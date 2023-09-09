5 бойцов, которые могли бы стать тройными чемпионами UFC

Сен-Пьер, Джонс и другие способны перевернуть всю историю смешанных единоборств и стать тройными чемпионами UFC

1. Хамзат Чимаев

Шведский боец очень ярко ворвался в UFC, выиграв в самом сильном промоушене планеты уже 6 поединков кряду. Дебютировав в июле 2020-го с досрочной победы над Джоном Филлипсом, «Борз» постепенно дошел до четвертой позиции в рейтинге полусреднего дивизиона.

Успех в поединке с Гилбертом Бернсом едва ли не подарил ему титульник. Для полусреднего дивизиона Хамзат очень габаритный боец. Также его главными преимуществами являются невероятная выносливость и прекрасный контроль соперника в партере.

Он вполне бы мог залежать на земле нынешнего чемпиона полусредневесов Леона Эдвардса, у которого далеко не самые выдающиеся навыки в борьбе. Впрочем, если речь идет о грэпплинге, то обладатель пояса в среднем дивизионе Исраэль Адесанья в этом компоненте проигрывает даже «Рокки».

При определенных обстоятельствах у Чимаева есть шанс стать чемпионом даже в полутяжелом дивизионе. В межсезонье Хамзат весит порядка 93-95 кг, поэтому в плане габаритов он не должен будет сильно затеряться на фоне ряда конкурентов.

Самым удобным соперником для шведа в полутяжах является Алекс Перейра. Бывший чемпион мира по кикбоксингу в своем дебютном бою в этой категории едва не проиграл ветерану Яну Блаховичу, который на протяжении всей встречи доминировал над ним в партере.

В отличие от того же поляка Чимаев является мастером приемов. Если Перейра вдруг станет чемпионом в полутяжах и столкнется в клетке с Хамзатом, то рискует проиграть ему сабмишном уже в первом раунде.

2. Конор Макгрегор

Конор Макгрегор globallookpress.com

Последние 2 года бывший обладатель титулов в легком и полулегком дивизионах UFC восстанавливался от травмы ноги, полученной в поединке с Дастином Порье в июле 2021-го. Находясь в лазарете, ирландец пообещал вернуться октагон уже в качестве полусредневеса и стать тройным чемпионом.

Многие считают, что такой ход развития событий с учетом нынешнего образа жизни Макгрегора просто невозможен. Однако не стоит забывать про статус и репутацию Конора в мире ММА.

За былые заслуги ирландец вполне может получить титульник в дивизионе до 77,1 кг. Для подобного триумфа Конору нужен очень удобный соперник. Таковым сейчас является Колби Ковингтон.

Если американец в своем следующем бою отберет пояс у Эдвардса, то сам бросит вызов Макгрегору. Почему же Колби самый удобный оппонент для ирландца? Все упирается в его сравнительно небольшие габариты для этого дивизиона.

В межсезонье Ковингтон весит около 84 кг. По сравнению с прямыми конкурентами, он гоняет очень мало веса и побеждает только за счет техники. Вдобавок, Колби является ярко выраженным ударником, а значит стилистически очень удобен для Конора.

Хитрые тайминги, мощнейший хук с левой и невероятный арсенал приемов в стойке оставляют ирландцу шансы на успех в этом бою. Если Ковингтона нокаутировал базовой борец Усман, то и Макгрегор тоже сможет это сделать

3. Джон Джонс

UFC 285 Джон Джонс против Сирил Ган полный бой #ufc

Джон Джонс является самым молодым чемпионом в истории UFC. Он завоевал титул в полутяжелом весе на тот момент, когда ему было 23 года. Второй пояс на руках у «Костяного» появился, спустя 12 лет.

В марте этого года американец сразился за вакантный титул в тяжелом весе с Сирилом Ганом и победил его удушающим приемом в первом раунде. Глядя на то, как Джонс сейчас выглядит, сложно представить, что он сможет уложиться в лимит среднего дивизиона и стать тройным чемпионом.

Однако Джон вполне мог сделать это в более молодые годы. В начале предыдущего десятилетия «Костяной» в плане габаритов терялся на фоне соперников даже в полутяжах.

Тогда он бы без проблем мог сделать вес и уложиться в лимит 83,9 кг. В 2010-2012 годах лучшим средневесом планеты был Андерсон Сильва. Чуть позднее новым чемпионом стал Крис Вайдман.

Но вряд ли Джонс испытал бы проблемы с кем-либо из этой пары. Вайдман никогда не выделялся ни в ударке, ни в партере — легкие деньги для Джона. А того же Андерсона Сильву «Костяной» мог залежать на земле, точно также, как это сделал его главный враг Даниэль Кормье.

Если бы Джонс в более молодые годы сменил категорию в погоне за еще одним поясом, то в нынешнее время у UFC был бы первый в истории тройной чемпион.

4. Александр Волкановски

Александр Волкановски globallookpress.com

По мнению многих экспертов и фанатов, именно Волкановски является сейчас лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовых категорий. Чемпион полулегкого веса не так давно решил подняться в дивизион выше и бросить вызов Исламу Махачеву.

Титульный поединок россиянина против Алекса состоялся в феврале 2023-го. Волкановски дал Махачеву настолько конкурентный бой, что к концу пятого раунда Ислам не устоял на ногах и был отправлен в нокдаун.

Тогда дагестанец выиграл единогласным решением. Однако это совершенно не та победа, которой ждали от Махачева. В начале 2024-го Ислам и Алекс вновь могут встретиться в октагоне.

Глядя на то, как австралиец разобрал в партере в своем последнем Яира Родригеза, складывается впечатление, что в реванше Волкановски будет еще сильнее. За последние полгода Александр сильно улучшил свои борцовские навыки.

Теперь австралиец способен дать бой Махачеву не только в стойке, но и на земле. Если же фирменная борьба Ислама не сработает, то он проиграет и расстанется со своим поясом.

В таком случае Волкановски стоит задуматься о третьем титуле в легчайшем дивизионе. Главная сложность — это сделать вес. Но в категории до 61 кг у Алекса просто не может быть конкурентов.

Он победит абсолютно любого, причем сделает это в доминирующем стиле. Ни О’Мэлли, ни Стерлинг, ни Двалишвили в поединке с австралийцем не доживут даже до чемпионских раундов.

5. Жорж Сен-Пьер

Жорж Сен-Пьер globallookpress.com

Сен-Пьер установил гегемонию в полусреднем весе UFC с апреля 2008-го по ноябрь 2013-го. После девяти защит титула кряду канадец был вынужден взять трехлетнюю паузу от выступлений.

В клетку он вернулся только в ноябре 2017-го ради поединка за титул в среднем весе против Майкла Биспинга. Жорж разобрал тогдашнего чемпиона за 3 раунда, выиграв у него сабмишном.

Тот бой стал последним в карьере Сен-Пьера. Заполучив второй титул, канадец повесил перчатки на гвоздь и больше никогда не появлялся в октагоне. Однако у Сен-Пьера на ранних этапах его карьеры были прекрасные шансы стать чемпионом еще в одном дивизионе.

Жорж был далеко не самым крупным полусредневесом. Многие его соперники были выше него и обладали большим размахом рук. Внешне Сен-Пьер больше похож на бойца легкой весовой категории.

Уложиться в лимит до 70,3 кг на момент 2009-2010 года для канадца точно не стало бы большой проблемой. Тогда в легком весе чемпионами были Фрэнки Эдгар и Би Джей Пенн. Оба после того, как завоевали пояс, сразу пошли на спад. Поэтому каждого из них Сен-Пьер легко удосрочил бы.