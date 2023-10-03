Доусон сразится с Грином, Куцелаба подерется с Линсом. Анонс карда UFC Vegas 80

7 октября состоится турнир UFC Vegas 80. В главном событии вечера встретятся Грант Доусон и Бобби Грин

Бои предварительного карда

1. Монтана Де Ла Роса в женском наилегчайшем весе встретится с Джейджей Олдрич

2. Нейт Манесс в наилегчайшем весе подерется с Матеусом Мендонкой

3. Канако Мурата в женском минимальном дивизионе сразится с Ванессой Демопулус

4. Джонни Муньоз в легчайшем весе встретится с Аори Кюиленгом

5. Каролина Ковалькевич в женском минимальном весе подерется с Дианой Белбитой

UFC Vegas 80: Dawson vs Green — October 7 | Fight Promo

Бои основного карда

Основной кард турнира открывает поединок в полулегком весе между Биллом Алджео и Александром Эрнандезом. К очному противостоянию бойцы подходят после побед в предыдущих встречах.

Билл в апреле этого года одолел удушающим приемом Тиджея Брауна во втором раунде. Эрнандез в феврале победил единогласным решением судей именитого ветерана Джима Миллера.

Для Александра то был последний поединок в легком весе. После не самого выдающегося отрезка в карьере из трех побед и трех поражений он решил спуститься на категорию ниже и попробовать себя в полулегком дивизионе.

Впрочем, его грядущий оппонент Алджео также не отличается стабильностью. У Билла статистика чуть лучше: 3 победы и 2 проигрыша в последних пяти боях. Выделить фаворита в их очном противостоянии довольно сложно. Это будет конкурентный поединок, который может дойти до решения судей.

Далее пройдет бой в полутяжелом весе с участием Филипа Линса и Иона Куцелабы. Бразилец начал свой путь в промоушене с двух неудач кряду в тяжелом дивизионе. Однако далее Линс спустился в категорию до 93 кг и одержал 3 победы.

Последним, кого побил Филип, стал российский боец Максим Гришин, которого он одолел единогласным решением. Куцелаба не так давно шел на серии из трех поражений.

Пребывание молдаванина в UFC стояло под угрозой, однако он сумел отсрочить свое увольнение, нокаутировав в первом раунде Тэннера Босера. Молдаванин обладает довольно тяжелым ударом, но в плане мощи Линс ему точно не уступит.

И Куцелаба, и Линс гораздо комфортнее чувствуют себя в стойке. Эти парни могут зарубиться друг с другом уже на первых секундах встречи и подарить публике быстрый нокаут, ведь на двоих у них за карьеру 15 досрочных побед в стартовой пятиминутке.

Дрю Добер globallookpress.com

Очередной поединок основного карда пройдет в легком весе между Дрю Добером и Рики Гленном. Оба бойца в последних встречах потерпели сокрушительные поражения нокаутом уже в первом раунде.

Гленн в апреле этого года попал под тяжелую руку Кристоса Гиагоса. А Добер стал легкой мишенью для Мэта Фреволы. Та неудача сказала свое слово на дальнейшей карьере Дрю, который после поражения выпал из топ-15 легковесов.

Чтобы вернуть былые позиции, ему нужна яркая победа. Поэтому от Добера в грядущем поединке стоит ожидать постоянного прессинга, ярких разменов в стойке и работы первым номером.

В плане опыта он явно превосходит своего очередного оппонента. Да и в большинстве случаях в своей карьере Добер выходил победителем из противостояний с середняками.

Следующими в октагон выйдут 2 полусредневеса Алекс Мороно и Хоакин Бакли. Это будет очередное противостояние ярко выраженных ударников. Алекс — представитель тхэквондо, однако за последнее время он неплохо подтянул борцовскую базу.

Наглядным тому примером является его последняя победа сабмишном во втором раунде над Тимом Минсом. Причем к очередному бою Мороно подходит в хорошей форме. У него 5 побед и одно поражение в предыдущих шести встречах.

Если бы ни проигрыш Сантьяго Понзиниббио в предпоследнем поединке, то Алекс уже сейчас входил бы в топ-15 полусредневесов. А вот для Бакли это будет только второй бой в дивизионе до 77,1 кг.

Ранее Хоакин выступал в среднем весе, но после двух поражений от Криса Кертиса и Нассурдина Имавова решил спуститься на категорию ниже. Дебют в полусреднем дивизионе получился довольно удачным.

Бакли нокаутировал во втором раунде Андре Фильо, и теперь готов сразиться с более сильным соперником. Причем шансы на очередной успех у него довольно неплохие. Атлетизм и физическая мощь являются главными ключами Бакли ко второй победе кряду.

Пайфер и Доусон устроят в клетке настоящий декласс

Грант Доусон globallookpress.com

В рамках со-главного события вечера в среднем весе встретятся Джозеф Пайфер и Абдул Альхассан. Американский боец провел в UFC только 2 поединка. В своем дебюте он в первом раунде нокаутировал Алена Медовски, а затем удосрочил Джеральда Мершарта.

Джозефа можно считать универсальным бойцом. Помимо хороших навыков в стойке он обладает внушительной борцовской базой. Параллельно с UFC Пайфер продолжает выступать на турнирах по грэпплингу, где за последний год одержал 2 победы в двух поединках.

Его соперник Абдул Альхассан и близко не может похвастаться подобной статистикой. У африканского ветерана 4 поражения и 2 победы в последних шести встречах. Абдул в свои 38 лет стал бойцом одного раунда.

Если он не финиширует своего соперника в стартовой пятиминутке, то далее выдыхается и становится легкой мишенью. Для Пайфера самое главное пережить стартовый натиск.

Уже начиная со второго раунда, более молодой американец имеет все шансы удосрочить оппонента из Ганы, так как Альхассан в нынешней форме не выглядит бойцом, способным одолеть восходящую звезду среднего дивизиона.

В главном событии вечера в легком весе встретятся Грант Доусон, десятый номер рейтинга, и 36-летний ветеран Бобби Грин, находящийся за пределами топ-15. Бойцы сильно отличаются друг от друга стилистически.

Доусон — базовый борец с невероятным контролем на земле. В UFC на его счету 8 побед и одна ничья. В предыдущем поединке Грант на протяжении всех трех раундов доминировал над Дамиром Исмагуловым.

Грин в конце июля на турнире UFC 291 победил удушающим приемом Тони Фергюсона. Для Бобби это уже не впервые в карьере выходить на следующий поединок на коротком уведомлении.

Встреча с Грантом для него является очередной возможностью заработать и теоретическим шансом забраться в топ-15. Бобби опытный боец с неплохими боксерскими навыками.

Но в противостояниях с сильными борцами ему в последнее время часто не везет. Однако стоит отметить невероятную стойкость Грина — за 10 лет выступлений в UFC он еще никому не проигрывал сабмишном.

Впрочем, даже несмотря на неплохую защиту в партере, в поединке с Доусоном ему будет крайне тяжело. Возможно, Грину удастся продержаться все 3 раунда, но победить Гранта навыков точно не хватит.