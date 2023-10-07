5 причин, почему Ковингтон отберет пояс у Эдвардса

17 декабря Колби Ковингтон и Леон Эдвардс подерутся за пояс в дивизионе до 77,1 кг. Для Колби это будет третий титульный поединок в карьере.

1. Безынициативность Эдвардса

В последнее время тактика Леона Эдвардса заключается в том, чтобы отдать инициативу своему сопернику и работать вторым номером в стиле контрпанчера. В подобной манере «Рокки» провел 2 предыдущих поединка против Камару Усмана.

Леон опасается стремительных проходов в ноги со стороны соперников центре октагона, и поэтому ему приходится держаться спиной ближе к сетке. У «Рокки» неплохо получается ловить оппонента на противоходе.

Однако от чемпиона, прежде всего, ждут активности, которой Эдвардсу явно не хватает. Ковингтон также, как и Камару Усман, будет давить на англичанина на протяжении всей встречи.

За счет прессинга и большого количества атак «Хаос» наберет достаточное количество очков для победы решением. Англичанин вряд ли что-то станет менять в своей тактике.

Против Ковингтона он будет действовать в похожем стиле, а значит, очень сильно рискует проиграть по очкам.

2. У «Рокки» есть проблемы в партере

Леон Эдвардс globallookpress.com

С годами Леон неплохо подтянул свои навыки в партере. За 8 лет выступлений в UFC у него нет ни единого поражения сабмишном. Он сумел остановить натиск таких серьезных грэпплеров, как Рафаэль Дос Аньос, Альберт Туменов и Гуннар Нельсон.

Но с борцами экстра-класса вроде Усмана у Эдвардса сразу же начинают появляться проблемы. «Нигерийский кошмар» легко переводил Леона на землю как в первом, так и во втором их поединке.

Проблемы с тейкдаунами у Камару возникли лишь в последнем бою на UFC 286. Но даже тогда англичанин позволил своему сопернику дважды стянуть себя на канвас. Это говорит о том, что защита «Рокки» в партере далеко не на высшем уровне.

Ковингтон на земле чувствует себя не менее комфортно, чем Усман. А в плане разнообразия он даже превосходит бывшего чемпиона. Когда Колби переводит своего соперника вниз, то он сразу же пытается провести прием абсолютно из любого положения.

Эдвардс разоблачил прямолинейный стиль Усмана, который просто забивает своих соперников в гранд-энд-паунде. Но готов ли «Рокки» к нестандартной борьбе Колби — большой вопрос.

От Ковингтона можно ожидать все, что угодно. Поэтому вероятность его победы болевым или удушающим приемом довольно высока.

3. Кардио Колби лучше, чем у Леона

Колби Ковингтон (справа) globallookpress.com

Тренерский штаб Эдвардса не раз отмечал, что у их бойца есть некоторые проблемы с выносливостью. Первые 3 раунда «Рокки» проводит довольно неплохо. Но вот в чемпионских отрезках англичанин начинает замедляться и проседать функционально.

Наглядным примером является его поединок против ветерана Нейта Диаса. Тогда Эдвардс уверенно разбивал своего соперника на протяжении 20-ти минут. Однако после пропущенной серии в пятом отрезке «Рокки» поплыл и оставшуюся часть времени просто убегал от Диаса по октагону.

В концовке Эдвардс выживал, чтобы не упасть в нокаут. Леон с трудом устоял на ногах и добыл победу единогласным решением. А вот Колби способен поддерживать высокий темп от начала и до конца поединка.

Он всегда демонстрирует в клетке эталонную физподготовку. И даже в противостоянии с физически крепким Усманом «Хаос» постоянно проявлял активность в стойке и напрягал тогдашнего чемпиона своими джебами.

Тоже самое было и в его последнем поединке против Хорхе Масвидаля. Ковингтон избивал соперника на протяжении всех 25-ти минут и по окончании встречи не выглядел уставшим.

Колби — настоящая кардио-машина. Ввиду своей невероятной выносливости он способен переработать абсолютно любого противника.

4. Эдвардс не обладает нокаутирующим ударом

Несмотря на культовый нокаут в поединке с Усманом летом прошлого года, Эдвардса нельзя назвать выдающимся панчером. Помимо того хай-кика «Рокки» за 14 поединков в UFC лишь дважды финишировал соперников в стойке.

Чаще всего Эдвардс ввиду своего экономного и прагматичного стиля работает на очки. Он привык контролировать соперника джебом и плавно разбивать его на дистанции. Колби в отличие от нынешнего чемпиона всегда готов зарубиться.

Причем в такой стихии «Хаос» чувствует себя очень комфортно. У него быстрые руки, и за счет скорости он способен перебоксировать многих, включая того же Эдвардса. Ковингтон, даже если пропускает плотные удары, то быстро восстанавливается и снова идет вперед.

Единственный вариант остановить такого соперника — отправить его в глухой нокаут. Однако за 9 лет выступлений в UFC это удалось сделать только Камару Усману в их первом поединке.

Если Эдвардс снова не попадет хай-киком, то он будет избит Колби в титульном поединке, потому как удар у американца гораздо жестче.

5. Ковингтон будет очень мотивирован

Камару Усман vs Колби Ковингтон: Вспоминаем бой

Леон Эдвардс уже добился высшей цели в промоушене, став чемпионом в полусреднем весе. Более того, он провел успешную защиту пояса против бывшего доминирующего обладателя титула.

После такого многие бойцы часто перегорают и теряют интерес к поединкам. Наглядным тому примером является Конор Макгрегор, который после завоевания второго пояса перестал воспринимать ММА всерьез.

Такая же участь может ожидать Эдвардса и любого другого потенциального обладателя титула. Однако Ковингтон еще не вписал свое имя в историю UFC. Ранее «Хаос» потерпел уже 2 поражения в чемпионских поединках.

Сейчас ему 35 лет и возможно, для него это последний шанс завоевать долгожданный пояс. Поэтому к третьему титульному поединку в карьере Ковингтон подойдет сверх мотивированным и максимально подготовленным.

Плюс ко всему, турнир UFC 296 пройдет в США, в Лас-Вегасе, где у Колби будет невероятная поддержка. «Хаос» просто задавит оппонента прессингом и не позволит ему на своей территории раскрыть сильные стороны.