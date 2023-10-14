5 звезд UFC, проигравших все титульные бои в карьере

Соннен, Фейбер и другие несколько раз за карьеру дрались за пояс, но так и не стали чемпионами UFC

1. Доминик Рейес

Рейес очень ярко ворвался в UFC в 2017 году, финишировав за 29 секунд Йоакима Кристенсена. Впоследствии Доминик продолжил свою феерию и прошел еще пятерых соперников кряду.

На его счету были победы над такими топовыми тяжеловесами, как Волкан Оздемир и Овинс Сент-Прю. Также американец очень легко удосрочил бывшего чемпиона среднего дивизиона Криса Вайдмана.

Серия из шести побед кряду не могла остаться незамеченной со стороны промоушена. В феврале 2020-го Рейесу дали титульный поединок в полутяжелом весе против Джона Джонса. Интерес к противостоянию подогревал тот факт, что Доминик подходил к нему в статусе непобежденного бойца.

В том поединке Рейес доставил Джонсу очень много проблем. Если бы не затяжная борьба от чемпиона в последней пятиминутке, только «Костяной», скорее всего, лишился бы титула. Однако тейкдаун и контроль с его стороны сыграли свою роль.

Джонс одержал трудовую победу судейским решением, но затем взял длительную паузу в карьере и оставил титул вакантным. Рейес получил второй шанс проявить себя и в сентябре 2020-го он разделил клетку с Яном Блаховичем.

Однако в битве с поляком Доминик не продемонстрировал и половины своих возможностей. Ян финишировал Рейеса в конце второго раунда, став новым чемпионом UFC в полутяжелом весе.

Тот бой стал началом конца для Доминика. Далее он потерпел еще 2 досрочных поражения, максимально отдалив себя от третьего титульного боя в карьере.

2. Чед Мендес

Конор МакГрегор vs Чад Мендес: Вспоминаем бой

После двух дебютных побед кряду Чед Мендес в январе 2012 года получил свой первый титульный поединок в карьере в полулегком весе против тогдашнего гегемона Жозе Альдо. Однако бразилец не оставил претенденту ни единого шанса на успех.

В конце стартовой пятиминутки в голову Мендеса прилетело колено, отправившее его в леденящий нокаут. После той неудачи Чеду пришлось начинать в UFC все по новой. Замотивированный Мендес выдал впечатляющую серию из пяти побед кряду.

Его реванш с Альдо состоялся в октябре 2014 года. Чед извлек урок из их первой встречи и уже не шел напролом, как ранее. Однако чемпион на фоне претендента смотрелся гораздо быстрее и вариативнее.

Отчаянные попытки тейкдаунов со стороны Мендеса ни к чему его не привели. Альдо победил в реванше единогласным решением, а Чеду пришлось начинать еще один титульный забег.

После яркого досрочного финиша в бою с Рикардо Ламосом Мендес согласился на поединок за пояс временного чемпиона в полулегком весе против восходящей звезды Конора Макгрегора.

Главной задачей американца было завязать своего соперника на земле, с чем он прекрасно справлялся в первом раунде. Однако Чед быстро выдохся и уже в следующей пятиминутке едва передвигался по октагону.

Макгрегор убийственным ударом с левой отправил противника в нокдаун, а затем добил его канвасе. Таким образом, Мендес проиграл третий титульный поединок в карьере, став трамплином для дерзкого ирландца.

3. Александр Густафссон

Александр Густфассон globallookpress.com

Оформив винстрик из шести боев, Густафссон в сентябре 2013-го удостоился титульного поединка в полутяжелом весе против Джона Джонса. Во многих эпизодах скандинав перерабатывал на руках своего оппонента.

Бокс далеко не самая сильная сторона «Костяного», и поэтому чемпион раз за разом съедал лицом удары шведа. Джон, в свою очередь, отвечал локтями, фирменными стомпами и тейкдаунами.

