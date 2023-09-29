Физиев проиграл второй бой за год. «Атаману» не видать боя с Махачевым

23 сентября Физиев уступил техническим нокаутом Гамроту. Для азербайджанского бойца это уже второе поражение за несколько месяцев

Физиев не воспользовался шансом от UFC

Еще недавно Рафаэль Физиев в шел на внушительной серии из шести побед кряду. Его считали теневой угрозой для всего легкого дивизиона UFC. Хорошая техника, поставленный удар и умение делать шоу превратили «Атамана» в восходящую звезду промоушена.

Победа нокаутом над Рафаэлем Дос Аньосом летом прошлого года вывела азербайджанца на одного из лучших легковесов в мире Джастина Гейджи. В случае успеха против «Хайлайта» Физиев стал бы следующим претендентом на титул.

Рафаэль здорово начал, но пропустил слишком много ударов во второй половине поединка и проиграл решением большинства. Забраться в топ-3 не получилось, однако босс промоушена Дана Уайт предоставил «Атаману» возможность проявить себя с еще одним крепким соперником.

На UFC Vegas 79 Физиев встретился с седьмым номером рейтинга Матеушем Гамротом. Поначалу, также как и в противостоянии с Гейджи, для азербайджанца все складывалось очень неплохо.

Джастин Гейджи vs Рафаэль Физиев: Полный бой

Он держал оппонента на удобной для себя дистанции и не позволял ему подойти вплотную. Главная опасность Матеуша заключается в его резких прохода в ноги. Вдобавок, поляк является универсальным, бойцом который комфортно чувствует себя и в стойке.

Тем не менее, поначалу Гамрот никак не мог подобраться к Физиеву. Такая тактическая перестрелка на дальней дистанции была выгодна Рафаэлю. Но во втором раунде случилось то, чего точно нельзя было ожидать.

В одной из атак Атаман пробил фронт-кик и угодил прямо в локоть своему сопернику. Во время удара Физиев мгновенно получил травму, после чего сразу же рухнул на канвас.

Гамрот нанес несколько добивающих ударов и судья остановил поединок, присудив поляку победу нокаутом. После очередного поражения азербайджанец потерял одну позицию в рейтинге и откатился с шестой на седьмую строчку.

На этот раз сделать громкое заявление также не получилось. Внезапно серия из побед сменилась на череду неудач. После двух поражений кряду Рафаэлю требуются кардинальные перемены в плане подготовки к поединкам.

Травма крестов только усугубила ситуацию

Матеуш Гамрот globallookpress.com

Сразу же по окончании турнира в Лас-Вегасе Физиев отправился в больницу. В ходе обследования выяснилось, что во время поединка с Гамротом «Атаман» порвал кресты. Это очень серьезная травма, на восстановление которой понадобится от шести месяцев до года.

В худшем случае азербайджанец вернется в октагон лишь к концу 2024-го. За это время ситуация в рейтинге легкого дивизиона может измениться до неузнаваемости. Не исключено, что ввиду простоя Физиев может потерять еще 1-2 позиции.

К полноценным тренировкам Рафаэль приступит, как минимум, через полгода. Тем временем его прямые конкуренты в лице Матеуша Гамрота, Армана Царукяна и даже набирающего ход Гранта Доусона имеют отличные шансы попасть в топ-5 раньше Физиева.

Сложно представить, каким после травмы вернется в октагон азербайджанец. Многие бойцы после порванных крестов и переломов резко останавливаются в прогрессе и со временем начинают идти только на спад.

Яркими тому примерами являются Андерсон Силва и Крис Вайдман. В любом случае после возвращения в клетку рассчитывать на какой-либо громкий поединок Физиеву точно не стоит.

Чтобы прийти в форму и не рисковать получить третье поражение кряду, лучше обратить внимание на соперников, занимающих в рейтинге 11-15 места. Это единственный верный шаг на пути к возвращению прежних кондиций.

2 поражения кряду и травма — крайне неприятно. Однако нередко бойцам, проигравшим из-за повреждения, руководство UFC идет навстречу. В поединке Физиева и Гамрота болельщики ожидали не такого исхода.

Так что вероятность реванша с поляком исключать не стоит, ведь в их противостоянии ничего не ясно.

Прогнозы Махачева насчет Физиева начинают сбываться

Ислам Махачев globallookpress.com

Когда Рафаэль шел на серии из шести побед кряду, то многие болельщики эксперты считали его одним из главных конкурентов для действующего чемпиона промоушена в легком весе Ислама Махачева.

Однако сам обладатель титула не видел в Физиеве для себя никакой угрозы. Более того, Махачев назвал «Атамана» бойцом среднего уровня, а также заявил, что у того никогда не получится дойти даже до топ-3.

И в данный период времени прогнозы Ислама на счет Физиева полностью подтверждаются. Проверку на прочность противостоянии с Джастином Гейджи, нынешним вторым номером рейтинга, «Атаман» не прошел.

Все-таки класс Хайлайта оказался заметно выше, и в стойке азербайджанцу еще много над чем предстоит работать. Если Рафаэль не справился с Гейджи, то с Махачевым поединок сложился бы гораздо хуже.

Физиеву крайне неудобно работать с борцами. Вдобавок, он уже давно не одерживал побед над молодыми и сильными грэпплерами. Последний, поверженный им борец, — 38-летний Рафаэль Дос Аньос, который далек от своей лучшей формы.

Получается на данном этапе у Физиева нет никаких преимуществ по отношению к прямым конкурентам. У Атамана средняя борцовская база, которой хватает только для защиты от тейкдаунов.

Лучшим кикбоксером дивизиона Рафаэля тоже нельзя назвать. Гейджи, Порье и Оливейра в стойке выглядят предпочтительнее. Именно этих трех бойцов UFC рассматривает в качестве главного конкурента для Ислама Махачева

Еще полгода назад Физиев в был в двух шагах от титульного поединка, но теперь все изменилось. Проигрыш от Гейджи и неудача против Гамрота перечеркнули все предыдущие достижения Рафаэля.

И теперь, чтобы заслужить статус претендента на титул, Физиеву после возвращения придется начинать все по новой.