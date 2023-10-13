Грин уничтожил Доусона за полминуты. 37-летний Бобби теперь в топ-15 легковесов UFC

На турнире UFC Vegas 80 Бобби Грин сенсационно нокаутировал проспекта легкого дивизиона Гранта Доусона. Эта победа подарила «Кингу» место в топ-15 и денежный бой в конце года

Доусон недооценил ударную мощь Грина

Главный бой вечера на турнире UFC Vegas 80 должен был стать очередной легкой прогулкой для восходящей звезды легкого дивизиона Гранта Доусона. 29-летний американец подходил к противостоянию с Бобби Грином серьезным фаворитом.

Ранее он одержал в UFC 8 побед и провел один ничейный бой, не потерпев при этом ни единого поражения. Его доминирующее выступление против Дамира Исмагулова в июле этого года являлось серьезным подспорьем для очередного триумфа.

37-летний Грин, согласившийся выйти против Доусона, никем не воспринимался всерьез. Свой пик «Кинг» прошел уже 9 лет назад и в последнее время он справлялся разве что с такими же ветеранами вроде Тони Фергюсона или середняками, не претендующих на попадание в рейтинг.

Однако 8 октября стало по-настоящему звездным днем для Бобби. Ветеран начал работать первым номером и уже в самом начале встречи левым джебом уронил Гранта на канвас.

Обескураженный Доусон рухнул лицом вниз, после чего «Кинг» нанес по лежащему сопернику еще несколько ударов. Судья был вынужден остановить поединок на 33-й секунде.

Грант Доусон globallookpress.com

Доусон потерпел свое первое поражение в UFC от самого неочевидного оппонента. Бобби, в свою очередь, сотворил одну из главных сенсаций 2023 года. Он наглухо вырубил десятого номера рейтинга, благодаря чему по окончании турнира в впервые за несколько лет вернулся в топ-15 легковесов.

Теперь «Кинг»13-й номер ростера одного из самых жестких и конкурентных дивизионов промоушена. Эта победа стала для Грина настоящим трамплином, ведь теперь ему открыта дорога к финансово выгодным поединкам.

Причем следующий выход в октагон со стороны Бобби может состояться уже очень скоро. После победы над Доусоном ветеран заявил, что хочет быть одним из самых активных бойцов промоушена.

Он вызвался выступить на заключительном номерном карде 2023 года в Лас-Вегасе, где за титул в полусреднем весе подерутся Ковингтон и Эдвардс.

«Кинг» готов выйти против любого бойца за хороший гонорар

Бобби Грин globallookpress.com

На протяжении всей своей карьеры Бобби никогда не отличался стабильностью. Его пик пришелся на 2013-й и середину 2014 года. Тогда он очень стремительно ворвался в UFC, одержав 4 победы кряду.

Поначалу «Кинг» застолбил за собой статус теневой угрозы для всего легкого дивизиона. Однако последующие 3 поражения кряду от Эдсона Барбозы, Дастина Порье и Рашида Магомедова намекнули на то, что Бобби боец не топ-уровня.

Со временем Грин покинул число рейтинговых легковесов и больше не попадал туда. На протяжении нескольких лет он чередовал победы с поражениями и лишь изредка выдавал яркие бои, за которые получал бонусы.

Типичный середняк с хорошей защитой от тейкдаунов — вот, как американец зарекомендовал себя в UFC. Отличительная черта Бобби от ряда других бойцов заключается в том, что он никогда не был зациклен на своих позициях в рейтинге.

Грин готов драться с любым соперником в любое время. Главное, чтобы ему за это достаточно заплатили. Желание заработать как можно больше денег приводило «Кинга» к нескольким боям на коротком уведомлении.

Одним из таких является его противостояние с нынешним чемпионом Исламом Махачевым в феврале прошлого года. Россиянину назначили поединок против Дариуша, но Бенеил из-за травмы снялся с турнира за 6 дней до его начала.

Грин, недолго думая, согласился спасти главное событие вечера, вызвавшись добровольцем. Что-либо показать в том бою у него не получилось, и в итоге Махачев нокаутировал американца уже в первом раунде.

Едва ли Бобби был расстроен, ведь он получил за тот поединок гонорар около 200 тысяч долларов. Финансовая составляющая является главной мотивацией «Кинга». А желание заработать за 2023 год один миллион долларов заставляет ветерана выходить в клетку четвертый раз за год.

Глава промоушена Дана Уайт не против устроить ему еще один поединок. Причем на UFC 296 соперник у Грина вновь будет из числа рейтинговых легковесов.

В такой форме Бобби может попасть в топ-10

0:00 / 2:26 UFC Вегас 80: Бобби Грин — Слова после боя

Уже сейчас у Бобби есть несколько потенциальных соперников на декабрь. Одним из них является 12-й номер рейтинга легковесов Ренато Мойкано. Однако поединок против Дэна Хукера, располагающегося на девятой позиции в ростере, еще более вероятен.

Новозеландец ранее говорил, что не против выступить в декабре, поэтому бой с Грином для него идеальный вариант. Дэн моложе «Кинга» на 4 года, но как и Бобби, он уже давно прошел свой пик.

Из последних выступлений Хукера можно отметить разве что недавний поединок против Джэлина Тернера, где была добыта победа раздельным решением судей. До этого новозеландец бесславно проиграл Махачеву, Чендлеру и Порье.

Более того, его нокаутировал в первом раунде даже полулегковес Арнольд Аллен. Хукер — самый удобный оппонент для Грина, чтобы попытаться продвинуться вверх по карьерной лестнице.

Другие представители первой десятки рейтинга показывают более стабильные выступления и обладают внушительной нокаутирующей мощью. Но у Дэна слишком много слабых мест как в стойке, так и в партере.

Поэтому пройти такого соперника у Грина шансов даже больше, чем было в последнем бою. Еще недавно Бобби никто не воспринимал всерьез, но теперь он сумел обратить на себя внимание.

Хукеру стоит максимально серьезно отнестись к поединку с ветераном, иначе его ждет тоже самое, что и Доусона. Теперь Грина точно нельзя назвать легким соперником.

После успеха в боях с Фергюсоном и Грантом «Кинга» уже можно считать одним из главных открытий UFC в 2023 году.