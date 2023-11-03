5 самых странный увольнений в истории UFC

Тилл, Оверим и другие покинули лучший промоушен планеты при максимально странных обстоятельствах

1. Майк Джексон

Малоизвестный боец Майк Джексон дебютировал в самом сильном промоушене планеты в сентябре 2016 года. Перед приходом в UFC он дрался только в любительских организациях, где одержал 4 победы кряду нокаутом.

Но дебют в промоушене Даны Уайта у Джексона явно не задался. Он уступил уже в первом раунде удушающим приемом Мики Галлу. Следующим соперником Майка в UFC стал звездный рестлер Си Эм Панк.

Один из самых популярных участников WWE также, как и Джексон, пришел в лучшую лигу планеты в 2016 году. Изначально у главы UFC были большие планы на Си Эм Панка. Но уже после его проигрыша в дебюте все тому же Микки Гала стало понятно, что рестлеру просто не место среди лучших бойцов в ММА.

Тем не менее, Дана Уайт решил дать Си Эм Панку второй шанс. Джексон, по мнению руководства лиги, выглядел идеальным вариантом, чтобы реанимировать карьеру звезды WWE в смешанных единоборствах.

Поединок Майка против Си Эм Панка состоялся в июне 2018-го и прошел полностью под диктовку бойца-любителя. Джексон избивал своего соперника на протяжении всех трех раундов и забрал победу единогласным решением.

Глава UFC был крайне разочарован таким исходом. Причем большая часть критики досталась именно победителю противостояния. В итоге Майк Джексон сразу же был уволен из промоушена из-за того, что не стал трамплином для неуклюжего рестлера и помешал сбыться планам Даны Уайта.

2. Крис Сайборг

En Este Día: Nunes vs Cyborg

Крис Сайборг дебютировала в UFC 2016 году. Она одержала 3 победы кряду и стала чемпионкой в недавно созданном промоушеном полулегком весе. Побив таких топов, как Яна Куницкая и Холли Холм, бразильянка довольно быстро превратилась в одну из главных звезд женского ММА.

Невероятная ударная мощь, статус непобежденной и серия нокаутов привели Сайборг к громкому поединку с тогдашней чемпионкой легчайшего дивизиона UFC Амандой Нуньес.

Бой состоялся в декабре 2018-го и закончился для Крис разгромным поражением нокаутом уже в первом раунде. После той неудачи отношение главы лиги к Сайборг резко поменялось.

Поначалу Дана Уайт пообещал бразильянке реванш с Нуньес, но потом начал ее критиковать и высмеивать в медиа. К примеру, на одной из пресс-конференций президент промоушена заявил, что Крис похожа на Вандерлея Силву (экс-боец UFC) в платье.

Странная критика и постоянные насмешки со стороны Уайта явно не устраивали Сайборг. После победы над Фелисией Спенсер бразильянка публично обратилась к руководству с требованием устроить ей обещанный реванш.

В итоге между Крис и главой организации произошел громкий скандал, после которого бывшая чемпионка была уволена из UFC.

3. Алистар Оверим

Алистар Оверим globallookpress.com

Голландский тяжеловес провел в UFC 10 лет, и практически все это время он пребывал в числе сильнейших, занимая высокие позиции в первой десятке рейтинга. В карьере Алистара случались взлеты и падения.

И все же в 2021-м в возрасте 40 лет Оверим являлся пятым номером ростера тяжеловесов. Перед февральским поединком того года с Александром Волковым голландец шел на серии из двух побед кряду.

Однако добыть третью викторию бывшему претенденту на титул было не суждено. Волков финишировал Оверима в середине второго раунда, после чего голландского тяжеловеса уволили из промоушена.

Представители UFC, объясняя свое решение, ссылались на внушительный возраст Алистара. Однако статистика в 2 поражения и 4 победы в последних шести поединках точно не выглядит приговором.

В истории UFC было немало случаев, когда бойцы на пятом десятке лет показывали зрелищные выступления и финишировали более молодых оппонентов. Те же Гловер Тейшейра с Рэнди Кутюром в 42 и 45 лет и вовсе стали чемпионами.

А бывший обладатель титула в тяжелом весе Андрей Орловский в 44 года до сих пор числится в ростере. Есть и ряд других ветеранов, которые также продолжают выступать, причем далеко не всегда успешно. Так что увольнение Оверима, пребывавшего в оптимальной форме, выглядело максимально спорным.

4. Майк Бриден

Майк Бриден globallookpress.com

Американский легковес дебютировал в UFC в 2021 году. Однако начался его путь в самом сильном промоушене планеты крайне неудачно. Бриден проиграл нокаутом Александру Эрнандезу и Терренсу Маккинни, а также уступил по очкам Натану Леви.

Обычно, промоушен увольняет бойцов после трех поражений кряду, но Бриден получил от UFC еще один шанс. 21 октября этого года на турнире в Абу-Даби американский легковес в предварительном карде встретился с Аншулом Джубли.

Первая половина поединка осталась за индийцем, но по истечении экватора Майк воспрял духом и пошел вперед. В третьем раунде он устроил настоящее избиение. Бриден раз за разом наносил удары до головы своего соперника и параллельно играл на публику.

Видя бессилие Джубли, Майк брутально нокаутировал его, одержав первую победу в промоушене. Такой успех однозначно должен был реанимировать карьеру Бридена. Однако уже через неделю по окончании турнира в Абу-Даби появилась новость, о том что американец покинул промоушен.

В ситуации с Майком непонятно следующее: почему не исключили его после трех поражений кряду и зачем тогда дали ему еще один поединок, если все равно собирались уволить?

5. Даррен Тилл

Хорхе Масвидаль vs Даррен Тилл: Вспоминаем бой

Пиковая форма Даррена Тилла пришлась на 2017-2018 года. За этот период англичанин выиграл 4 поединка кряду и получил статус претендента на титул UFC в полусреднем весе.

В сентябре 2018-го он встретился с тогдашним чемпионом Тайроном Вудли, но бесславно проиграл сабмишном во втором раунде. После следующего досрочного поражения от Хорхе Масвидаля Тилл объявил о переходе в средний дивизион.

Одержав очень спорную победу раздельным решением над Келвином Гастелумом, Даррен впоследствии проиграл еще 3 поединка кряду. Последним обидчиком англичанина в декабре прошлого года стал нынешний второй номер рейтинга средневесов Дрикус дю Плесси.

Несмотря на череду проигрышей, Тилл еще входил в топ-15 дивизиона, и увольнять его из промоушена никто не собирался. Однако весной этого года англичанин сам обратился к UFC с просьбой его исключить.

Дана Уайт даже не попытался отговорить бойца от этого решения и просто, пойдя у него на поводу, взял и уволил его.