, так как был запасным в изначально запланированном бою между Джонсом и Миочичем.

У Тома был всего лишь двухнедельный лагерь, но англичанин оказался единственным бойцом из всего ростера, кто согласился драться с Павловичем. Риск новоиспеченного обладателя титула оказался полностью оправданным и его геймплан сработал просто идеально.

Аспиналл прислушался к совету Генри Сехудо и сразу же стал отбивать Павловичу ноги, чтобы его замедлить. Если в начале своего пути в UFC англичанин зарекомендовал себя, как хорошего грэпплера, то за последние полтора года он серьезно спрогрессировал.

Энди Аспиналл, отец и по совместительству тренер Тома, не раз заявлял о том, что у его сына скорость, как у средневеса. Выйти на новый уровень англичанину также помогли и совместные тренировки по боксу с действующим чемпионом мира WBC Тайсоном Фьюри.

В бою с Павловичем Том в очередной раз продемонстрировал свою универсальность и показал, что может подобрать ключи к абсолютно любому сопернику. В такой форме Аспиналл выглядит невероятной угрозой даже для легендарного Джона Джонса.

«Костяной» очень силен в борьбе, у него огромный опыт и множество наработанных приемов в виде ударов с разворотов локтями или тех же стомпов. Но с переходом в тяжелый вес американец солидно потерял в скорости.

Плюс ко всему, бокс никогда не был сильной стороной Джонса, и за карьеру его на руках перебивали такие бойцы, как Густафссон, Сантос и Рейес. Тоже самое вполне сможет сделать и Аспиналл.

О физической форме «Костяного» на данный момент ничего неизвестно. Он провел за 3 года только один бой, завершившийся в первом раунде в его пользу. Но готов ли Джонс драться на более длительной дистанции — большой вопрос.

Не стоит забывать про и возраст американца в 36 лет , что явно может сказаться на результатах из-за отсутствия регулярных выступлений. Проблем у Джонса хватает, а того же Аспиналла после победы над Павловичем можно считать бойцом без слабых мест.

Англичанин прошел главную угрозу всего дивизиона. У него высочайший уровень бокса, невероятный бойцовский IQ, сильная борьба и хорошая скорость — идеальный подбор навыков для доминирования в тяжелом весе.

Что делать Павловичу?

Сергей Павлович globallookpress.com

Поражение от Аспиналла — не самый приятный поворот в карьере. Уступив на UFC 295, россиянин однозначно потерял не только статус претендента на основной титул, но и пару позиций в рейтинге.

Чтобы вновь вернуться в чемпионскую гонку, необходимо одержать одну или 2 победы над серьезными оппонентами. Вариантов тут осталось не так уж и много. Некоторые бойцы после проигрыша Павловичу выпали из топ-5 и драться с ними еще раз смысла нет.

Тройка потенциальных соперников Сергея на данный момент выглядит следующим образом: Спивак, Ган и Алмейда. Поединок с Волковым сразу стоит исключить, так как бойцы не раз заявляли, что готовы драться друг с другом только в битве за пояс.

Спивак — хороший вариант реабилитироваться после обидного поражения, но победа над ним статус претендента не принесет. А вот в случае успеха против Гана и Алмейды Павлович довольно быстро приблизит себя к поясу.

Сирил — бывший временный чемпион с двумя поединками за основной пояс, но это очередной трудный вызов. Француз в скорости не уступает тому же Аспиналлу, а возможно даже превосходит его.

Вдобавок, он грамотно подключает к комбинациям в стойке не только лоу-кики, но и удары ногами в голову и корпус. Так что выиграть легко явно не удастся. В противостоянии с Алмейдой все зависит от того, насколько удачно россиянин сможет блокировать бесчисленные тейкдауны.

В стойке Жаилтон не конкурент никому из первой пятерки рейтинга и вероятность нокаутировать бразильца горздо выше, чем того же Сирила. В любом случае, поражение от Аспиналла не отменяет тот факт, что Сергей топ-боец.

У Павловича есть потенциал стать чемпионом, но главное сделать правильные выводы и усовершенствовать свой стиль.