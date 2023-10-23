Махачев переехал Волкановски в реванше. У Ислама нет соперников в легком весе

Ответный поединок Ислама Махачева против Александра Волкановски состоялся на турнире UFC 294. Бой закончился в первом раунде победой нокаутом со стороны россиянина

Хай-кик Ислама разрушил мечты Волкановски о втором поясе

Фанаты смешанных единоборств ожидали увидеть в ответном поединке Махачева и Волкановски одно из самых конкурентных противостояний в истории легкого дивизиона UFC. Их первый бой состоялся в феврале этого года.

И тогда, в Австралии, Алекс едва не сотворил сенсацию, оказав дагестанцу невероятное сопротивление. Махачев защитил свой титул на турнире в Перте, но к победе решением было очень много вопросов.

Ответная встреча Ислама с Волкановски состоялась уже на UFC 294. Австралиец принял данный поединок на коротком уведомлении, выйдя в клетку вместо травмированного Чарльза Оливейры.

С первых секунд встречи чемпион полулегкого дивизиона выглядел слишком осторожным и аккуратным. Махачев, в свою очередь, также не спешил прессинговать оппонента. У россиянина план на поединок был таким же, как и в прошлый раз: немного зарубиться в стойке и стянуть Алекса вниз.

Александр Волкановски globallookpress.com

Однако перевести на землю австралийца задача не из легких. Ислам стремительно пошел в ноги своего соперника, но Волкановски легко заблокировал эту попытку тейкдауна.

После неудачного прохода россиянин попытался измотать соперника в клинче возле сетки, но и это тоже у него не получилось. Александр удачно отзащищался и сам нанес несколько ударов Махачеву.

Борьба Ислама не принесла никаких дивидендов, зато ударная техника просто шокировала чемпиона полулегкого дивизиона. Когда бойцы продолжили вести поединок в стойке, от россиянина залетел мощнейших хай-кик, который Волкановски не успел заблокировать.

Австралиец упал в нокдаун, после чего от Махачева последовало добивание на земле. Долгожданный реванш Ислама против Алекса продлился чуть более трех минут и закончился яркой победой дагестанца.

Завоевать со второй попытки титул в легком весе у Волкановски не получилось. После такого разгрома Алекс уже заявил о возвращении в полулегкий дивизион.

В реванше с Оливейрой нет смысла

Чарльз Оливейра globallookpress.com

Сразу же по окончании турнира UFC 294 глава промоушена Дана Уайт объявил Чарльза Оливейру следующим соперником Ислама Махачева. Но что бразилец сможет противопоставить чемпиону в ответном поединке?

В их первом бою, проходившем в октябре прошлого года, россиянин был лучше Чарльза абсолютно во всем. Бразилец ничего не показал ни в стойке, ни на земле и закономерно проиграл удушающим приемом во втором раунде.

Плюс ко всему, Оливейра отказывается что-либо менять в своей подготовке, а значит в реванше с Исламом шансов на успех у него практически нет. Чарльз зрелищный боец с прекрасными контратакующими навыками на земле.

Но если речь идет о противостоянии с таким элитным соперником, как Махачев, то проблем у бразильца гораздо больше, чем плюсов. Слабая защита от тейкдаунов была видна даже в его победном поединке против Бенеила Дариуша.

Вдобавок, Оливейра слишком часто падает в нокдауны от не самых сильных попаданий. Его роняли на землю Майкл Чендлер, Джастин Гейджи и тот же Ислам Махачев в октябре прошлого года.

Поэтому в ближайшее время реванш Чарльза с россиянином выглядит не совсем логичным. Все закончится точно также, как и в первом поединке. Да и самому Махачеву гораздо интереснее подраться с Джастином Гейджи.

В 2023 году «Хайлайт» громко заявил о себе, отправив в глухой нокаут Дастина Порье на UFC 292. Гейджи — крайне опасный ударник, который в стойке может навязать конкуренцию, кому угодно.

Но в совокупности всех навыков он тоже проигрывает нынешнему чемпиону. Махачев сочетает в себе хороший кикбоксинг, высокую точность ударов, невероятный контроль на земле, разнообразие приемов в партере и физическую мощь.

У того же Джастина ярко выраженные проблемы в партере. «Хайлайт» представляет опасность для Ислама только из-за взрывных комбинаций в стойке. А вот разница навыков в партере между ним и россиянином просто колоссальная.

Получается, в легком весе у Махачева просто нет конкурентов, которые могли бы отобрать у него титул. Гейджи, Оливейра и Порье бойцы высочайшего класса, но Исламу они не ровня.

Махачев совсем скоро может стать двойным чемпионом

UFC 294: Ислам Махачев — Слова после боя

В категории до 70,3 кг Махачев бесспорный чемпион. Он зачистил весь дивизион, о чем говорят 13 побед кряду. Такой внушительной серии в истории легкого дивизиона не было больше ни у кого, кроме Хабиба Нурмагомедова.

Новый вызов Ислам может найти для себя только в более высоком дивизионе. По габаритам Махачев соответствует полусредневесу, так что в категории до 77,1 кг он точно не затеряется.

В борьбе с ним могут посоперничать только Усман и Рахмонов. Работа в партере принесет россиянину немало побед и в другом дивизионе. Ислам не раз говорил, что хочет войти в историю UFC, как двойной чемпион.

Промоушен готов предоставить ему такую возможность уже в ближайшее время. Глава организации заявил, что не против видеть Ислама в качестве страхующего на грядущем титульном поединке в полусреднем весе между Ковингтоном и Эдвардсом.

При нынешних кондициях Махачев способен победить любого из этой пары. Тот же Ковингтон слишком редко дерется. Вдобавок, «Хаос» гоняет мало веса и по габаритам он не превосходит россиянина.

Защита американца в партере работает только против середняков. В двух боях с тем же Усманом Колби ничего не смог сделать. Эдвардс выглядит для Ислама на данный момент самым трудным соперником.

У него есть ее преимущество в росте и размахе рук на 10 см, и поэтому рубиться с таким парнем в стойке как на ближней, так и на дальней дистанции точно не стоит. Защита от тейкдаунов у Леона неплохая, но неидеальная.

Лучший вариант для Махачева — это перевести «Рокки» вниз в центре клетки. Не исключено, что момент истины для россиянина настанет уже на UFC 296. В последнее время в промоушене срывается слишком много боев, вследствие чего у Ислама появляется возможность побороться за второй титул уже в декабре этого года.