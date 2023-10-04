Титульный бой Нурмагомедова и Примуса, возвращение Сайборг. Анонс карда Bellator 300

8 октября состоится турнир Bellator 300. В главном событии вечера встретятся Усман Нурмагомедов и Брент Примус

Бои предварительного карда

1. Джош Хукит в тяжелом весе встретится со Спенсером Смитом

2. Илара Джоанн и Джена Бишоп подерутся в женском наилегчайшем весе

3. Ромеро Коттон сразится с Грантом Нилом в среднем весе

4. Мухамед Берхамов подерется с Херманом Террадо в промежуточном весе до 79,4 кг

5. Довлетджан Ягшимурадов в полутяжелом дивизионе встретится с Мацеем Ружаньски

6. Дэвион Франклин в тяжелом дивизионе подерется со Слимом Трабелси

7. Генри Корралес и Каи Камака проведут бой в полулегком весе

8. Серджио Коссио встретится в легком дивизионе с Джесси Робертсом

9. Лиа Маккорт в женском легчайшем весе подерется с Сарой Макманн

10. Бобби Серонио в легчайшем дивизионе встретится с Альберто Гарсией

11. Брайс Мередит в легчайшем весе сразится с Мигелем Пимбертом

12. Дмитрий Грицаенко в промежуточном весе до 72,6 кг встретится с Джастином Монтальво

13. Лоррани Сантос в женском легчайшем дивизионе подерется с Джеки Кэтэлин

Bellator 300 will feature 4 TITLE FIGHTS | Feat. Nurmagomedov, Cyborg, Bader and Carmouche

Бои основного карда

Открывает основной кард турнира титульный поединок в женском наилегчайшем весе с участием Лиз Кармуш и Илимой-Лей Макфарлейн. Девушки к этому поединку подходят в разной форме.

Кармуш — доминирующая чемпионка, которая в Bellator не проиграла еще ни одного поединка. К очередной защите титула она подошла на серии из шести побед. Несмотря на возраст в 39 лет, Лиз продолжает демонстрировать в клетке яркие и зрелищные выступления.

В пяти из шести предыдущих поединках она выигрывала досрочно. Последнее поражение Кармуш случилось еще в октябре 2019-го, когда она выступала в UFC. Тогда Лиз не смогла справиться с Валентиной Шевченко, уступив ей решением.

А вот ее соперница Макфарлейн не отличается такой же стабильностью. У нее 2 победы и 2 поражения в последних четырех боях. Илима-Лей моложе нынешней чемпионки на 6 лет.

Но едва ли это даст ей преимущество в клетке. В плане опыта между претендентом и чемпионом огромная разница. Макфарлейн в предстоящем поединке будет крайне тяжело, ведь Кармуш превосходит ее практически во всем.

Райан Бейдер globallookpress.com

Еще один титульный поединок в расписании основного карда — противостояние двух тяжеловесов Райана Бейдера и Линтона Вассела. Ранее американский боец защитил титул 4 раза. Бейдер зачистил практический весь тяжелый дивизион.

Он дважды нокаутировал Федора Емельяненко, а также оказался сильнее Валентина Молдавского, Чейка Конго и Лиото Мачиды. С Васселом, который подошел к чемпионскому поединку на серии из пяти побед, Райан ранее не встречался.

Однако выявить победителя на Bellator 300 также не удастся. Линтон сообщил о проблемах со здоровьем и за несколько дней до начала боя снялся с турнира. Глава промоушена Скотт Кокер сообщил, что попытается найти замену для Бейдера.

Самый логичный вариант — это устроить реванш между Райаном и Вадимом Немковым. Но россиянин не из тех, кто привык выходить на свои бои на коротком уведомлении.

Последняя попытка спасти титульник — это предложить подраться Стиву Моури или Гокхану Сарикаму, третьему и четвертому номерам рейтинга. В противном случае, пятая защита Райана Бейдера тяжелом весе откладывается на неопределенный срок.

Сайборг и Нурмагомедов не намерены терять пояса

Крис Сайборг globallookpress.com

В со-главном событии вечера в женском легчайшем весе Крис Сайборг будет защищать титул в бою с Кэт Зингано. Бразильянка идет на серии из шести побед, а в последний раз она проигрывала еще в декабре 2018, когда дралась за титул в UFC с Амандой Нунес.

Перейдя в Bellator, она легко завоевала пояс в легчайшем весе и далее провела 4 успешные защиты. Последняя из них состоялась в апреле прошлого года против Арлин Бленкоу. Пожалуй, то был самый трудный бой для Сайборг в Bellator, ведь он продлился все 5 раундов.

После успеха против Бленкоу бразильянка решила взять паузу от выступлений в ММА на полтора года. Однако за это время она успела провести 2 поединка в профессиональном боксе и в обоих одержала победу.

Зингано, как и Сайборг, тоже еще никому не проигрывала в Bellator. Ее последнее поражение было в UFC от Меган Андерсон почти 5 лет назад. Далее она дебютировала в Bellator и прошла четырех соперниц на пути к поединку за пояс.

Правда, в отличие от Крис американка чаще всего выигрывала решением. В плане ударной техники и мощи Зингано явно уступает Сайборг. Не исключено, что претендентка будет искать свой шанс на земле в надежде выиграть поединок сабмишном.

В главном событии вечера в легком весе встретятся Усман Нурмагомедов и Брент Примус. Для российского бойца это будет вторая защита в качестве чемпиона. Усман завоевал пояс в ноябре прошлого года, одолев единогласным решением судей Патрике Фрейре.

Далее Нурмагомедов успел подраться с Бенсоном Хендерсоном и сумел одержать над ним победу удушающим приемом уже в первом раунде. Усман плавно подбирается к своему пику.

Пока что 25-летний россиянин не потерпел в своей карьере ни единого поражения. Уже сейчас он выглядит бойцом без слабых мест, чего точно нельзя сказать про Примуса.

Американец является четвертым номером рейтинга, при этом демонстрирует очень нестабильные выступления. На его счету 2 победы и 2 поражения в четырех предыдущих поединках.

Обе неудачи случились в противостояниях с российскими бойцами Исламом Мамедовым и Александром Шаблием. Последнему из них Примус и вовсе проиграл нокаутом. Глядя на предыдущие выступления американца, можно сказать, что он уже далек от своей пиковой формы.

В нынешнем состоянии Брент точно не конкурент для Нурмагомедова. Россиянин, обладающий внушительной борцовской базой, имеет отличный шанс удосрочить еще одного соперника.