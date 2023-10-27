Титульник Анкалаева откладывается. Спорное решение в бою с Уокером спутало все карты

Поединок Магомеда Анкалаева и Джонни Уокера на UFC 294 был остановлен в первом раунде. Из-за запрещенного удара россиянина коленом в голову встречу объявили несостоявшейся

В бою Уокера и Анкалаева случилось настоящее безумие

Бой с участием Магомеда Анкалаева и Джонни Уокера на турнире в Абу-Даби считался одним из самых интригующих в полутяжелом дивизионе. Россиянин никому не проигрывал на протяжении десяти поединков кряду.

К этому бою он подходил в статусе второго номера рейтинга с девятью победами и одним ничейным результатом. Уокер хоть и не обладал такой внушительной статистикой, но списывать его со счетов тоже не стоило.

Бразилец — седьмой номер рейтинга. А перед встречей с россиянином он финишировал трех оппонентов кряду. Его необычный стиль и внушительная ударная мощь представляли для Анкалаева серьезную угрозу.

Однако уже самого начала боя россиянин завладел инициативой и плавно поддавливал противника в стойке. Уокер не спешил взвинчивать темп, так как понимал, что Анкалаев в любой момент мог легко перевести его на канвас.

Джонни Уокер globallookpress.com

Впрочем, и в ударной технике Магомед смотрелся не хуже Джонни. В одном из эпизодов от россиянина последовал плотный удар в корпус. Бразилец сделал вид, что потрясен, а после того, как Анкалаев пошел вперед, сразу же выбросил взрывное колено в прыжке, которое так и не достигло цели.

Оказавшись спиной к сетке, бразилец мгновенно был зажат в клинче. Магомед принялся разбивать оппонента и казалось, вот-вот финиширует его. При позиционной борьбе от россиянина последовал удар коленом в голову сопернику, стоящему на трех точках опоры, а это по правилам ММА запрещено.

Бразилец, взяв небольшую паузу, был готов продолжить поединок. Однако решение рефери остановить бой и признать его несостоявшимся повергло в шок местную публику. Только на следующий день выяснилась реальная причина остановки противостояния.

Во время той самой паузы доктор подошел к Джонни и спросил его, в какой он стране. Уокер сказал, что находится в пустыни и именно это стало главной причиной остановки поединка уже в первом раунде.

UFC может перенести бой на декабрь

Magomed Ankalaev | Top Knockouts

Промоушен пока что не планирует искать Уокеру и Анкалаеву новых соперников. Да и сами бойцы хотят завершить начатое. По окончании турнира в Абу-Даби между ними началась настоящая вражда в соцсетях.

Анкалаев считает, что бразилец специально сорвал поединок, чтобы отсрочить поражение. Джонни, в свою очередь, назвал россиянина грязным бойцом готовым на все ради победы:

Джонни Уокер Боец UFC Этот парень любит получать преимущество в своих поединках за счет грязных приемов. Я считаю, что его должны были дисквалифицировать. Ему не хотелось отдавать удобную позицию и поэтому он ударил меня коленом. У Анкалаева за плечами уже 20 боев, но он до сих пор не знает правила смешанных единоборств

Ответ Уокера в Абу-Даби был, действительно, странным. Тем не менее, бразилец хотел продолжить драться дальше и поэтому считать его главным виновником срыва поединка нельзя.

Но такой исход негативно влияет на весь полутяжелый дивизион, так как следующего претендента на титул до сих пор нет. Выход из данной ситуации очень прост: организовать бой между Анкалаевым и Уокером еще раз.

Самая вероятная дата — UFC 296, где в главном событии вечера подерутся за титул в полусреднем весе Леон Эдвардс и Колби Ковингтон. Магомед и Джонни уже предварительно дали свое согласие на декабрь.

В Лас-Вегасе шансов на успех у бразильца уже гораздо больше, нежели на UFC 294. В Абу-Даби у Анкалаева была колоссальная поддержка, чего точно не случится на турнире в США.

Тем не менее, борьба россиянина работает против любого соперника и легкого боя Джонни ожидать не стоит.

Промоушен не хочет продвигать Анкалаева к поясу

Ян Блахович и Магомед Анкалаев globallookpress.com

Чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев высказался в поддержку Магомеда и призвал промоушен сразу объявить россиянина следующим претендентом на титул в полутяжелом весе.

Правда, UFC придерживается совершенно другой позиции. Анкалаев, как чемпион, не интересен организации. Магомед должен был получить пояс еще в декабре прошлого года в поединке с Яном Блаховичем.

Но спорная ничья оставила Анкалаева без заслуженного титула. Вообще, в полутяжелом дивизионе в последнее время происходит много всего непонятного. Это единственная категория в UFC, где за год пояс дважды становился вакантным.

По каким критериям промоушен продвигает к титулу того или иного бойца тоже непонятно. Джамал Хилл, ранее располагавшийся на седьмой строчке рейтинга, внезапно получил шанс стать чемпионом.

Экс-обладатель титула в среднем весе Алекс Перейра уже в ноябре будет драться за вакантный пояс с Иржи Прохазкой после единственной победы в полутяжелом весе раздельным решением над Яном Блаховичем.

При этом статистика у американца и бразильца гораздо хуже, чем у Анкалаева. Дагестанец за 5 лет выступлений в UFC зачистил весь дивизион. После поражения в дебюте от Пола Крейга он катком прошелся по всем топам.

Магомед победил Волкана Оздемира, Никиту Крылова, Иона Куцелабу, Тиаго Сантоса и Энтони Смита. Такой доминации в полутяжелом весе не было со времен Джона Джонса.

Россиянин, как никто другой, заслуживает статус следующего претендента на титул, ведь ни у кого из конкурентов нет такой внушительной серии. Но в очередной раз спортивная составляющая для UFC отходит на второй план.

Победа над Уокером — последний шанс Анкалаева сделать громкое заявление. В случае очередного успеха россиянина у промоушена просто не останется выбора, как объявить Магомеда следующим претендентом.