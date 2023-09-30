5 рейтинговых бойцов UFC, не соответствующих уровню топ-15

Брансон, Феррейра и другие вопреки всему занимали высокие позиции в рейтингах, хотя являются крайне посредственными бойцами

1. Диего Феррейра

Летом этого года Диего Феррейра неожиданно забрался на 15-ю позицию в рейтинге легкого дивизиона. Однако статистика его последних поединков точно не соответствует бойцу, располагающегося в ростере.

В последнем поединке Феррейра нокаутировал Майкла Джонсона, но до этого шел на серии из трех поражений кряду. Он проиграл Матеушу Гамроту и Бенеилу Дариушу — двум бойцам из первой десятки рейтинга.

А также уступил вечно подающему надежды Грегору Гиллеспи. Глядя на такие результаты, сложно понять почему, именно Диего удостоился попадания в топ-15. Есть более достойные кандидаты, заслуживающие место в рейтинге.

К примеру, во Франции появился перспективный боец Бенуа Сен-Дини, идущий на серии из четырех побед кряду. У распиаренного Пэдди Пимблетта тоже 4 победы кряду в легком весе.

Но отдавать 15-ю строчку в рейтинге возрастному бойцу, который за 2 года победил лишь еще более пробитого ветерана Майкла Джонсона, со стороны UFC очень нелогично.

2. Майкл Кьеза

UFC 265 | Michael Chiesa v Vicente Luque

В более молодые годы Майкл Кьеза удачно конкурировал как в легком, так и в полусреднем дивизионах. Он побеждал сильнейших бойцов ростера и заслуживал место в топ-15. Однако в свои 35 Кьеза сильно сдал.

Его последняя победа в UFC была еще в начале 2021 года над Нилом Мэгни. Тогда Майкл был в топ-10 полусредневесов, и его даже всерьез начали рассматривать, как одного из потенциальных претендентов на титул.

Но далее случился необъяснимый спад. Кьеза разгромно проиграл Висенте Люке удушающим приемом в приемом раунде. Далее американец уступил по очкам Шону Брэди, после чего получил травму и выбыл на 2 года.

Он вернулся в клетку лишь в июле этого 2023-го на турнире UFC 291. После двухлетнего простоя Майкл вновь потерпел неудачу. На этот раз его в первом раунде задушил уже Кевин Холлэнд.

Несмотря на 3 поражения кряду, американец продолжает числиться в рейтинге полусредневесов, занимая 15-ю строчку. Впрочем, еще одна неудача окончательно выбросит Майкла из рейтинга, ведь в нынешней форме он не конкурентоспособен даже в противостояниях с середняками.

3. Александр Романов

Александр Романов globallookpress.com

Александр Романов пришел в UFC в качестве непобежденного бойца. Молдавский тяжеловес в самом сильном промоушене планета сходу одержал 5 побед кряду и ворвался в топ-15 в 2022 году.

Казалось, что после такого начала он однозначно заслуживает повышения в классе. Но если взглянуть на уровень его оппозиции, то не все так однозначно. Романов побил четырех бойцов, которые являются одними из самых слабых представителей тяжеловесов.

Причем тех же Вандеры, Эспино и Мартинеса и вовсе уволили из промоушена за отсутствие результатов. Самый трудный соперник на том отрезке — бразильский ветеран Маркос де Лима. Но вот проверку на прочность с более серьезными оппонентами Романов не прошел.

Он проиграл решением большинства Марчину Тыбуре, а затем упал в нокаут в первом раунде от Александра Волкова. После двух поражений кряду Романов закрепился на 13-й позиции в рейтинге тяжеловесов.

Далее молдаванин с трудом побил еще одного ветерана Благоя Иванова, что в очередной раз подтверждает факт неконкурентоспособности Александра против топовых соперников. Кажется, боссы UFC поторопились с продвижением Романова в рейтинге.

4. Мишель Уотерсон

Мишель Уотерсон является 14-м номером рейтинга женского минимального дивизиона. Однако с нынешней статистикой она не соответствует не то, что своей текущей позиции, а уровню UFC в целом.

Резкий спад американки начался с осени 2019 года. За 7 последних поединков у нее лишь одна победа и 6 поражений. Уровень оппозиции у Уотерсон был очень серьезный: Йоанна Енджейчик, Аманда Лемос, Карла Эспарза.

Однако в октагоне Уотерсон не показывает практически ничего. Не так давно она уступила восходящей звезде Луане Перейре, а в последнем поединке разгромно проиграл нокаутом в реванше Марине Родригес.

В 37-летнем возрасте Уотерсон уже крайне тяжело выдерживать столь высокий темп. Ей пора не просто уходить из UFC, а завершать карьеру. Однако финансовая мотивация заставляет Мишель выходить в октагон и раз за разом терпеть поражения, портя свою статистику.

После стольких неудач она не собирается заканчивать свою карьеру. Но с нынешней формой Мишель претендует на то, чтобы установить рекордную проигрышную серию среди женщин.

5. Дерек Брансон

Дерек Брансон (справа) globallookpress.com

В середине сентября этого года Дерек Брансон объявил об уходе из UFC после двух поражений кряду от Джареда Каннонира и Дрикуса Дю Плесси. Самый сильный промоушен планеты он покинул в качестве восьмого номера рейтинга среднего дивизиона.

Правда, еще полгода назад он и вовсе располагался на пятой строчке. Удивительно, что Брансон забрался так высоко. До поражений Дерек шел на серии из пяти побед кряду. Но так же, как и у Александра Романова, все они были достигнуты над бойцами посредственного уровня.

Эдмена Шахбазяна или Даррена Тилла, которого уже нет в UFC, точно нельзя назвать серьезными оппонентами. Реальный уровень Брансона показали его поединки против настоящих топов.

Роберт Уиттакер, Андерсон Силва, Йоэль Ромеро, Исраэль Адесанья — всем им Дерек проиграл без какой-либо конкуренции. В январе 2018-го он даже не смог победить Роналду Соузу, которому на момент их боя было уже 38 лет.

После такого Брансона вряд ли можно назвать бойцом, достойным попадания в топ-15 средневесов. А пребывание американца в первой пятерке рейтинга — это и вовсе один из главных феноменов UFC за всю историю.