Это был очень близкий поединок, однако судьи отдали победу именно Джонсу. Вскоре «Костяного» поймали на допинге и отобрали у него пояс. Новым чемпионом в полутяжелом дивизионе стал Даниель Кормье, с которым Густафссон подрался в октябре 2015-го.

Тот бой с участием Александра получился даже более конкурентным, чем против Джонса. Но рефери вновь были не на стороне скандинава и раздельным решением присудили победу «DC».

Далее швед выиграл у Тейшейры и Блаховича, чем заслужил право на реванш с Джонсом, когда тот сумел вернуть себе титул. В ответном поединке Густафссон был сам не свой. Его бокс уже не работал так, как это было в первом бою.

«Костяной» выглядел лучше Густафссона абсолютно во всем и закончил одностороннее избиение претендента нокаутом в третьем раунде. С тех пор Александр больше не одержал ни одной победы в промоушене.

4. Чейл Соннен

Free Fight: Anderson Silva vs Chael Sonnen 1 | UFC 117, 2010

В клетке Соннен всегда казался очень скучным и посредственным бойцом. Чейл был далеко не лучшим ударником и все, что он мог, это просто залеживать своих соперников на земле. Однако умение делать шоу за пределами октагона внезапно превратило его в одну из главных звезд организации.

Одержав 3 победы кряду, в августе 2010 года американец удостоился боя за титул в среднем весе с Андерсоном Сильвой. Соннен выдал очередное унылое зрелище, потому как кроме бесконечных переводов и контроля на земле он больше ничего не показал.

Удивительно, что в тот вечер такая прагматичная тактика работала и едва не принесла ему чемпионство. Чейлу оставалось дотерпеть до финального свистка осталось совсем чуть-чуть, однако в пятом раунде он допустил грубейшую ошибку в партере, позволив «Пауку» выйти на сабмишн.

Реванша с Сильвой пришлось ждать 2 года. Если в первом поединке Соннен за счет своей борьбы выглядел конкурентным, то в ответной встрече уступил чемпиону по всем статьям.

Во втором раунде Андерсон нанес сокрушительное колено в корпус, а далее добил разговорчивого соперника в гранд-энд-паунде. Распрощавшись с мечтой о поясе в среднем весе, Соннен после поражения от «Паука» поднялся в полутяжелый дивизион.

Впрочем, смена категории ни к чему хорошему не привела. В противостоянии с Джоном Джонсом Чейл не продержался ни одного раунда. «Костяной» уничтожил Соннена в его же стихии — в партере.

Джонс легко стянул оппонента вниз, а далее забил его локтями. Очередное поражение и очередная упущенная возможность стать чемпионом UFC.

5. Юрайя Фейбер

Юрайя Фейбер globallookpress.com

Фейбер — единственный боец в истории UFC, проигравший 4 титульных поединка. Его первый бой за пояс состоялся в июле 2011-го против тогдашнего чемпиона легчайшего дивизиона Доминика Круза.

Юрайя хоть и показал достойное выступление, но проиграл единогласным решением. Одержав одну победу над Брайаном Боулзом, промоушен предложил американцу сразиться за пояс временного чемпиона с Ренаном Бараном.

Бескомпромиссная рубка, продолжавшаяся на протяжении пяти раундов, вновь закончилась не в пользу Фейбера. Возможность отомстить Барану за досадное поражение предоставилась в феврале 2014-го.

И в тот вечер Ренан поставил точку в их противостоянии ярким нокаутом в первом раунде. Выиграв 3 из четырех последующих боя, Фейбер вновь завоевал статус претендента и в июне 2016-го вышел на еще один титульный бой в карьере против своего давнего соперника Доминика Круза.

Но и с четвертой попытки завоевать пояс чемпиона в легчайшем весе у Юрайя не вышло. Он потерпел очередное поражение единогласным решением, закрепив за собой репутацию главного неудачника в чемпионских поединках за всю историю UFC.