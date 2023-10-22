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    Яркий нокаут Махачева в реванше с Волкановски, прагматичная победа Чимаева. Обзор карда UFC 294

    Махачев финишировал Волкановски уже в первом раунде, Чимаев выиграл у Усмана решением большинства

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Мухаммад Мокаев Александр Волкановски Ислам Махачев Чарльз Оливейра Джастин Гейджи Камару Усман Хамзат Чимаев Магомед Анкалаев
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    Ислам Махачев и Александр ВолкановскиЯркий нокаут Махачева в реванше с Волкановски, прагматичная победа Чимаева. Обзор карда UFC 294 «Челси» — «Арсенал»Парад ошибок вратарей. Райя и Санчес закрутили интригу в матче «Челси» — «Арсенал» «Ливерпуль» — «Эвертон» Судьи снова друзья «Ливерпуля». Дубль Салаха сломил игравший вдесятером «Эвертон»
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    Ислам Махачев и Александр Волкановски
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    Ислам Махачев и Александр Волкановски
    21 октября состоялся турнир UFC 294. В главном бою вечера встретились Александр Воклановски и Ислам Махачев

    Результаты боев предварительного карда

    1.Бруно Силва в среднем весе уступил единогласным решением Шарабутдину Магомедову

    2. Джин Ю Фрей в женском минимальном весе уступила единогласным решением Виктории Дудаковой

    3. Натаниэл Вуд в полулегком дивизионе проиграл единогласным решением Мухаммаджону Наимову

    4. Аншул Джубли в легком весе потерпел поражение нокаутом в третьем раунде от Майка Бридена

    5. Седрик Думас в среднем весе одолел единогласным решением Абу Айзатара

    6. Бой Джавида Башарата в легчайшем дивизионе против Виктора Генри был признан несостоявшимся

    7. Мохаммад Яхья в легком весе уступил Тревору Пику единогласным решением

    8. Тим Эллиот в наилегчайшем весе проиграл сабмишном в третьем раунде Мухаммаду Мокаеву

    Лучшие моменты турнира UFC 294: Махачев vs Волкановски 2

    Бои основного карда

    Открывал основной кард турнира в Абу-Даби поединок в легчайшем весе между Саидом Нурмагомедовым и Муином Гафуровым. Боец из Таджикистана сразу же занял центр октагона и начал давить на оппонента.

    Он грамотно резал углы, пытаясь зажать Нурмагомедова у сетки. Саид, в свою очередь, постоянно передвигался и отстреливался джебами. После ряда комбинаций в стойке Муин решил перевести данное противостояние в партер.

    Но во время тейкдауна боец из Таджикистана угодил в ловушку своего соперника. Саид сразу же накинул гильотину на шею Гафурова и принялся душить его. Захват оказался настолько плотным, что продолжить поединок Муин не сумел.

    В итоге россиянин одержал убедительную победу уже в первом раунде и закрыл свое предыдущее поражение от Джонатана Мартинеза. А Гафуров в UFC проигрывает второй бой кряду.

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    • Далее в октагоне встретились Икрам Алискеров и Уорли Алвис, чей бой проходил в рамках средней весовой категории. Бразилец согласился выйти на этот поединок на коротком уведомлении, заменив выбывшего из строя Нассурдина Имавова.

    Отсутствие подготовки со стороны Алвиса сразу бросалось в глаза, потому как он во всех аспектах проигрывал Алискерову в стойке. Уорли нанес пару точных джебов, но не более. А россиянин нашел серьезную дыру в обороне оппонента уже в первом раунде.

    В одном из эпизодов Алискеров донес до головы соперника летящее колено, после которого Алвис был серьезно потрясен. Бразилец ушел в глухую оборону, а Икрам обрушил на него град ударов.

    Спустя несколько мгновений, избиение Уорли закончилось остановкой рефери. Алискеров одержал вторую досрочную победу в первом раунде и потребовал у руководства промоушена поединок с соперником из топ-15.

    Джонни Уокер
    globallookpress.com

    В полутяжелом весе проходил бой между вторым и седьмым номерами рейтинга Магомедом Анкалаевым и Джонни Уокером. Их встреча началась с аккуратной разведки в стойке.

    Однако россиянин довольно быстро захватил инициативу и стал поддавливать Джонни. Магомед неплохо комбинировал, а Уокер некоторое время бездействовал, опасаясь прохода в ноги своего визави.

    Тейкдауна от россиянина не случилось, однако он резко сократил дистанцию и зажал противника у сетки. Далее Анкалаев неосторожно ударил Уокера коленом в голову, когда тот стоял на трех точках опоры.

    Во время паузы произошла очень странная ситуация. Бразилец был готов драться дальше, однако рефери не позволил ему продолжить поединок. В итоге бой был остановлен уже в первом раунде и признан несостоявшимся.

    Чимаев и Махачев порадовали публику в Абу-Даби

    Камару Усман
    globallookpress.com

    В со-главном событии вечера в рамках среднего дивизиона встретились Хамзат Чимаев и Камару Усман. Практически с самого начала поединка «Борз» стал бросаться в ноги своему сопернику.

    Он легко стянул бывшего чемпиона полусреднего веса на канвас и пытался удосрочить его. Камару Усман впервые в жизни оказался внизу в партере под столь жестким давлением оппонента.

    Хамзат уверенно разбивал «нигерийского кошмара» на земле. Усмана спасало то, что он выключил ногу Чимаева, не позволяя ему занять позицию в фул-маунте. Камару с трудом поднялся на ноги, однако представитель ОАЭ не собирался просто так отпускать его.

    «Борз» вышел за спину и забрался сверху на Усмана. Спустя несколько секунд, на шее экс-чемпиона оказался плотный захват. Камару был близок к поражению, но невероятным образом он сумел скинуть с плеч доминирующего оппонента.

    Дожив до перерыва, Усман воспрял духом во второй пятиминутке. В ряде моментов он перерабатывал Хамзата в стойке. Но «Борз» размениваться на ближней дистанции с экс-чемпионом явно не планировал.

    Во второй половине заключительного отрезка Чимаев снова стянул противника вниз. Проведя остаток пятиминутки на земле, он просто залеживал бывшего чемпиона. В итоге Хамзат одержал победу решением большинства и завоевал статус следующего претендента на титул в среднем дивизионе.

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  • 14/10/2023

    • В главном событии вечера в титульном поединке в легком весе встретились Ислам Махачев и Александр Волкановски. Австралиец принял этот бой на коротком уведомлении точно также, как Камару Усман и Уорли Алвис.

    Поначалу поединка сложно было отдать кому-либо преимущество. Бойцы пытались зайти с дальней дистанции, но не спешили форсировать события. От Ислама также последовала попытка тейкдауна, которую Алекс с легкостью заблокировал.

    Бойцы довольно быстро оказались у сетки. В клинче Волкановски и Махачев поочередно занимали выгодную для себя позицию. После затяжной борьбы в стойке Алекс и Ислам разорвали дистанцию и далее последовало то, чего очень сложно было предсказать до начала встречи.

    Россиянин выбросил мощнейших хай-кик, который пришелся прямо в висок Волкановски. Австралиец мгновенно рухнул на канвас, а Ислам с легкостью финишировал его серией локтей на земле.

    Махачев поставил точку в их противостоянии и реабилитировался за не самое впечатляющее выступление в первом бою с Алексом в феврале. Ислам провел вторую удачную защиту титула в легком весе и теперь его ждет поединок с Джастином Гейджи или Чарльзом Оливейрой.

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