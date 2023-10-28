5 потенциальных соперников в UFC для «Шары Буллета»

21 октября 2023 года на турнире в Абу-Даби «Шара Буллет» дебютировал в UFC. В рамках поединка среднего дивизиона россиянин победил единогласным решением судей Бруно Силву

1. Икрам Алискеров

Алискеров наряду с Шарабутдином Магомедовым зарекомендовал себя, как яркий и зрелищный ударник. Он провел на один поединок в UFC больше, чем его соотечественник.

В мае этого года Икрам нокаутировал в первом раунде Фила Хоуза в дебютном бою. А на октябрьском турнире в Абу-Даби дагестанец одержал вторую победу в самом сильном промоушене планеты, вырубив в стартовом раунде Уорли Алвиса.

Стилистически Икрам выглядит очень удобным соперником для «Шары Буллета». Несмотря на то, что оба бойца родом из Дагестана, борются в своих поединках они не так уж и часто.

Для болельщиков такое противостояние выглядит крайне интригующим и интересным. На двоих у Алискерова и Магомедова 15 побед нокаутом в карьере. Очный поединок для каждого из них является прекрасным шансом заявить о себе и далее получить соперника из топ-15.

2. Михал Олексейчук

Михал Олексейчук globallookpress.com

Поляк выступает в UFC с 2017 года. Однако вырасти в бойца топ-уровня за все это время он так и не сумел. Поначалу Михал числился в ростере полутяжеловесов, но со временем он принял решение спуститься в средний дивизион.

Поединки с участием Олексейчука никогда не бывает скучными. Михал — крайне рисковый боец, готовый на все ради победы. Он постоянно идет вперед с целью финишировать своего соперника.

Впрочем, получается у него это с переменным успехом и за последние 5 поединков на его счету 3 победы и 2 поражения. Олексейчук в последний раз выступал в августе этого года, а по окончании турнира в Абу-Даби он высмеял выступление «Шары Буллета» против Бруно Силвы и бросил ему вызов.

Для россиянина поединок с Олексейчуком выглядят прекрасной возможностью одержать вторую победу в промоушене. Поляк не отличается стабильностью и постоянно чередует победы с поражениями.

От попадания в топ-15 Михал с его невыдающимися ударными навыками и слабой борьбой очень далек. Вариант проведения поединка с польским средневесом Магомедову однозначно стоит рассмотреть.

3. Бо Никал

Bo Nickal | HIGHLIGHTS (2023)

Никал — еще одна восходящая звезда среднего дивизиона UFC. В промоушене Даны Уайта он провел только 2 поединка с не самыми именитыми соперниками, но при этом уже бросает вызовы всем топам и говорит о себе, как о следующем претенденте на титул.

В мае 2023-го в дебютном бою он задушил в первом раунде Джейми Пикетта, а спустя пару месяцев отправил в нокаут Вэла Вудберна за 38 секунд. После двух ярких досрочных побед Бо обрел большую популярность в США.

Поединок с Никалом — идеальная возможность для быстрого продвижения вверх по карьерной лестнице. В случае победы россиянин однозначно обратит на себя внимание со стороны промоушена.

Однако пройти Бо задача не из легких. У американского средневеса опыт выступлений в ММА не такой уж большой. Он провел в смешанных единоборствах только 5 поединков, в каждом из которых вышел победителем.

Стилистически американец сильно отличается от Магомедова, потому как является ярко выраженным борцом. В 2021-м Никал даже пробовал отобраться на летние олимпийские игры от США.

Как раз, после провальной квалификации Бо решил попробовать себя в качестве бойца ММА и не прогадал. Если учесть не самую лучшую защиту Магомедова от тейкдаунов, то драться с Никалом ему будет непросто.

Но и награда в случае успеха будет высокой. Поэтому «Шаре Буллету» стоит рискнуть и согласиться на этот поединок.

4. Кайо Борральо

Кайо Борральо globallookpress.com

Дебют бразильца в UFC состоялся в апреле прошлого года. Промоушен привлек нестандартный стиль Борральо и внушительная статистика в 10 побед и одно поражение в ММА.

Уже в первом бою Кайо оправдал возложенные на него надежды со стороны Даны Уайта. Бразилец победил единогласным решением опытного россиянина Гаджи Омаргаджиева, обладающего внушительными борцовским навыками.

Тот успех со стороны Борральо не был случайным. Далее он выиграл по очкам у двух серьезных борцов Армена Петросяна и Махмуда Мурадова, а также победил сабмишном Михала Олексейчука. Кайо уже зарекомендовал себя в качестве универсального бойца.

Он обладает внушительной базой кикбоксинга и нередко играет на публику, показывая удары в прыжке коленом, вертушки и прочие хай-кики со сменой ног. «Шара Буллет», являющийся выходцем из муай-тай, демонстрировал в клетке не менее зрелищные выступления.

Поединок таких бескомпромиссных ударников точно не может не порадовать болельщиков. В плане зрелищности их бой способен превзойти даже противостояние Исраэля Адесаньи против Алекса Перейры.

5. Хамзат Чимаев

Хамзат Чимаев vs Гилберт Бернс: Вспоминаем бой

За 3 года выступлений в UFC Хамзат Чимаев дорос до статуса претендента на титул в среднем весе. В последнем своем поединке «Борз» победил решением большинства Камару Усмана, чем обеспечил себе бой за пояс против Шона Стрикленда.

Едва ли в ближайшее время нынешнего девятого номера рейтинга в дивизионе до 83,9 кг заинтересует вариант подраться со вчерашним дебютантом. Впрочем, сам Шарабутдин был не против встретиться с Чимаевым уже на UFC 294, когда узнал о травме Паулу Косты.

Дагестанец заявил, что открыт к поединку с Хамзатом в любой момент, и если промоушен захочет устроить этот бой, то он выйдет на него. Вряд ли это случится в начале следующего года.

Однако в случае двух ярких побед Магомедов может попасть в топ-15 среднего дивизиона и претендовать на бой с именитым оппонентом. «Шара Буллет» один из немногих, кто сам проявил интерес к Хамзату.

Многие топы вроде Веттори или Уиттакера отказываются от поединка с «Борзом», не желая рисковать статистикой и местом в рейтинге. Но дагестанец не боится абсолютно никого. Он готов выйти в клетку и показать шоу в битве с Чимаевым.