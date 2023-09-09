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    5 бойцов, которые могли бы стать тройными чемпионами UFC

    Эти бойцы могли сотворить историю и завоевать пояса в трех дивизионах UFC

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Мераб Двалишвили Шон О'Мэлли Александр Волкановски Ислам Махачев Дастин Порье Конор Макгрегор Леон Эдвардс Камару Усман Колби Ковингтон Хамзат Чимаев Майкл Биспинг Гилберт Бернс Исраэль Адесанья Алекс Перейра Ян Блахович Джон Джонс Сирил Ган Даниэль Кормье
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    Сен-Пьер, Джонс и другие способны перевернуть всю историю смешанных единоборств и стать тройными чемпионами UFC

    1. Хамзат Чимаев

    Шведский боец очень ярко ворвался в UFC, выиграв в самом сильном промоушене планеты уже 6 поединков кряду. Дебютировав в июле 2020-го с досрочной победы над Джоном Филлипсом, «Борз» постепенно дошел до четвертой позиции в рейтинге полусреднего дивизиона.

    Успех в поединке с Гилбертом Бернсом едва ли не подарил ему титульник. Для полусреднего дивизиона Хамзат очень габаритный боец. Также его главными преимуществами являются невероятная выносливость и прекрасный контроль соперника в партере.

    Он вполне бы мог залежать на земле нынешнего чемпиона полусредневесов Леона Эдвардса, у которого далеко не самые выдающиеся навыки в борьбе. Впрочем, если речь идет о грэпплинге, то обладатель пояса в среднем дивизионе Исраэль Адесанья в этом компоненте проигрывает даже «Рокки».

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    • При определенных обстоятельствах у Чимаева есть шанс стать чемпионом даже в полутяжелом дивизионе. В межсезонье Хамзат весит порядка 93-95 кг, поэтому в плане габаритов он не должен будет сильно затеряться на фоне ряда конкурентов.

    Самым удобным соперником для шведа в полутяжах является Алекс Перейра. Бывший чемпион мира по кикбоксингу в своем дебютном бою в этой категории едва не проиграл ветерану Яну Блаховичу, который на протяжении всей встречи доминировал над ним в партере.

    В отличие от того же поляка Чимаев является мастером приемов. Если Перейра вдруг станет чемпионом в полутяжах и столкнется в клетке с Хамзатом, то рискует проиграть ему сабмишном уже в первом раунде.

    2. Конор Макгрегор

    Конор Макгрегор
    globallookpress.com

    Последние 2 года бывший обладатель титулов в легком и полулегком дивизионах UFC восстанавливался от травмы ноги, полученной в поединке с Дастином Порье в июле 2021-го. Находясь в лазарете, ирландец пообещал вернуться октагон уже в качестве полусредневеса и стать тройным чемпионом.

    Многие считают, что такой ход развития событий с учетом нынешнего образа жизни Макгрегора просто невозможен. Однако не стоит забывать про статус и репутацию Конора в мире ММА.

    За былые заслуги ирландец вполне может получить титульник в дивизионе до 77,1 кг. Для подобного триумфа Конору нужен очень удобный соперник. Таковым сейчас является Колби Ковингтон.

    Если американец в своем следующем бою отберет пояс у Эдвардса, то сам бросит вызов Макгрегору. Почему же Колби самый удобный оппонент для ирландца? Все упирается в его сравнительно небольшие габариты для этого дивизиона.

    В межсезонье Ковингтон весит около 84 кг. По сравнению с прямыми конкурентами, он гоняет очень мало веса и побеждает только за счет техники. Вдобавок, Колби является ярко выраженным ударником, а значит стилистически очень удобен для Конора.

    Хитрые тайминги, мощнейший хук с левой и невероятный арсенал приемов в стойке оставляют ирландцу шансы на успех в этом бою. Если Ковингтона нокаутировал базовой борец Усман, то и Макгрегор тоже сможет это сделать

    3. Джон Джонс

    UFC 285 Джон Джонс против Сирил Ган полный бой #ufc

    Джон Джонс является самым молодым чемпионом в истории UFC. Он завоевал титул в полутяжелом весе на тот момент, когда ему было 23 года. Второй пояс на руках у «Костяного» появился, спустя 12 лет.

