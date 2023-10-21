5 бойцов UFC, которым стоит закончить карьеру в 2023 году

Эммет, Фергюсон и другие идут серии из поражений, им нужно задуматься об уходе из ММА

1. Джош Эммет

Прошлый год стал для Эммета одним из лучших в карьере. Американский полулегковес раздельным решением судей одолел, благодаря чему заполучил статус претендента на временный титул.

Продлив свой винстрик до пяти боев, Джош еще и ворвался в топ-5 дивизиона. Однако после внушительной серии начался неминуемый спад, связанный с солидным возрастом для полулегкого дивизиона в 38 лет.

В бою за временный титул Эммет без шансов проиграл Яиру Родригезу. Более молодой мексиканец полностью перерабатывал ветерана в стойке. Одностороннее избиение Родригез закончил во втором раунде, финишировав Джоша треугольником в партере.

После того поражения на пути Эммета встал очередной серьезный соперник — непобежденый грузинский проспект Илия Топурия. 24 июня бойцы встретились в рамках главного события вечера на турнире UFC on ABC 5.

От первой и до последней секунды пятираундового противостоянии Топурия доминировал над своим оппонентом. Джош невероятным образом продержался до судейского решения, но такое выступление в очередной раз доказало, что время американца уже прошло.

Теперь Эммет является трамплином для более молодых и голодных до побед конкурентов по дивизиону. В таком статусе и форме Джошу точно не стоит рассчитывать на очередной шанс подраться за пояс.

38-летнему американцу явно стоит задуматься об уходе на пенсию. Иначе он раз за разом будет проигрывать тем, кто моложе, и серьезно испортит свою статистику.

2. Крис Вайдман

Крис Вайдман globallookpress.com

После жуткого перелома ноги в поединке с Юрайей Холлом в апреле 2021-го возвращение бывшего чемпиона среднего дивизиона в октагон было под вопросом. Но спустя 2 года, Крис все-таки вернулся к боям.

Вайдману дали выступить на номерном карде UFC 292 в поединке с Брэдом Таваресом. После травмы от былой формы Криса практически ничего не осталось. Впрочем, еще до перелома ноги боец резко начал сдавать свои позиции.

На UFC 292 Крис показал довольно конкурентный поединок с середняком дивизиона Таваресом, но проиграл ему решением. Это поражение стало для Вайдмана четвертым за последние 5 боев. Такая удручающая статистика намекает на то, что 39-летний американец полностью исчерпал себя.

Серьезный простой ввиду травмы не мог не сказаться на кондициях бывшего обладателя титула. Ранее Крис считался грозой всего среднего дивизиона, а теперь не может совладать даже с оппонентом далеким от топ-15.

3. Овинс Сент-Прю

Лучшие финиши Овинса Сент Прю

Пик «OSP» пришелся на 2016-й год когда он дрался за титул в полутяжелом весе с Джоном Джонсом. Овинс уступил «Костяному» решением и далее начал показывать нестабильные выступления, чередуя победы с поражениями.

В силу возраста частота проигрышей стала увеличиваться. Сент-Прю быстро покинул топ-15 и слишком часто начал падать в нокауты от ударов соперников. У Овинса 3 поражения и одна победа в последних четырех поединках.

Всем трем своим обидчикам «OSP» проиграл досрочно, а последний из них, Филипп Линс, уничтожил бывшего претендента на титул уже в первом раунде. Положение Сент-Прю в промоушене усугубила USADA.

В сентябре 2023-го в допинг-пробе Овинса был найден метаболит тестостерона, вследствие чего бойца отстранили от выступлений на полгода. В такой ситуации 40-летнему ветерану драться уже не нет смысла.

Сент-Прю, итак, большинству оппонентов проигрывает нокаутами, а после простоя не будет справляться даже с дебютантами лиги.

4. Майкл Кьеза

Майкл Кьеза globallookpress.com

В пиковые годы Кьеза был конкурентоспособным как в легком, так и в полусреднем дивизионе. Падение американца началось в середине 2021-го. В августе того года он уступил удушающим прием уже в первом раунде Висенте Люке.

Далее Кьеза ничего не сумел поделать с непобежденным на тот момент Шоном Брэди. После очередного поражения единогласным решением Майкл выпал из-топ 10 полусредневесов, а в скором времени получил серьезную травму ноги.

На восстановление американцу потребовалось 1,5 года. Его возвращение в клетку состоялось на турнире UFC 291 против сбитого летчика Кевина Холлэнда. Однако Кьеза в клетке был сам не свой.

Только за первую минуту поединка он пропустил полтора десятка ударов, после которых пребывал в состоянии грогги. Избиение Майкла продлилось недолго. В середине стартового раунда Холлэнд стянул соперника вниз и задушил его.

Теперь 35-летний Кьеза идет в UFC на серии из трех поражений кряду, причем последнее из них случилось против крайне нестабильного бойца. Очевидно, дни Майкла в промоушене уже сочтены.

Ввиду последствий серьезной травмы возвращение к былым кондициям просто невозможно.

5. Тони Фергюсон

Бобби Грин vs Тони Фергюсон: Полный бой

Еще 4 года назад «Эль-Кукуй» наводил ужас на весь легкий дивизион. Тони безжалостно вырубал одного соперника за другим и вышел на феноменальную серию из 12-ти выигранных поединков кряду.

Его считали главной угрозой для непобежденного Хабиба Нурмагомедова ввиду невероятных контратакующих навыков на земле. Однако досрочная победа над Дональдом Серроне в июне 2019-го стала последней для Фергюсона в промоушене.

После поражения от Джастина Гейджи у Тони началась новая серия, но на этот раз из проигрышей. Впоследствии Фергюсон уступил Бенеилу Дариушу, Чарльзу Оливейре, Майклу Чендлеру, Нейту Диасу и даже пробитому ветерану Бобби Грину.

От былой формы «Эль-Кукуя»не осталось ничего. Теперь он выглядит слишком медленным и читаемым в стойке. Вдобавок, Тони совершает рискованные тейкдауны, после которых проигрывает позицию в партере.

6 поражений кряду — серьезный намек на то, что пора уходить из ММА. Однако даже после стольких неудач бывший временный чемпион не собирается останавливаться. В декабре ему предстоит подраться против восходящей звезды легкого дивизиона Пэдди Пимблетта.

В случае очередной неудачи «Эль-Кукуй» повторит антирекорд Би Джей Пенна с семью поражениями кряду в промоушене. Заставит ли очередной проигрыш завершить Фергюсона карьеру вопрос очень спорный. Не исключено, что Тони будет драться до тех пор, пока UFC его не уволит.