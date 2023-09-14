Стрикленд сенсационно разнес Адесанью. Гегемония Исраэля в среднем весе окончена

10 сентября на турнире в Сиднее Шон Стрикленд победил Исраэля Адесанью единогласным решением и стал новым чемпионом UFC в среднем весе

Напор и прессинг Стрикленда лишили Адесанью пояса

В успех Шона Стрикленда на турнире UFC 293 против Исраэля Адесаньи почти никто не верил. Американец уже давно выступает в среднем дивизионе самого сильного промоушена планеты. Однако Стрикленд от статуса лучшего ударника или безжалостного нокаутера был очень далек.

Прямолинейный стиль Шона был только на руку многолетнему гегемону среднего дивизиона Адесанье. Невероятная техника, хитрые тайминги и предыдущее удачное выступление против Перейры открыли новозеландца в очередном титульнике явным фаворитом.

Многие ожидали увидеть в октагоне настоящее избиение Стрикленда и нокаут еще до экватора боя. Однако претендент довольно неожиданно начал работать первым номером, раз за разом доставая Адесанью джебами в стойке.

Ближе к концу стартового раунда новозеландец пропустил несколько плотных попаданий, после чего Стрикленд едва его не финишировал. Такого обескураживающего начала Адесанья явно не ожидал.

Исраэль Адесанья globallookpress.com

После перерыва новозеландец пришел в себя. Во втором и третьем раундах он оказал Шону очень конкурентное сопротивление и даже забрал одну из пятиминуток в свой актив. Однако в тот вечер это был максимум Адесаньи в октагоне.

В чемпионских раундах новозеландец начал испытывать проблемы с кардио. Он вчистую проиграл Стрикленду в концовке. За полминуты до финального свистка американец даже успел поиграть на публику.

Шон разговаривал с Адесаньей и критиковал его за то, что тот отказывается с ним зарубиться. За весь поединок ярких разменов в стойке было не так уж и много. Этот бой был больше похож на тактическую перестрелку, в которой Стрикленд смотрелся гораздо предпочтительней.

По итогам 25-минутного противостояния все 3 судьи с одинаковым счетом 49:46 отдали победу американцу. Стрикленд сотворил один из самых громких апсетов за последнее десятилетие в среднем весе.

Он показал всему миру, что Адесанья не так уж и страшен в стойке и что с ним вполне реально конкурировать.

Исраэль сильно регрессировал

UFC 293: Шон Стрикланд — Слова после боя

До того момента, как Адесанья завоевал титул в среднем весе, он считался одним из самых зрелищных бойцов UFC. Но уже в статусе чемпиона новозеландец думал только о том, чтобы подольше сохранить у себя на руках пояс.

Он показал максимально скучные поединки с Ромеро, Веттори, Уиттакером и Каннониром. Адесанья перестал идти вперед за головой соперника и просто начал отсиживаться в защите, действуя на контратаках.

Тоже самое было и в противостоянии с Алексом Перейрой в обоих поединках. После поражения нокаутом в конце прошлого года новозеландец не показал в клетке ничего нового в реванше.

Он все также прижимался к сетке, но просто удачно попал по Перейре и вернул себе титул. Никто из предыдущих соперников Исраэля кроме Стрикленда так не рисковал. Именно поэтому Адесанья чувствовал себя в комфортной среде и большинство боев доводил до победы единогласным решением.

Но Шон показал новозеландцу в клетке то, к чему он не был готов. Видно, что Адесанье очень неудобно работать с оппонентами, которые его постоянно прессингуют.

От очередного провала на UFC 293 Исраэля не спасли ни его опыт, ни преимущество в размахе рук. Безынициативность, маленькая активность и нежелание рисковать привели новозеландца к неминуемому регрессу.

Это уже не тот Исраэль, которого болельщики знали ранее. 2 поражения менее чем за один год говорят о серьезном спаде. 10 сентября в Сиднее Стрикленд окончательно прервал гегемонию Адесаньи в среднем весе.

После такого одностороннего поединка против Шона новозеландца теперь точно нельзя назвать лучшим ударником дивизиона. Это уже не чемпионский уровень, и на UFC 293 поражение Адесаньи выглядело закономерным, а не случайным.

Стрикленд — идеальный чемпион для UFC

Шон Стрикленд globallookpress.com

В отличие от Адесаньи Стрикленд выглядит для промоушена Даны Уайта идеальным чемпионом по двум причинам. Во-первых, американец никого не боится и соглашается даже на коротком уведомлении драться за неделю до начала турнира.

Каждый раз в октагон Стрикленд выходит с таким настроем, будто ему нечего терять. От этого наблюдать за поединками с его участием гораздо интереснее, чем смотреть на пассивное бездействие Адесаньи.

Шон всегда идет вперед и пытается навязать сопернику свой бой. Причем он делает это очень грамотно с тактической точки зрения. Стрикленд терпеливый боец. Сначала он загоняет своего соперника в угол, а потом, видя его бессилие, увеличивает темп с целью закончить поединок досрочно.

Также Шон превосходит Исраэля в плане умения делать шоу еще и за пределами октагона. Наблюдать за пресс-конференциями с его участием не менее интересно, чем за тем же Макгрегором.

Как и Конор, Стрикленд слишком много разговаривает. Однако все свои слова он подтверждает делом. Шон очень яркий боец во всех смыслах, и впереди его ожидают еще несколько громких и денежных поединков.

Буквально за один день Стрикленд стал гораздо популярнее Исраэля Адесаньи. Когда он отобрал у новозеландца пояс, местные болельщики на трибунах в Сиднее встретили его бурными аплодисментами.

Стрикленд очень нравится публике, и поэтому его можно назвать народным чемпионом. Но если карьера Шона резко взлетела вверх, то вот с Адесаньей совершенно другая ситуация.

Эпоха Исраэля в среднем весе подошла к концу. После очередного поражения Адесанья, возможно, возьмет паузу и на некоторое время исчезнет из медиапространства.