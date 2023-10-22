Яркий нокаут Махачева в реванше с Волкановски, прагматичная победа Чимаева. Обзор карда UFC 294

Результаты боев предварительного карда
1.Бруно Силва в среднем весе уступил единогласным решением Шарабутдину Магомедову
2. Джин Ю Фрей в женском минимальном весе уступила единогласным решением Виктории Дудаковой
3. Натаниэл Вуд в полулегком дивизионе проиграл единогласным решением Мухаммаджону Наимову
4. Аншул Джубли в легком весе потерпел поражение нокаутом в третьем раунде от Майка Бридена
5. Седрик Думас в среднем весе одолел единогласным решением Абу Айзатара
6. Бой Джавида Башарата в легчайшем дивизионе против Виктора Генри был признан несостоявшимся
7. Мохаммад Яхья в легком весе уступил Тревору Пику единогласным решением
8. Тим Эллиот в наилегчайшем весе проиграл сабмишном в третьем раунде Мухаммаду Мокаеву
Бои основного карда
Открывал основной кард турнира в Абу-Даби поединок в легчайшем весе между Саидом Нурмагомедовым и Муином Гафуровым. Боец из Таджикистана сразу же занял центр октагона и начал давить на оппонента.
Он грамотно резал углы, пытаясь зажать Нурмагомедова у сетки. Саид, в свою очередь, постоянно передвигался и отстреливался джебами. После ряда комбинаций в стойке Муин решил перевести данное противостояние в партер.
Но во время тейкдауна боец из Таджикистана угодил в ловушку своего соперника. Саид сразу же накинул гильотину на шею Гафурова и принялся душить его. Захват оказался настолько плотным, что продолжить поединок Муин не сумел.
В итоге россиянин одержал убедительную победу уже в первом раунде и закрыл свое предыдущее поражение от Джонатана Мартинеза. А Гафуров в UFC проигрывает второй бой кряду.
Далее в октагоне встретились Икрам Алискеров и Уорли Алвис, чей бой проходил в рамках средней весовой категории. Бразилец согласился выйти на этот поединок на коротком уведомлении, заменив выбывшего из строя Нассурдина Имавова.
Отсутствие подготовки со стороны Алвиса сразу бросалось в глаза, потому как он во всех аспектах проигрывал Алискерову в стойке. Уорли нанес пару точных джебов, но не более. А россиянин нашел серьезную дыру в обороне оппонента уже в первом раунде.
В одном из эпизодов Алискеров донес до головы соперника летящее колено, после которого Алвис был серьезно потрясен. Бразилец ушел в глухую оборону, а Икрам обрушил на него град ударов.
Спустя несколько мгновений, избиение Уорли закончилось остановкой рефери. Алискеров одержал вторую досрочную победу в первом раунде и потребовал у руководства промоушена поединок с соперником из топ-15.
В полутяжелом весе проходил бой между вторым и седьмым номерами рейтинга Магомедом Анкалаевым и Джонни Уокером. Их встреча началась с аккуратной разведки в стойке.
Однако россиянин довольно быстро захватил инициативу и стал поддавливать Джонни. Магомед неплохо комбинировал, а Уокер некоторое время бездействовал, опасаясь прохода в ноги своего визави.
Тейкдауна от россиянина не случилось, однако он резко сократил дистанцию и зажал противника у сетки. Далее Анкалаев неосторожно ударил Уокера коленом в голову, когда тот стоял на трех точках опоры.
Во время паузы произошла очень странная ситуация. Бразилец был готов драться дальше, однако рефери не позволил ему продолжить поединок. В итоге бой был остановлен уже в первом раунде и признан несостоявшимся.
Чимаев и Махачев порадовали публику в Абу-Даби
В со-главном событии вечера в рамках среднего дивизиона встретились Хамзат Чимаев и Камару Усман. Практически с самого начала поединка «Борз» стал бросаться в ноги своему сопернику.
Он легко стянул бывшего чемпиона полусреднего веса на канвас и пытался удосрочить его. Камару Усман впервые в жизни оказался внизу в партере под столь жестким давлением оппонента.
Хамзат уверенно разбивал «нигерийского кошмара» на земле. Усмана спасало то, что он выключил ногу Чимаева, не позволяя ему занять позицию в фул-маунте. Камару с трудом поднялся на ноги, однако представитель ОАЭ не собирался просто так отпускать его.
«Борз» вышел за спину и забрался сверху на Усмана. Спустя несколько секунд, на шее экс-чемпиона оказался плотный захват. Камару был близок к поражению, но невероятным образом он сумел скинуть с плеч доминирующего оппонента.
Дожив до перерыва, Усман воспрял духом во второй пятиминутке. В ряде моментов он перерабатывал Хамзата в стойке. Но «Борз» размениваться на ближней дистанции с экс-чемпионом явно не планировал.
Во второй половине заключительного отрезка Чимаев снова стянул противника вниз. Проведя остаток пятиминутки на земле, он просто залеживал бывшего чемпиона. В итоге Хамзат одержал победу решением большинства и завоевал статус следующего претендента на титул в среднем дивизионе.
В главном событии вечера в титульном поединке в легком весе встретились Ислам Махачев и Александр Волкановски. Австралиец принял этот бой на коротком уведомлении точно также, как Камару Усман и Уорли Алвис.
Поначалу поединка сложно было отдать кому-либо преимущество. Бойцы пытались зайти с дальней дистанции, но не спешили форсировать события. От Ислама также последовала попытка тейкдауна, которую Алекс с легкостью заблокировал.
Бойцы довольно быстро оказались у сетки. В клинче Волкановски и Махачев поочередно занимали выгодную для себя позицию. После затяжной борьбы в стойке Алекс и Ислам разорвали дистанцию и далее последовало то, чего очень сложно было предсказать до начала встречи.
Россиянин выбросил мощнейших хай-кик, который пришелся прямо в висок Волкановски. Австралиец мгновенно рухнул на канвас, а Ислам с легкостью финишировал его серией локтей на земле.
Махачев поставил точку в их противостоянии и реабилитировался за не самое впечатляющее выступление в первом бою с Алексом в феврале. Ислам провел вторую удачную защиту титула в легком весе и теперь его ждет поединок с Джастином Гейджи или Чарльзом Оливейрой.