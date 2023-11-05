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    Травма Джонса тормозит весь тяжелый дивизион. UFC обязан лишить американца титула

    Из-за Джонса тяжелый дивизион стоит на месте, все топы вынуждены ждать его возвращения

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Хабиб Нурмагомедов Джамал Хилл Иржи Прохазка Сирил Ган Сергей Павлович Александр Волков Франсис Нганну Даниэль Кормье Дана Уайт  Джон Джонс
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    Джон Джонс
    Павловичу, Аспиналлу, Гану и другим закрыта дорога к поясу еще, как минимум, год

    UFC никого не подпускает к поясу из-за Джонса

    Главная звезда промоушена Джон Джонс должен был защищать титул в тяжелом весе против Стипе Миочича на UFC 295. Однако менее чем за месяц до начала турнира «Костяной» получил травму плеча во время спарринга и снялся с поединка.

    Чемпиону уже провели операцию, а в его команде высказались о том, что на восстановление уйдет минимум 6-8 месяцев. Получается, поединок против Стипе Миочича состоится не ранее, чем через год.

    Теперь вместо двух ветеранов на UFC 295 в битве за временный титул встретятся Том Аспиналл и Сергей Павлович. Все восходящие звезды тяжелого дивизиона стали заложниками ситуации.

    UFC не намерен никого подпускать к поясу до тех пор, пока Джонс не восстановится и не наберет форму. Дана Уайт сообщил, что не собирается лишать «Костяного» титула, ведь это некрасиво по отношению к нему.

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    Промоушен будет до последнего продвигать свою главную звезду и оберегать Джона от встречи с молодыми и голодными до побед Павловичем, Аспиналлом, Алмейдой и другими.

    На неопределенный срок для всех остальных высшая цель — это временный пояс. Может показаться, что такое решение выглядит логичным. Однако победитель противостояния между Аспиналлом и Павловичем не станет следующим претендентом на основной пояс.

    Промоушен попытается максимум выжать из поединка Джонса и Миочича, преподнося их противостояние, как битву двух величайших бойцов в истории. Несмотря на все дисциплинарные проступки и неподобающее поведение для чемпиона за пределами октагона, репутация Джона неоспорима.

    Однако в тяжелом дивизионе уже давно появилась новая сила, и есть несколько бойцов, которые достойны титула не меньше, чем возрастные легенды.

    Павлович, Аспиналл и Алмейда гораздо сильнее Миочича

    Стипе Миочич
    globallookpress.com

    Стипе Миочича много раз называли едва ли не лучшим тяжеловесом в истории UFC. В более молодые годы он и вправду был очень хорош. Стипе зачистил весь дивизион, пройдя таких звездных оппонентов, как Алистар Оверим, Фабрисио Вердум, Марк Хант и многих других.

    Отдельного внимания заслуживает его культовая трилогия с Даниэлем Кормье, из которой он вышел победителем. Также Стипе является одним из двух бойцов, кому удалось остановить самого Фрэнсиса Нганну.

    В январе 2020-го Стипе единогласным решением победил камерунца, однако проиграл ему нокаутом в реванше, спустя 3 года. Миочич потерял титул чемпиона в марте 2021-го, после чего больше не выходил в октагон.

    Завершить карьеру выглядело бы логичным исходом после такого разгромного поражения. Но Миочич явно не намерен уходить на пенсию без солидного гонорара напоследок.

    Удивительно еще и то, что за 2,5 года экс-чемпион практически не потерял позиций в рейтинге. Сейчас он занимает третью строчку в ростере тяжелого дивизиона. Но вряд ли 41-летний Стипе способен что-либо противопоставить молодым конкурентам.

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    • В дивизионе есть несколько бойцов, заслуживающих подраться за титул гораздо больше, нежели возрастной ветеран. Первый из них — Сергей Павлович. Россиянин не так давно установил рекорд, одержав 6 побед кряду нокаутом в первом раунде.

    Не стоит списывать со счетов и британского тяжеловеса Тома Аспиналла. Англичанин является самым быстрым финишером в дивизионе. Ему хватило менее пяти минут, чтобы разобраться с Александром Волковым, Сергеем Спиваком и Марчином Тыбурой.

    Недавно в тяжелом весе появился боец, способный оказать невероятное сопротивление в борьбе самому Джону Джонсу. Жаилтон Алмейда, как и Сергей Павлович, идет в UFC на серии из шести побед кряду.

    Прямо сейчас его называют бразильским Хабибом из-за его невероятного контроля на земле и молниеносных тейкдаунов. Впрочем, любой из этого трио легко побьет нынешнего Миочича.

    Павлович, Аспиналл и Алмейда находятся на пике, в то время как Стипе уже не конкурентоспособен.

    Джонс не джентльмен

    Джон Джонс и Сирил Ган
    globallookpress.com

    Из-за ситуации с Джонсом весь тяжелый дивизион находится в подвешенном состоянии, чего не было уже очень давно. Более правильно было бы лишить Джона звания чемпиона и разыграть пояс между Павловичем и Аспиналлом.

    Через год пояс итак может стать вакантным. Не исключено, что после очного поединка Джонс и Миочич завершат карьеру. Для каждого из них бой друг с другом — это прекрасная возможность заработать перед уходом на пенсию.

    Но если двух ветеранов интересуют только деньги, то зачем задерживать весь дивизион? После того, как Джонс травмировал плечо, у Миочича был вариант подраться за временный титул с Сергеем Павловичем.

    Однако Стипе даже не захотел обсуждать условия поединка и сразу же ответил отказом. Это в очередной раз подтверждает тот факт, что кроме денег Миочича ничего не интересует.

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    • Тоже самое можно сказать и про Джонса. В более молодые годы «Костяной» зачистил весь полутяжелый дивизион. После трехлетней паузы он завоевал второй титул и вошел в историю в качестве двойного чемпиона.

    Ему уже нечего доказывать. Джонса давно считают лучшим бойцом в истории смешанных единоборств и без поединка с Миочичем. Заслужить еще большее уважение «Костяной» мог бы добровольным отказом от титула.

    Подобный джентльменский поступок недавно совершили Иржи Прохазка и Джамал Хилл. Чешский полутяжеловес завоевал титул летом 2022-го, но после боя с Тейшейрой получил травму и решил не задерживать дивизион, сняв с себя полномочия чемпиона.

    Аналогичным образом поступил и Джамал Хилл, побивший того же Гловера в январе этого года. Но Джонс не джентльмен. Он никогда не пойдет на такой шаг и будет до последнего удерживать пояс, заставляя всех остальных дожидаться его завершения карьеры.

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