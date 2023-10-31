5 причин, почему Адесанья не вернет себе пояс в среднем весе

На турнире UFC 293 Исраэль Адесанья проиграл Шону Стрикленду и лишился пояса в среднем весе. Для новозеландца это поражение стало вторым за год

1. Перестал доминировать

Несколько лет назад Адесанья зарекомендовал себя, как яркого и зрелищного кикбоксера с невероятной внушительной мощью. Выступления новозеландца заканчивались либо нокаутом, либо сопровождались кровавой рубкой на протяжении всего отведенного времени.

В 2019-м он устроил бой года с Келвином Гастелумом, а далее в титульных поединках вырубил Роберта Уиттакера и Пауло Косту. Однако закрепившись в качестве чемпиона, Адесанья из зрелищного финишера резко превратился в прагматичного ударника.

Более того, он намеренно отдавал сопернику инициативу и просто удерживал их на дистанции за счет преимущества в габаритах, действуя исключительно на очки. В такой скучное манере прошел реванш с Робертом Уиттакером и бой против Джареда Каннонира.

Даже в ответном поединке против Алекса Перейры новозеландец вновь действовал вторым номером и выиграл только за счет того, что удачно поймал оппонента на ошибке.

Если против Исраэля включить жесткий прессинг, как это сделал Шон Стрикленд, он сразу начинает теряться. Тактика вторым номером исчерпала себя. Однако по-другому Адесанья драться уже не может.

2. Адесанья берет длительную паузу после проигрыша Стрикленду

Шон Стрикленд globallookpress.com

После поражения в сентябрьском поединке от Стрикленда новозеландец заявил о том, что возьмет на некоторое время паузу в карьере. Однако сроки возвращения Адесаньи в октагон удивили многих.

Исраэль планирует вернуться к боям не ранее, чем в 2027 году в 37 лет. В таком возрасте многие уже заканчивают карьеру. В истории UFC были случаи, когда бойцы после 3-4 лет возвращались в клетку и завоевывали пояса.

Такими примерами являются триумф Жоржа Сен-Пьера в среднем весе и недавняя виктория Джона Джонса над Сирилом Ганом в тяжелом дивизионе. Однако оба они уходили из ММА в долгий отпуск на пике своей формы.

Про Адесанью такого точно нельзя сказать, потому что сейчас его физические кондиции оставляют желать лучшего. Плюс ко всему, за 3 года ситуация в дивизионе может сильно измениться.

Ряд бойцов выйдут на свой пик и будут гораздо сильнее Исраэля. Едва ли новозеландец сумеет им что-либо противопоставить после долгого отсутствия в клетке.

3. Исраэль уже далек от своего пика

Алекс Перейра и Исраэль Адесанья globallookpress.com

Исраэль провел в UFC 11 титульных поединков, и опыта ему точно не занимать. Однако уже 2 года форма новозеландского кикбоксера сходит на нет. Ранее Адесанья спокойно выдерживал все 5 раундов и даже не выглядел уставшим.

Но в последнее время в чемпионских отрезках он смотрелся очень блекло. От того же Стрикленда Исраэль и вовсе убегал. А против Ромеро, Каннонира и Веттори он просто сушил концовки, сбавляя темп по максимуму.

Однако ММА не стоит на месте, и каждое новое поколение бойцов лучше предыдущего. Уже сейчас в дивизионе довольно много физически крепких парней, умеющих грамотно раскладывать силы на протяжении всей дистанции.

Таковыми являются Стрикленд, Дю Плесси и Долидзе. Но у Адесаньи хватает выносливости лишь до середины поединка, а далее начинаются большие проблемы. Также стоит отметить и односторонний геймплан, к которому все привыкли.

Банальное удерживание соперника на дистанции и использование лоу-киков перестало работать. Исраэлю не хватает взрыва, грамотной работы по этажам и активности в тайском клинче.

Практически все значимые показатели за последние 2 года у новозеландца сильно ухудшились. Особенно это касается ударной мощи: лишь одна победа в последних семи поединках нокаутом.

4. Потерял стойкость в связи с возрастом

Алекс Перейра vs Исраэль Адесанья 1: Полный бой

Еще 4-5 лет назад потрясти Исраэля Адесанью в стойке не представлялось возможным ни для кого. Новозеландец выдержал невероятное количество попаданий от того же Келвина Гастелума, но ни разу не упал в нокдаун за 5 раундов.

А в битве за пояс в полутяжелом весе Исраэль продемонстрировал невероятную стойкость против тогдашнего чемпиона Яна Блаховича, заметно превосходившего его по габаритам.

Срубить новозеландца не получилось и у крупногабаритного средневеса Пауло Косты. Абсолютно из каждого размена Адесанья выходил победителем и в итоге сам финишировал бразильца во втором раунде.

Впрочем, сейчас от былой стойкости Исраэля мало, что осталось. В конце прошлого года он впервые в своей карьере в ММА уступил досрочно. В пятом раунде Алекс Перейра обрушил на новозеландца град ударов.

Адесанья с трудом устоял на ногах и вот-вот был готов упасть на канвас. В том поединке от прямого нокаута чемпиона спас судья, остановивший встречу. Также Исраэль был на грани от досрочного поражения в последнем бою против Стрикленда.

Уже в первом раунде Шон отправил своего соперника в нокдаун. Однако американцу просто не хватило времени, чтобы финишировать чемпиона, так как до конца отрезка оставалось всего лишь полминуты.

В нынешнее время Адесанья начинает плыть от первого точного попадания, а значит каждый высококлассный ударник способен его удосрочить.

5. Проиграет любому топовому борцу

Исраэль Адесанья против Дерека Брансона globallookpress.com

Борьба никогда не была сильной стороной Адесаньи. Плюс ко всему, многие соперники новозеландца, обладающие неплохой базой БЖЖ, даже не пытались перевести его на землю, а дрались с ним в стойке.

Однако новые восходящие звезды среднего дивизиона воспользуются первой же удобной возможностью для тейкдауна. Причем с каждым годом сильных борцов становится только больше.

Из топ-15 у Адесаньи возникнут серьезные проблемы против Чимаева, Дю Плесси, Аллена и Крейга. Не стоит забывать и про Бо Никала, чемпиона мира по борьбе в полутяжелом весе среди молодежи.

Исраэля в первом поединке переводил на землю даже Алекс Перейра, у которого посредственный уровень грэпплинга. В битвах с базовыми борцами будет гораздо тяжелее.

С учетом пассивного стиля Адесаньи без постоянного футворка бои с его участием будут проходить до первого тейкдауна. Тому же Чимаеву или Дю Плесси хватит одного прохода в ноги, чтобы финишировать новозеландца на земле.