    В марте этого года американец сразился за вакантный титул в тяжелом весе с Сирилом Ганом и победил его удушающим приемом в первом раунде. Глядя на то, как Джонс сейчас выглядит, сложно представить, что он сможет уложиться в лимит среднего дивизиона и стать тройным чемпионом.

    Однако Джон вполне мог сделать это в более молодые годы. В начале предыдущего десятилетия «Костяной» в плане габаритов терялся на фоне соперников даже в полутяжах.

    Тогда он бы без проблем мог сделать вес и уложиться в лимит 83,9 кг. В 2010-2012 годах лучшим средневесом планеты был Андерсон Сильва. Чуть позднее новым чемпионом стал Крис Вайдман.

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    • Но вряд ли Джонс испытал бы проблемы с кем-либо из этой пары. Вайдман никогда не выделялся ни в ударке, ни в партере — легкие деньги для Джона. А того же Андерсона Сильву «Костяной» мог залежать на земле, точно также, как это сделал его главный враг Даниэль Кормье.

    Если бы Джонс в более молодые годы сменил категорию в погоне за еще одним поясом, то в нынешнее время у UFC был бы первый в истории тройной чемпион.

    4. Александр Волкановски

    Александр Волкановски
    globallookpress.com

    По мнению многих экспертов и фанатов, именно Волкановски является сейчас лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовых категорий. Чемпион полулегкого веса не так давно решил подняться в дивизион выше и бросить вызов Исламу Махачеву.

    Титульный поединок россиянина против Алекса состоялся в феврале 2023-го. Волкановски дал Махачеву настолько конкурентный бой, что к концу пятого раунда Ислам не устоял на ногах и был отправлен в нокдаун.

    Тогда дагестанец выиграл единогласным решением. Однако это совершенно не та победа, которой ждали от Махачева. В начале 2024-го Ислам и Алекс вновь могут встретиться в октагоне.

    Глядя на то, как австралиец разобрал в партере в своем последнем Яира Родригеза, складывается впечатление, что в реванше Волкановски будет еще сильнее. За последние полгода Александр сильно улучшил свои борцовские навыки.

    Теперь австралиец способен дать бой Махачеву не только в стойке, но и на земле. Если же фирменная борьба Ислама не сработает, то он проиграет и расстанется со своим поясом.

    В таком случае Волкановски стоит задуматься о третьем титуле в легчайшем дивизионе. Главная сложность — это сделать вес. Но в категории до 61 кг у Алекса просто не может быть конкурентов.

    Он победит абсолютно любого, причем сделает это в доминирующем стиле. Ни О’Мэлли, ни Стерлинг, ни Двалишвили в поединке с австралийцем не доживут даже до чемпионских раундов.

    5. Жорж Сен-Пьер

    Жорж Сен-Пьер
    globallookpress.com

    Сен-Пьер установил гегемонию в полусреднем весе UFC с апреля 2008-го по ноябрь 2013-го. После девяти защит титула кряду канадец был вынужден взять трехлетнюю паузу от выступлений.

    В клетку он вернулся только в ноябре 2017-го ради поединка за титул в среднем весе против Майкла Биспинга. Жорж разобрал тогдашнего чемпиона за 3 раунда, выиграв у него сабмишном.

    Тот бой стал последним в карьере Сен-Пьера. Заполучив второй титул, канадец повесил перчатки на гвоздь и больше никогда не появлялся в октагоне. Однако у Сен-Пьера на ранних этапах его карьеры были прекрасные шансы стать чемпионом еще в одном дивизионе.

    Жорж был далеко не самым крупным полусредневесом. Многие его соперники были выше него и обладали большим размахом рук. Внешне Сен-Пьер больше похож на бойца легкой весовой категории.

    Уложиться в лимит до 70,3 кг на момент 2009-2010 года для канадца точно не стало бы большой проблемой. Тогда в легком весе чемпионами были Фрэнки Эдгар и Би Джей Пенн. Оба после того, как завоевали пояс, сразу пошли на спад. Поэтому каждого из них Сен-Пьер легко удосрочил бы.

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